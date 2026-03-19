Τζένη Γεωργιάδη: Αυθεντικό νησιώτικo γλέντι στο βιντεοκλίπ για το Γειά Μας

Με καλοκαιρινή διάθεση κι έντονο ελληνικό χρώμα, και τον νησιώτικο ρυθμό, να σε συνεπαίρνει και να σε ξεσηκώνει από το πρώτο άκουσμα, η Τζένη Γεωργιάδη παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Γειά μας», που μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Platinum κι αποτελεί, ένα ανεβαστικό μουσικό κάλεσμα για παρέα, γιορτή, χορό, κέφι και αισιοδοξία.

Το τραγούδι, που μας προτρέπει να πάμε στο νησί και στα νησιά μας γενικότερα, συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό βιντεοκλίπ που γυρίστηκε στο μαγευτικό νησί της Τήνου, την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, στο Τηνιακό Καρναβάλι 2026, που διοργάνωσε ο δήμαρχος της Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, μεταφέροντας στο κοινό, στιγμές από το απόλυτο νησιώτικο γλέντι, καθώς και εικόνες γεμάτες φως, θάλασσα και κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Γιάννης Φρασέρης, ενώ τους στίχους ο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, με την ερμηνεία της Τζένης Γεωργιάδη να δίνει δυναμισμό και αυθεντικότητα στο κομμάτι, μεταφέροντας το μήνυμα της χαράς και της γιορτής της ζωής.

Το βιντεοκλίπ, γυρίστηκε από άκρη σε άκρη της Τήνου, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη ομορφιά του νησιού μέσα από εικόνες γεμάτες καλοκαιρινή ενέργεια, αλλά μεταφέροντας το αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Η Τζένη Γεωργιάδη, που κατάγεται από την Τήνο, θέλησε για ακόμη μία φορά να τιμήσει τον τόπο της μέσα από τη δουλειά της, στέλνοντας παράλληλα και το δικό της μήνυμα στο κοινό: «Πάμε στο νησί», σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό και ελληνική διάθεση.

Τη σκηνοθεσία του βιντεοκλίπ υπογράφει ο Γιώργος Μπενιουδάκης, ο οποίος αποτυπώνει με κινηματογραφική αισθητική την ενέργεια του τραγουδιού και τη μοναδική ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου..

Δείτε το νέο βιντεοκλίπ, πάμε στο νησί, στο νησί και... «Γεια μας»!