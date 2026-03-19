Τζένη Γεωργιάδη: Αυθεντικό νησιώτικo γλέντι στο βιντεοκλίπ για το Γειά Μας

Σε ποιο αγαπημένο νησί των Κυκλάδων μας ταξιδεύει;

19.03.26 , 18:11 Toyota C−HR+: Στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με 36990 ευρώ
19.03.26 , 17:59 Τζένη Γεωργιάδη: Αυθεντικό νησιώτικo γλέντι στο βιντεοκλίπ για το Γειά Μας
19.03.26 , 17:55 Ισραήλ: Το Ιράν χτύπησε διυλιστήριο στη Χάιφα
19.03.26 , 17:51 Στάση εργασίας στα σχολεία - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ
19.03.26 , 17:43 Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
19.03.26 , 17:27 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στα 2 άτομα που ήταν μαζί με τον Κλεομένη
19.03.26 , 16:58 Πικροδάφνη: Είναι επικίνδυνη για τα παιδιά; Εγκύκλιος στα σχολεία
19.03.26 , 16:31 Τι αποφάσισαν οι πρατηριούχοι για τις απεργίες
19.03.26 , 16:13 Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
19.03.26 , 16:08 ΕΝΦΙΑ 2026: Προβλήματα για τους δικαιούχους της έκπτωσης 50%
19.03.26 , 15:48 Δάκρυσε & Αναβλύζει Η Εικόνα Του Αγίου Εφραίμ Στο Νοσοκομείο Καλύμνου
19.03.26 , 15:40 Χέγκσεθ: «Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ»
19.03.26 , 15:36 Ταμίλα Κουλίεβα: Τα τρυφερά λόγια για την τηλεοπτική της κόρη, Δανάη Παππά
19.03.26 , 15:35 Ποδηλάτης Βοήθησε Κατσικούλα Να Γεννήσει Στην Αθηνών - Σουνίου
19.03.26 , 15:34 Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Δανάη Παππά: To power suit της μας άρεσε πολύ- Η glam rock εμφάνισή της
Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»
Καιρός: Ξεκινά η σιβηρική εισβολή, φέρνοντας κρύο και χιόνια
Άση Μπήλιου: H Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τη δυνατή όψη Κρόνου- Ποσειδώνα
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Καινούργιου: «Είμαι έγκυος στον 9ο και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενά;»
Αντώνης Κανάκης: «Πραγματικά πλέον ελπίζω να είμαι ζωντανός γι’ αυτό»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Δείτε το κλιπ του Γειά Μας
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Γεωργιάδη κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι "Γειά μας" από την Panik Platinum, με νησιώτικο ρυθμό και καλοκαιρινή διάθεση.
  • Το βιντεοκλίπ γυρίστηκε στην Τήνο κατά τη διάρκεια του Τηνιακού Καρναβαλιού 2026, αποτυπώνοντας την αυθεντική νησιώτικη γιορτή.
  • Η μουσική υπογράφεται από τον Γιάννη Φρασέρη και οι στίχοι από τον Αλέξανδρο Ελευθεριάδη, με δυναμική ερμηνεία από την Τζένη Γεωργιάδη.
  • Η σκηνοθεσία του βιντεοκλίπ είναι του Γιώργου Μπενιουδάκη, που αποτυπώνει την ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου.
  • Το τραγούδι προτρέπει το κοινό να επισκεφθεί τα νησιά και να γιορτάσει τη ζωή.

Με καλοκαιρινή διάθεση κι έντονο ελληνικό χρώμα, και τον νησιώτικο ρυθμό, να σε συνεπαίρνει και να σε ξεσηκώνει από το πρώτο άκουσμα,  η Τζένη Γεωργιάδη παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Γειά μας», που μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Platinum κι αποτελεί, ένα ανεβαστικό μουσικό κάλεσμα για παρέα, γιορτή, χορό, κέφι και αισιοδοξία. 

Το τραγούδι, που μας προτρέπει να πάμε στο νησί και στα νησιά μας γενικότερα,  συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό βιντεοκλίπ που γυρίστηκε στο μαγευτικό νησί της Τήνου, την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, στο Τηνιακό Καρναβάλι 2026, που διοργάνωσε ο δήμαρχος της Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, μεταφέροντας στο κοινό, στιγμές από το απόλυτο νησιώτικο γλέντι, καθώς και εικόνες γεμάτες φως, θάλασσα και κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Γιάννης Φρασέρης, ενώ τους στίχους ο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, με την ερμηνεία της Τζένης Γεωργιάδη να δίνει δυναμισμό και αυθεντικότητα στο κομμάτι, μεταφέροντας το μήνυμα της χαράς και της γιορτής της ζωής.

Το βιντεοκλίπ, γυρίστηκε από άκρη σε άκρη της Τήνου, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη ομορφιά του νησιού μέσα από εικόνες γεμάτες καλοκαιρινή ενέργεια, αλλά μεταφέροντας το αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Η Τζένη Γεωργιάδη, που κατάγεται από την Τήνο, θέλησε για ακόμη μία φορά να τιμήσει τον τόπο της μέσα από τη δουλειά της, στέλνοντας παράλληλα και το δικό της μήνυμα στο κοινό: «Πάμε στο νησί», σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό και ελληνική διάθεση.

Τη σκηνοθεσία του βιντεοκλίπ υπογράφει ο Γιώργος Μπενιουδάκης, ο οποίος αποτυπώνει με κινηματογραφική αισθητική την ενέργεια του τραγουδιού και τη μοναδική ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου..

Δείτε το νέο βιντεοκλίπ, πάμε στο νησί, στο νησί και... «Γεια μας»!

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

