Μουντιάλ 2026: Στη μάχη της πρόκρισης Ισπανία Πορτογαλία και Κροατία

Ύστερα από την πρόκριση-θρίλερ του Βελγίου και την αγχώδη νίκη της Αγγλίας

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Αθλητικα
Με σπουδαίους αγώνες, συνεχίζεται η Φάση των «32» στο Παγκόσμιο Κύπελλο

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Για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο παρακολουθούμε την Φάση των «32» καθώς από φέτος οι ομάδες έχουν αυξηθεί σε 48. Και το αποτέλεσμα, τουλάχιστον από άποψης αγωνίας και ανταγωνισμού, δικαιώνει απόλυτα την FIFA.

england

Φωτογραφία ΑΡ

Στα παιχνίδια της Τετάρτης, η Αγγλία δυσκολεύτηκε αλλά πέτυχε μία σπουδαία ανατροπή, επικρατώντας της Λαϊκης Δημοκρατίας του Κονγκό, με ήρωα και σκόρερ τον αρχηγό της, Χάρι Κέιν. Τα «Τρία Λιοντάρια» γιόρτασαν την πρόκριση με ...Oasis και Wonderworld, ενώ ετοιμάζονται για την σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στο Μεξικό, μέσα στο θρυλικό Στάδιο Αζτέκα που αναμένεται φυσικά κατάμεστο.

Με... Superman τον Κέιν η Αγγλία - Πρόκριση με ανατροπή κόντρα σε Κονγκό

Ένα ακόμα συναρπαστικό παιχνίδι έγινε ανάμεσα στο Βέλγιο και την Σενεγάλη. Οι Πρωταθλητές Αφρικής προηγήθηκαν 2-0 και μέχρι το 86ο λεπτό είχαν την πρόκριση στο τσεπάκι τους. Αλλά η αντεπίθεση των Βέλγων με τους Λουκάκου και Τίλεμανς έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, με το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό, να χαρίζει τη νίκη στους Ευρωπαίους

belgium

Φωτογραφία ΑΡ

ίγο αργότερα, οι οικοδεσπότες Αμερικανοί, δε συνάντησαν ιδιαίτερα προβλήματα από τη Βοσνία και πέρασαν στη φάση των «16» εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Βέλγους για μία θέση στα προημιτελικά.  

usa

Φωτογραφία ΑΡ

ο βράδυ της Πέμπτης, μπαίνουν στη μάχη πέντε ευρωπαϊκές ομάδες. Η Ισπανία, Πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, αντιμετωπίζει την Αυστρία, ενώ λίγο αργότερα, θα έχουμε μία μάχη ανάμεσα σε Κριστιάνο Ρονάλντο και Λούκα Μόντριτς. Πορτογαλία και Κροατία σε ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι. 

luka

Φωτογραφία ΑΡ

ο πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση Ελβετίας - Αλγερίας τα ξημερώματα. ύστερα από αυτό το ματς θα απομένει μία μόνο αγωνιστική ημέρα, πριν συμπληρωθούν όλα τα ζευγάρια της φάσης των «16» και μπούμε για τα καλά, στην τελική ευθεία του Μουντιάλ

Συνεχίζουν το... American Dream οι ΗΠΑ!

yamal

Φωτογραφία ΑΡ

ο σίγουρο είναι ότι με το θέαμα που βλέπουμε, δικαιολογείται και με το παραπάνω το ...ξενύχτι ειδικά των Ευρωπαίων φιλάθλων, οι οποίοι αναγκάζονται να παρακολουθούν τις ομάδες τους, τις πλέον ακατάλληλες ώρες. 

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