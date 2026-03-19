Τι αποφάσισαν οι πρατηριούχοι για τις απεργίες

Oλοκληρώθηκε η τρίωρη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Tάκη Θεοδωρικάκου με τους ιδιοκτήτες πρατηρίων βενζίνης και φαίνεται ότι υπάρχει «λευκός καπνός» και απομακρύνεται έτσι το σενάριο για κινητοποιήσεις λόγω του πλαφόν που έχει ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, θα υπάρξει μία άτυπη συνεδρίαση το απόγευμα των βενζινοπωλών, αλλά όπως είπαν και οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να βάλουν «πλάτη» για το τρίμηνο διάστημα που θα διαρκέσει το πλαφόν που είναι 12 λεπτά για 3 μήνες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των βενζινοπωλών δήλωσε ότι η μόνη λύση για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων είναι να μειωθούν οι φόροι, ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει voucher 3.000 ευρώ σε κάθε πρατηριούχο που θα εγκαταστήσει το σύστημα εισροών-εκροών, το οποίο για Αττική και Θεσσαλονίκη αναμένεται να εφαρμοστεί τέλη Μαρτίου.

