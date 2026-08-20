Μαντόνα: Το βίντεο από το ξέφρενο πάρτι για τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα

Στιγμές χαράς με τα παιδιά, τους φίλους και τον σύντροφό της!

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, δημοσιεύοντας βίντεο-ανασκόπηση στο Instagram.
  • Στο πλευρό της ήταν ο σύντροφός της, η κόρη της Λούρδη, ο γιος της Ρόκο και τα υιοθετημένα παιδιά της.
  • Οι εορτασμοί περιλάμβαναν εξορμήσεις με σκάφος και δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα με ζωντανή ελληνική μουσική.
  • Η Μαντόνα φόρεσε Haute Couture Dolce & Gabbana και δημοσίευσε φωτογραφίες με το εντυπωσιακό φόρεμα.
  • Η λεζάντα της ανάρτησής της ήταν: «Τα γενέθλιά μου! Όλοι σηκωθείτε και χορέψτε!».

Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Κέρκυρας επέλεξε να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από το Instagram της. 

Μαντόνα - Τα «έσπασε»: Το ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της!

Λίγα 24ωρα μετά, το βράδυ της Πέμπτης, η σταρ δημοσίευσε ένα βίντεο-ανασκόπηση των εορτασμών στο Instagram της, όπου μοιράστηκε τις χαρούμενεςν στιγμές με τους εκατομμύρια ακολούθους της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Τα γενέθλιά μου! Όλοι σηκωθείτε και χορέψτε!», προωθώντας τη νέα της επιτυχία Danceteria.

Το βίντεο που πόσταρε η Μαντόνα

Η «βασίλισσα της pop» βρέθηκε στο νησί του Ιονίου περιτριγυρισμένη από τα στενότερα πρόσωπα της ζωής της. Στο πλευρό της ήταν ο 30χρονος σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, η μεγαλύτερη κόρη της, Λούρδη, ο γιος της Ρόκο, καθώς και τα υιοθετημένα παιδιά της από το Μαλάουι, η Μέρσι Τζέιμς και οι δίδυμες Στέλλα και Εστέρ.

Μαντόνα: Το βίντεο από το ξέφρενο πάρτι για τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα

Το πρόγραμμα των διακοπών περιελάμβανε ημερήσιες εξορμήσεις με υπερπολυτελές σκάφος στα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, με την τραγουδίστρια να εντυπωσιάζει φορώντας ένα αέρινο σύνολο σε γαλάζιες αποχρώσεις, μεγάλο καπέλο και oversized γυαλιά ηλίου. 

Μαντόνα - Τα «έσπασε»: Το ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της!

Η κορύφωση των εορτασμών πραγματοποιήθηκε στο γραφικό χωριό Κουραμάδες της Κέρκυρας. Εκεί, η σταρ και η συντροφιά της δείπνησαν στην παραδοσιακή ταβέρνα «Ατζάρδο», η οποία είχε προετοιμαστεί ειδικά για την περιστασιακή αυτή βραδιά. Το κλίμα ήταν αμιγώς ελληνικό, με ζωντανή μουσική από ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια -περιλαμβάνοντας ακόμα και το κλασικό Ο πιο καλός ο μαθητής- καθώς και το παραδοσιακό σπάσιμο πιάτων.

Μαντόνα: Το βίντεο από το ξέφρενο πάρτι για τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα

Για τη λαμπερή βραδιά, η Μαντόνα επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Haute Couture Dolce & Gabbana με floral μοτίβα και κεντήματα, την οποία συνδύασε με ένα statement κόκκινο λουλούδι στα μαλλιά και εντυπωσιακά κοσμήματα. Τις φωτογραφίες της με το συγκεκριμένο φόρεμα, πόσταρε κι η σελίδα του διάσημου Οίκου μόδας.

Δημοσιεύοντας ένα βίντεο-ανασκόπηση των εορτασμών στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης, μοιράστηκε τις χαρούμενεςν στιγμές με τους εκατομμύρια ακολούθους της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Τα γενέθλιά μου! Όλοι σηκωθείτε και χορέψτε!».

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