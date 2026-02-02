Ξέσπασε η Ελένη Βουλγαράκη κατά του Δημήτρη Παπανώτα

Η Ελένη Βουλγαράκη είναι αρκετά ενοχλημένη από τα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας για την ίδια και τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, σχετικά και με την απόφαση της παρουσιάστριας να ακολουθήσει τον αγαπημένο της στην Πορτογαλία.

Ελένη Βουλγαράκη κατά Δημήτρη Παπανώτα: «Ντροπιαστικό να εκφράζεις μισογυνιστικές απόψεις»

Στην ανάρτησή της η Ελένη Βουλγαράκη αναφέρει: «Πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια. Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να “δικαιολογηθείς”. Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι “σύγχρονο” για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω – και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί;».

«Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται “φορτώνω τα προβλήματά μου”, είναι πραγματικά λυπηρό. “Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά” είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές; Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι…Ευχαριστώ λοιπόν και την Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο – και παντελονάτο – είναι να λες συγγνώμη” όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. Με όλο τον σεβασμό», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα στο Happy Day

O Δημήτρης Παπανώτας είχε πει για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη στην εκπομπή Happy Day: «Έχω, λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό ενώ έχεις εσύ τα δικά σου».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Παπανώτας, πρόσθεσε για τον Φώτη Ιωαννίδη: «Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία».

Στην εκπομπή της η Σίσσυ Χρηστίδου μαζί με την ομάδα της σχολίασαν αρνητικά τις δηλώσεις Παπανώτα με αποτέλεσμα εκείνος να κάνει μία ανάρτηση στο Instagram για να απαντήσει:

«Πραγματικά θα ήθελα να βρείτε το απόσπασμα από το βίντεο όπου εγώ λέω ότι η Bουλγαράκη “του φορτώνεται” του φίλου της. Όπως γνωρίζουμε, ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε, από την πρώτη δημοτικού, άλλο φορτώνομαι σε κάποιον, άλλο φορτώνω κάποιον. Του φορτώνω τα προβλήματά μου ή τα άγχη μου ή οτιδήποτε. Δέκα φορές είπατε ότι εγώ την κατηγόρησα ότι του φορτώνεται!!!! Πες επίσης στην παρουσιάστρια ότι μόνο η ίδια συνέδεσε την οικιακή βοηθό με την ερωτική σχέση».

Εγώ εξήγησα πώς οργανώνεσαι για να περάσεις καλά. Και προφανώς υπάρχει μια μύγα στην κεντρική σας. Τέλος, πες στον αδέκαστο μπάρα της παρέας σας, ότι το “παλιακό”, είναι μια γυναίκα να τα αφήνει όλα για τον γκόμενο ή για τον σύζυγο. Σύγχρονο είναι για μία γυναίκα να βάζει πρώτα την καριέρα της, ειδικά όταν έχει κτίσει καριέρα και μετά τον έρωτά της.

Όσο για την λέξη “ντροπιαστικό” που μου απέδωσε ο συνάδελφος, πες του ότι ντροπιαστικό είναι, άλλα να ακούς, άλλα να καταλαβαίνεις. Έχω χάσει πάσα ιδέα για την παρέα σας. Και λυπάμαι πολύ. Καλά, για την έλλειψη χιούμορ το αφήνω στην άκρη. Ξέρω ότι το χιούμορ απαιτεί για να γίνει αντιληπτό και έναν βαθμό νοημοσύνης».

Δημήτρης Παπανώτας για Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν φταίω, τώρα το θυμήθηκαν και το ανέσυραν»

Το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επανάφερε με τον τρόπο της το ζήτημα στο τραπέζι, όταν στην έναρξη του Happy Day επισήμανε στον συνεργάτη της πως έγινε θέμα πάλι με τον τρόπο του μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Δεν φταίω. Πότε το είχαμε πει αυτό όλο; Πριν από μια εβδομάδα; Το θυμηθήκανε και το ανέσυραν», αρκέστηκε να σχολιάσει ο Δημήτρης Παπανώτας.

Ελένη Βουλγαράκη: «Για να πάρω αυτή την απόφαση, κάτι σημαίνει για μένα, δεν τα παρατάω όλα»

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και ο Γρηγόρης Μπάκας τη συνάντησαν στο αεροδρόμιο, λίγο πριν εκείνη αναχωρήσει για Πορτογαλία.

Στις δηλώσεις της, η Ελένη Βουλγαράκη εξήγησε ότι δεν μετακομίζει μόνιμα, και ότι δεν τα αφήνει όλα για χάρη του έρωτα, απλώς έκανε μια επιλογή που θα τη βοηθήσει να βρει πιο εύκολα την ισορροπία στη ζωή της.

«Στην Ελλάδα είμαι, δε φεύγω μόνιμα. Δε ξέρω γιατί έχει γραφτεί αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα θα είμαι. Έχω και συνεργάτες εδώ, δουλειές που τρέχουν, δε θα έφευγα έτσι. Μη μου χαλάτε τις δουλειές. Δεν τα παρατάω όλα. Εδώ θα είμαι. Απλά πρέπει να βρω μια ισορροπία. Δεν το έχω ξενοικιάσει το σπίτι, δεν τελειώνει τίποτα. Δε θα τα αφήσω όλα έτσι, έχω παλέψει πάρα πολύ. Είναι ζυγισμένα τα πράγματα. Δεν είμαι 15 χρονών. Για να πάρω αυτή την απόφαση κάτι σημαίνει για μένα και το ξέρω εγώ καλύτερα από όλους. Υπάρχει λόγος προφανώς. Κάτι ξέρω καλύτερα. Δε σημαίνει κάτι παραπάνω. Δε ζούμε στο 1700 που για να υποστηρίξω την προσωπική μου ζωή και να βρω μια ισορροπία, να πρέπει να λογοδοθώ. Εγώ δε το έχω έτσι στο μυαλό μου».