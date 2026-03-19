Στάση εργασίας στα σχολεία - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εκπαιδευτικοί σε δημοτικά και νηπιαγωγεία την Πέμπτη 26 Μαρτίου, μετά από απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ).

Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 8 έως τις 10 το πρωί, με αφορμή τον θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη.

Η Ομοσπονδία ζητά την «πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτό» και αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για ένα «μεμονωμένο περιστατικό».

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ για τη στάση εργασίας

«Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους/τις συναδέλφους της εκπαιδευτικού που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη και ζητάμε την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό, το οποίο φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας στο σχολείο της.

Το θλιβερό αυτό γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο, με τραγικό τρόπο, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία ως αποτέλεσμα της διαχρονικής απαξίωσης και υποβάθμισης από τις κυβερνήσεις, του εκπαιδευτικού έργου. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «μεμονωμένο». Αντιθέτως, αναδεικνύει την ασφυκτική πίεση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τη γραφειοκρατική και ψυχολογική επιβάρυνση καθώς και το κλίμα αυταρχισμού που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί, προσπαθώντας να κρατήσουν όρθιο το δημόσιο σχολείο χωρίς ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία.

Η πραγματικότητα στις σχολικές μονάδες είναι αποκαλυπτική:

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι μαθητές αντανακλώνται μέσα στην τάξη, καθιστώντας τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού ακόμα πιο σύνθετο.

Τα πολυπληθή τμήματα, οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, οι υποχρεωτικές υπερωρίες, επειδή δεν καλύπτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. τα χιλιάδες κενά, αλλά και η απουσία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης μαθητών και εκπαιδευτικών, συντελούν στην ενίσχυση ενός περιβάλλοντος εργασιακής εξουθένωσης.

Ταυτόχρονα, η ίδια η κυβέρνηση και το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. συμβάλλουν στο να κλονίζεται και να υπονομεύεται ο σεβασμός προς το πρόσωπο του/της εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τη συστηματική απαξίωση του έργου και της επιστημονικής οντότητας των εκπαιδευτικών μόνο και μόνο για να υλοποιήσει, με αυταρχικό τρόπο, αντιεκπαιδευτικές πολιτικές (π.χ. κατηγοριοποίηση των σχολείων).

Δε θα επιτρέψουμε το δημόσιο σχολείο να λειτουργεί πάνω στην ανθρώπινη εξάντληση. Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αναλώσιμοι!

Επιβάλλεται άμεσα:

Κυβέρνηση και Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να προχωρήσουν σε αποτελεσματικά μέτρα που θα προστατεύουν-κατοχυρώνουν νομικά τον εκπαιδευτικό κατά την άσκηση του έργου του και θα αμβλύνουν την εργασιακή εξουθένωση (σύμφωνα με τις προτάσεις νόμου και το σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έχουν κατατεθεί επανειλημμένα από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.).

Να θεσμοθετηθεί και να υλοποιηθεί η σταθερή παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε κάθε σχολική μονάδα, από την αρχή της χρονιάς, για την ουσιαστική παρέμβαση προς όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ως πρώτη άμεση απάντηση προχωρά σε κήρυξη πανελλαδικής 2ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 26/3 τις ώρες 08:00 – 10:00π.μ. και καλεί τους συλλόγους εκπαιδευτικών να προχωρήσουν σε πολύμορφες πρωτοβουλίες ανάδειξης του ζητήματος της εργασιακής εξουθένωσης και απαξίωσης του εκπαιδευτικού έργου καθώς και να διανείμουν την ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. στους γονείς».