Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η υποβρύχια φωτογραφία με το πολύχρωμο μπικίνι

Νέα στιγμιότυπα από την Κέα με τον Γιώργο Γεροντιδάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, απολαμβάνουν διακοπές στην Κέα.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε υποβρύχια φωτογραφία με πολύχρωμο μπικίνι από την πισίνα του ξενοδοχείου τους.
  • Η φωτογραφία αποπνέει καλοκαιρινή διάθεση και ανεπιτήδευτη πόζα.
  • Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να χαλαρώνει δίπλα στην πισίνα, απολαμβάνοντας ηλιοβασίλεμα.
  • Η Ντορέττα κρατά τους διαδικτυακούς της φίλους ενημερωμένους για τις στιγμές τους χωρίς πολλές λεπτομέρειες.

Συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, έχοντας επιλέξει αυτή τη φορά την Κέα για την καλοκαιρινή τους απόδραση.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι νέες καλοκαιρινές φωτογραφίες από το Πόρτο Χέλι

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η υποβρύχια φωτογραφία με το πολύχρωμο μπικίνι

Το ζευγάρι απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί των Κυκλάδων, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να μοιράζεται μέσα από τα social media μικρά στιγμιότυπα από τις διακοπές τους.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Διακοπές με τους γιους της – «Μαζί είναι ευτυχία»

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν και ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από την πισίνα του ξενοδοχείου όπου διαμένουν. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε μέσα στο νερό, χαρίζοντας στους followers της ένα εντυπωσιακό υποβρύχιο καρέ.

Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης: Λιάζονται στην παραλία!

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η υποβρύχια φωτογραφία με το πολύχρωμο μπικίνι

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια εμφανίζεται με ένα πολύχρωμο μπικίνι, ενώ βρίσκεται κάτω από το νερό της πισίνας, δημιουργώντας ένα άκρως καλοκαιρινό και διαφορετικό στιγμιότυπο. Η φωτογραφία, μάλιστα, ξεχωρίζει για την ανεπιτήδευτη πόζα της και την παιχνιδιάρικη διάθεση που αποπνέει.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η υποβρύχια φωτογραφία με το πολύχρωμο μπικίνι

Η Ντορέττα φαίνεται πως απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης στην Κέα, με την πισίνα να αποτελεί ένα από τα σημεία όπου περνά αρκετό από τον χρόνο της.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η υποβρύχια φωτογραφία με το πολύχρωμο μπικίνι

Δεν έμεινε, όμως, μόνο στην προσωπική της φωτογραφία. Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια μοιράστηκε ακόμη ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο, αυτή τη φορά μαζί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να απολαμβάνουν την πισίνα του καταλύματός τους, έχοντας μπροστά τους το όμορφο σκηνικό του ηλιοβασιλέματος. Σε μια πιο προσωπική και τρυφερή στιγμή, το ζευγάρι φαίνεται να χαλαρώνει δίπλα στο νερό, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την ομορφιά του τοπίου.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η υποβρύχια φωτογραφία με το πολύχρωμο μπικίνι

Η Κέα φαίνεται πως αποτέλεσε την ιδανική επιλογή για τη συγκεκριμένη απόδραση, με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να κρατά τους διαδικτυακούς της φίλους κοντά στις καλοκαιρινές της στιγμές, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η υποβρύχια φωτογραφία με το πολύχρωμο μπικίνι

Οι φωτογραφίες από την πισίνα αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο το κλίμα των διακοπών τους: βουτιές, χαλάρωση, όμορφα ηλιοβασιλέματα και χρόνο μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η υποβρύχια φωτογραφία με το πολύχρωμο μπικίνι

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
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ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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