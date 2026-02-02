Νεκρός Έλληνας ψαράς σε ναυάγιο στον Ατλαντικό ωκεανό

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Μεσαρά της Κρήτης από τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη σε ναυάγιο αλιευτικού σκάφους στον Ατλαντικό ωκεανό.

Ο 33χρονος ήταν επαγγελματίας ψαράς και επέβαινε στο σκάφος Lily Jean, μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν έπεσε σε σφοδρή καταιγίδα και ναυάγησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ναυάγιο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Το Lily Jean δεν εξέπεμψε SOS κατά την επιστροφή του στη Μασαχουσέτη, αλλά το Λιμεναρχείο ειδοποιήθηκε από τον πομπό έκτακτης ανάγκης που είχε το σκάφος και στέλνει σήμα όταν βραχεί.

Αμέσως ξεκίνησε έρευνα εντοπισμού και διάσωσης που κάλυψε πάνω από 1.000 τετραγωνικά μίλια. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν συντρίμμια του αλιευτικού, μία σορό να επιπλέει και μια άδεια σωσίβια λέμβο, κοντά στο σημείο, όπου εξέπεμψε σήμα το σκάφος. Έξι αλιείς αγνοούνται, ωστόσο οι αρχές μετά από τρεις μέρες αποφάσισαν να αναστείλουν τις έρευνες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr ο Γιάννης καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ, όπου έζησε μέχρι τα οχτώ του χρόνια και στη συνέχεια πήγαν στην Κρήτη. Το 2015 επέστρεψε στη Βοστώνη, όπου εργαζόταν ως επαγγελματίας ψαράς.

«Ήταν γενναιόδωρος και πολύ χαρούμενος. Βοηθούσε τους πάντες», δήλωσε στα αμερικανικά μέσα η αδελφή του, ενώ στο Κρήτη TV είπε:

«Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».

Ο γερουσιαστής Bruce Tarr στο CBS δήλωσε ότι ο καπετάνιος του πλοίου ήταν πολύ γνωστός στην περιοχή κι ένας από τους πιο ευγενικούς και καλούς ανθρώπους που υπάρχουν.

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Μόρα Χίλι δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένη» από το ναυάγιο του Lily Jean.

«Οι ψαράδες και τα αλιευτικά σκάφη είναι βασικά στοιχεία της ιστορίας, της οικονομίας και του πολιτισμού του Gloucester και του Κέιπ Ανν και αυτή η τραγωδία γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την πολιτεία», ανέφερε.

Το Gloucester, το παλαιότερο ενεργό αλιευτικό λιμάνι της Αμερικής, αποτέλεσε το σκηνικό για την ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ «Καταιγίδα», που αφορά στο αλιευτικό σκάφος «Andrea Gail» και το πλήρωμά του που χάθηκαν στη θάλασσα.