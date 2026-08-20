Δείτε το βίντεο της Μαντόνα από το πάρτι της στην Κέρκυρα

Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Κέρκυρας επέλεξε να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από το Instagram της.

Λίγα 24ωρα μετά, το βράδυ της Πέμπτης, η σταρ δημοσίευσε ένα βίντεο-ανασκόπηση των εορτασμών στο Instagram της, όπου μοιράστηκε τις χαρούμενεςν στιγμές με τους εκατομμύρια ακολούθους της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Τα γενέθλιά μου! Όλοι σηκωθείτε και χορέψτε!», προωθώντας τη νέα της επιτυχία Danceteria.

Το βίντεο που πόσταρε η Μαντόνα

Η «βασίλισσα της pop» βρέθηκε στο νησί του Ιονίου περιτριγυρισμένη από τα στενότερα πρόσωπα της ζωής της. Στο πλευρό της ήταν ο 30χρονος σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, η μεγαλύτερη κόρη της, Λούρδη, ο γιος της Ρόκο, καθώς και τα υιοθετημένα παιδιά της από το Μαλάουι, η Μέρσι Τζέιμς και οι δίδυμες Στέλλα και Εστέρ.

Το πρόγραμμα των διακοπών περιελάμβανε ημερήσιες εξορμήσεις με υπερπολυτελές σκάφος στα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, με την τραγουδίστρια να εντυπωσιάζει φορώντας ένα αέρινο σύνολο σε γαλάζιες αποχρώσεις, μεγάλο καπέλο και oversized γυαλιά ηλίου.

Η κορύφωση των εορτασμών πραγματοποιήθηκε στο γραφικό χωριό Κουραμάδες της Κέρκυρας. Εκεί, η σταρ και η συντροφιά της δείπνησαν στην παραδοσιακή ταβέρνα «Ατζάρδο», η οποία είχε προετοιμαστεί ειδικά για την περιστασιακή αυτή βραδιά. Το κλίμα ήταν αμιγώς ελληνικό, με ζωντανή μουσική από ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια -περιλαμβάνοντας ακόμα και το κλασικό Ο πιο καλός ο μαθητής- καθώς και το παραδοσιακό σπάσιμο πιάτων.

Για τη λαμπερή βραδιά, η Μαντόνα επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Haute Couture Dolce & Gabbana με floral μοτίβα και κεντήματα, την οποία συνδύασε με ένα statement κόκκινο λουλούδι στα μαλλιά και εντυπωσιακά κοσμήματα. Τις φωτογραφίες της με το συγκεκριμένο φόρεμα, πόσταρε κι η σελίδα του διάσημου Οίκου μόδας.

Δημοσιεύοντας ένα βίντεο-ανασκόπηση των εορτασμών στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης, μοιράστηκε τις χαρούμενεςν στιγμές με τους εκατομμύρια ακολούθους της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Τα γενέθλιά μου! Όλοι σηκωθείτε και χορέψτε!».