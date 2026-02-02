Σκάνδαλο στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ είχε σχέσεις με τον Επστάιν

Νέο πλήγμα για τη βασιλική οικογένεια, μετά τις κατηγορίες για τον Χόιμπι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 12:22 Εξαφάνιση Λόρα: Missing Alert και στη Γερμανία
02.02.26 , 12:22 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε ένα υγιεινό πρωινό που θα θέλουμε να τρώμε συνέχεια
02.02.26 , 12:06 Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026
02.02.26 , 11:48 Ζεράρ Πικέ: Ο χωρισμός από τη Σακίρα, τα παιδιά και η νέα του σύντροφος
02.02.26 , 11:45 Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν μείωση 20%
02.02.26 , 11:40 ΗΠΑ: «Πάγωσαν» τα ιγκουάνα από το κρύο στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
02.02.26 , 11:33 Ξέσπασε η Ελένη Βουλγαράκη κατά του Δημήτρη Παπανώτα
02.02.26 , 11:16 Διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έρχονται μεγάλες τομές»
02.02.26 , 11:08 Η επιστήμη εξηγεί τον έρωτα στο Ίδρυμα Ευγενίδου
02.02.26 , 11:02 Στέφανος Σίσκος: Πρεμιέρα για τον αντικαταστάτη της Άννας Λιβαθινού
02.02.26 , 10:02 Oι αλλαγές στον Ολυμπιακό και η πανάκριβη μεταγραφή
02.02.26 , 09:47 Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
02.02.26 , 09:38 Ατύχημα για την Ελένη Χατζίδου μέσα στο Σαββατοκύριακο
02.02.26 , 09:34 Νεκρός Έλληνας ψαράς σε ναυάγιο στον Ατλαντικό ωκεανό
02.02.26 , 09:20 Σε ισχύ και σήμερα το έκτακτο δελτίο καιρού - Στο επίκεντρο πέντε περιοχές
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Έρχεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης
Κι άλλη πανάκριβη μεταγραφή η ΑΕΚ μετά τον Σαχαμπό
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έρχονται μεγάλες τομές»
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα «σκιά» πέφτει πάνω στη νορβηγική βασιλική οικογένεια, μετά τη δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που φέρνουν στο φως πολυετή επικοινωνία της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον Αμερικανό χρηματοοικονομικό παράγοντα που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και αυτοκτόνησε το 2019 εν αναμονή της δίκης.

Υπόθεση Επστάιν: Οι αναφορές σε Nτόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, Μπιλ Γκέιτς

Τα εν λόγω έγγραφα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (30/1) από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, περιλαμβάνουν σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομα της Μέτε-Μάριτ. Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, στο υλικό περιλαμβάνονται δεκάδες email που αντάλλαξαν οι δύο την περίοδο 2011–2014, στοιχείο που δείχνει συστηματική επικοινωνία επί σειρά ετών. Να ση σημειωθεί πως η πριγκίπισσα Μέτε - Μαρίτ είναι παντρεμένη με τον πρίγκιπα Χάακον από το 2001.

Έπσταϊν: Βίντεο Τον Δείχνει Να Κυνηγάει Δύο Κορίτσια - Video

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε εξαιρετικά φορτισμένη χρονική στιγμή για τη βασιλική οικογένεια, καθώς αύριο Τρίτη (3/2) ξεκινά στο Όσλο η δίκη του γιου της Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Ο 29χρονος Χόιμπι είναι γιος της πριγκίπισσας από προηγούμενη σχέση, πριν από τον γάμο της με τον διάδοχο του θρόνου.

Mette-Marit in the Epstein scandal: New files document numerous contacts between the Norwegian Crown Princess and Jeffrey Epstein and reveal details pic.twitter.com/MSGw1cP6lJ

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Χόιμπι

Ο Χόιμπι αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος βιασμός τεσσάρων γυναικών, πράξεις σωματικής βίας και υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 16 έτη. Ο ίδιος αρνείται τις βαρύτερες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση.

