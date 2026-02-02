Oι αλλαγές στον Ολυμπιακό και η πανάκριβη μεταγραφή

Ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ δεν κυριάρχησε, όμως ήταν εμφανώς καλύτερος και παρά τις τεράστιες απουσίες του (Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέντσο Πιρόλα) και την κούραση από τη μάχη με τον Άγιαξ το βράδυ της Τετάρτης για το Champions League. Πήγε στη Νέα Φιλαδέλφεια και κόντρα σε μία ξεκούραστη και φορμαρισμένη ομάδα που… διψάει να τον ρίξει από την κορυφή και να του πάρει το πρωτάθλημα, όχι μόνο δεν φοβήθηκε από την έδρα, αλλά έκανε το παιχνίδι του, είχε τις φάσεις για να σκοράρει και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, αντέδρασε, πίεσε και ισοφάρισε με πέναλτι σε μία… περιπετειώδη φάση, όπου οι παίκτες του έχουν χάσει τρία… άχαστα από τη μικρή περιοχή!

