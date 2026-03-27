Έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις κακοποιούσε σεξουαλικά

Η καταγγελία για 23χρονο στη Θεσσαλονίκη

27.03.26 , 12:48 «Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
27.03.26 , 12:40 Μπήλιου: ΣΚ με Σελήνη στον Λέοντα - Η αστρολογική όψη του Κρόνου- Πλούτωνα
27.03.26 , 12:40 Το μωρό σώθηκε χάρη σε πολίτη που παρατήρησε τα τραύματά του στις κούνιες
27.03.26 , 12:13 Release Athens 2026: Οι Trivium στην Πλατεία Νερού δίπλα στους Pantera
27.03.26 , 12:11 Το Club του 1%: Η Ελένη και ο Ετεοκλής δοκιμάζουν το μυαλό τους!
27.03.26 , 12:04 Ιράν: Aπειλεί ξενοδοχεία που μένουν Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
27.03.26 , 11:54 Geely Auto: Σε ποιον τομέα έχει πρωτιά στην Κίνα
27.03.26 , 11:52 Σφοδρό τροχαίο στον Πύργο: Χαροπαλεύει 30χρονος
27.03.26 , 11:44 MasterChef: Τα λάθη που κόστισαν την παραμονή σε Άρη - Άγγελο
27.03.26 , 11:43 Τούνη στη δίκη για revenge porn: «Στιγματίστηκα. Με κυνηγάει μέχρι σήμερα»
27.03.26 , 11:42 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το Club του 1% είναι η τηλεόραση του 2026!»
27.03.26 , 11:32 Εσείς γνωρίζετε τι είναι το rudimental drumming;
27.03.26 , 11:16 Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!
27.03.26 , 11:12 Mind: Το διατροφικό πρότυπο που επιβραδύνει τη γήρανση κατά 2 χρόνια!
27.03.26 , 11:00 MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Φαίη Σκορδά: «Συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Είδα μαύρο»
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Θεσσαλονίκη - αστυνομία

Για γενετήσιες πράξεις σε βάρος τριών ανήλικων κοριτσιών, τα οποία προσέγγιζε προσφέροντάς τους ναρκωτικά ή αλκοόλ, κατηγορείται 23χρονος, όπως προέκυψε από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, την οποία προκάλεσε καταγγελία. 

Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο

Πρόκειται για άνδρα, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που σχετίζονται με γενετήσιες πράξεις, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ και καπνό.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο 23χρονος φέρεται να προσέγγισε τα ανήλικα θύματα (13 και 14 ετών) σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα κατά το 2025, προσφέροντας είτε αλκοόλ είτε ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια φέρεται να προέβαινε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος τους. 

Παράλληλα, φαίνεται να προέκυψε η εμπλοκή του και σε διάθεση ναρκωτικών ουσιών σε τρία ανήλικα αγόρια, έναντι αμοιβής. 

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από καταγγελία ανήλικου ατόμου από την παρέα των φερόμενων ως θυμάτων. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στις αρχές Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 23χρονου κατά την οποία εντοπίστηκαν ναρκωτικά.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΑΛΚΟΟΛ
 |
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