Η ανακοίνωση από το παλάτι της Νορβηγίας για τον Επστάιν

Το Σάββατο (31/1), η Μέτε-Μάριτ προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση για τη σχέση της με τον Έπσταϊν, μέσω δήλωσης που εκδόθηκε από το βασιλικό παλάτι. «Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθύτατα που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η πριγκίπισσα.

Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο περιεχόμενο των emails, τα οποία εστάλησαν αρκετά χρόνια μετά την ομολογία ενοχής του Έπσταϊν για αδικήματα που περιλάμβαναν την εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο τόνος των μηνυμάτων υποδηλώνει οικειότητα. Σε ένα από αυτά, η Μέτε-Μάριτ του έγραφε ότι «γαργαλάς το μυαλό μου», ενώ αλλού τον χαρακτήριζε «μαλακής καρδιάς» και «τόσο γλυκό άνθρωπο».

Σε email του 2012, φέρεται να τον αποκαλεί «πολύ γοητευτικό» και να τον ρωτά αν θα ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα» να προτείνει ως ταπετσαρία στο δωμάτιο του 15χρονου γιου της εικόνα με «δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μια σανίδα του σερφ». Σε προγενέστερη αλληλογραφία, οι δύο συζητούσαν για την αναζήτηση συζύγου από τον Έπσταϊν στο Παρίσι, με τη Μέτε-Μάριτ να σχολιάζει ότι η πόλη είναι «καλή για μοιχεία» και ότι «οι Σκανδιναβοί είναι καλύτερο υλικό για γάμο».

Σε άλλο μήνυμα, τον ευχαριστούσε για τα λουλούδια που της είχε στείλει όταν δεν αισθανόταν καλά, κλείνοντας με την υπογραφή «Με αγάπη, Mm». Τα email περιλάμβαναν συχνές αναφορές σε πιθανές συναντήσεις, ενώ από τα αρχεία προκύπτει ότι η Μέτε-Μάριτ διέμεινε για τέσσερις ημέρες το 2013 σε κατοικία του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε περίοδο κατά την οποία εκείνος δε βρισκόταν εκεί.

Οι Αρχές, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι η αναφορά ενός προσώπου στα έγγραφα δε συνιστά από μόνη της ένδειξη παρανομίας.

Η δήλωση της Μέτε-Μάριτ για τα θύματα του Έπσταϊν

Στη δήλωσή της, η 52χρονη πριγκίπισσα είχε εκφράσει «βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη» προς τα θύματα του Έπσταϊν και ανέλαβε ευθύνη, λέγοντας ότι δεν εξέτασε επαρκώς το παρελθόν του και δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φύση του. Ωστόσο, τα έγγραφα περιλαμβάνουν μήνυμα του 2011 στο οποίο η Μέτε-Μάριτ αναφέρει ότι τον είχε «γκουγκλάρει» και ότι «δε φαινόταν και πολύ καλά», συνοδεύοντας το σχόλιο με ένα χαμογελαστό emoji, χωρίς να διευκρινίζεται τι ακριβώς είχε βρει.

Σύμφωνα με το παλάτι, η πριγκίπισσα διέκοψε κάθε γραπτή επικοινωνία με τον Έπσταϊν το 2014, όταν ένιωσε ότι εκείνος επιχειρούσε να αξιοποιήσει τη σχέση τους για να επηρεάσει τρίτους.

Καθώς η επτά εβδομάδων δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι ξεκινά, το βασιλικό ζεύγος δεν αναμένεται να παραστεί στο δικαστήριο. Ο πρίγκιπας Χάακον δήλωσε ότι η Μέτε-Μάριτ θα βρίσκεται σε ιδιωτικό ταξίδι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο Χόιμπι δε φέρει βασιλικό τίτλο και δε βρίσκεται στη γραμμή διαδοχής του θρόνου.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το παλάτι είχε τοποθετηθεί για την υπόθεση με λιτή ανακοίνωση, σημειώνοντας: «Η υπόθεση ανήκει στην κρίση της Δικαιοσύνης. Δε θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια», όπως αναφέρει ο Guardian. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΕΤΕ-ΜΑΡΙΤ
 |
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top