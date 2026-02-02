Σκάνδαλο στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ είχε σχέσεις με τον Επστάιν

Νέα «σκιά» πέφτει πάνω στη νορβηγική βασιλική οικογένεια, μετά τη δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που φέρνουν στο φως πολυετή επικοινωνία της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον Αμερικανό χρηματοοικονομικό παράγοντα που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και αυτοκτόνησε το 2019 εν αναμονή της δίκης.

Τα εν λόγω έγγραφα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (30/1) από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, περιλαμβάνουν σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομα της Μέτε-Μάριτ. Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, στο υλικό περιλαμβάνονται δεκάδες email που αντάλλαξαν οι δύο την περίοδο 2011–2014, στοιχείο που δείχνει συστηματική επικοινωνία επί σειρά ετών. Να ση σημειωθεί πως η πριγκίπισσα Μέτε - Μαρίτ είναι παντρεμένη με τον πρίγκιπα Χάακον από το 2001.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε εξαιρετικά φορτισμένη χρονική στιγμή για τη βασιλική οικογένεια, καθώς αύριο Τρίτη (3/2) ξεκινά στο Όσλο η δίκη του γιου της Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Ο 29χρονος Χόιμπι είναι γιος της πριγκίπισσας από προηγούμενη σχέση, πριν από τον γάμο της με τον διάδοχο του θρόνου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Χόιμπι

Ο Χόιμπι αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος βιασμός τεσσάρων γυναικών, πράξεις σωματικής βίας και υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 16 έτη. Ο ίδιος αρνείται τις βαρύτερες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση.

Η ανακοίνωση από το παλάτι της Νορβηγίας για τον Επστάιν

Το Σάββατο (31/1), η Μέτε-Μάριτ προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση για τη σχέση της με τον Έπσταϊν, μέσω δήλωσης που εκδόθηκε από το βασιλικό παλάτι. « Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθύτατα που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η πριγκίπισσα.

Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο περιεχόμενο των emails, τα οποία εστάλησαν αρκετά χρόνια μετά την ομολογία ενοχής του Έπσταϊν για αδικήματα που περιλάμβαναν την εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο τόνος των μηνυμάτων υποδηλώνει οικειότητα. Σε ένα από αυτά, η Μέτε-Μάριτ του έγραφε ότι «γαργαλάς το μυαλό μου», ενώ αλλού τον χαρακτήριζε «μαλακής καρδιάς» και «τόσο γλυκό άνθρωπο».

Σε email του 2012, φέρεται να τον αποκαλεί «πολύ γοητευτικό» και να τον ρωτά αν θα ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα» να προτείνει ως ταπετσαρία στο δωμάτιο του 15χρονου γιου της εικόνα με «δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μια σανίδα του σερφ». Σε προγενέστερη αλληλογραφία, οι δύο συζητούσαν για την αναζήτηση συζύγου από τον Έπσταϊν στο Παρίσι, με τη Μέτε-Μάριτ να σχολιάζει ότι η πόλη είναι «καλή για μοιχεία» και ότι «οι Σκανδιναβοί είναι καλύτερο υλικό για γάμο».

Σε άλλο μήνυμα, τον ευχαριστούσε για τα λουλούδια που της είχε στείλει όταν δεν αισθανόταν καλά, κλείνοντας με την υπογραφή «Με αγάπη, Mm». Τα email περιλάμβαναν συχνές αναφορές σε πιθανές συναντήσεις, ενώ από τα αρχεία προκύπτει ότι η Μέτε-Μάριτ διέμεινε για τέσσερις ημέρες το 2013 σε κατοικία του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε περίοδο κατά την οποία εκείνος δε βρισκόταν εκεί.

Οι Αρχές, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι η αναφορά ενός προσώπου στα έγγραφα δε συνιστά από μόνη της ένδειξη παρανομίας.

Η δήλωση της Μέτε-Μάριτ για τα θύματα του Έπσταϊν

Στη δήλωσή της, η 52χρονη πριγκίπισσα είχε εκφράσει «βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη» προς τα θύματα του Έπσταϊν και ανέλαβε ευθύνη, λέγοντας ότι δεν εξέτασε επαρκώς το παρελθόν του και δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φύση του. Ωστόσο, τα έγγραφα περιλαμβάνουν μήνυμα του 2011 στο οποίο η Μέτε-Μάριτ αναφέρει ότι τον είχε «γκουγκλάρει» και ότι «δε φαινόταν και πολύ καλά», συνοδεύοντας το σχόλιο με ένα χαμογελαστό emoji, χωρίς να διευκρινίζεται τι ακριβώς είχε βρει.

Σύμφωνα με το παλάτι, η πριγκίπισσα διέκοψε κάθε γραπτή επικοινωνία με τον Έπσταϊν το 2014, όταν ένιωσε ότι εκείνος επιχειρούσε να αξιοποιήσει τη σχέση τους για να επηρεάσει τρίτους.

Καθώς η επτά εβδομάδων δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι ξεκινά, το βασιλικό ζεύγος δεν αναμένεται να παραστεί στο δικαστήριο. Ο πρίγκιπας Χάακον δήλωσε ότι η Μέτε-Μάριτ θα βρίσκεται σε ιδιωτικό ταξίδι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο Χόιμπι δε φέρει βασιλικό τίτλο και δε βρίσκεται στη γραμμή διαδοχής του θρόνου.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το παλάτι είχε τοποθετηθεί για την υπόθεση με λιτή ανακοίνωση, σημειώνοντας: «Η υπόθεση ανήκει στην κρίση της Δικαιοσύνης. Δε θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια», όπως αναφέρει ο Guardian.