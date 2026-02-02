Oι αλλαγές στον Ολυμπιακό και η πανάκριβη μεταγραφή

Οι εξελίξεις με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 12:22 Εξαφάνιση Λόρα: Missing Alert και στη Γερμανία
02.02.26 , 12:22 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε ένα υγιεινό πρωινό που θα θέλουμε να τρώμε συνέχεια
02.02.26 , 12:06 Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026
02.02.26 , 11:48 Ζεράρ Πικέ: Ο χωρισμός από τη Σακίρα, τα παιδιά και η νέα του σύντροφος
02.02.26 , 11:45 Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν μείωση 20%
02.02.26 , 11:40 ΗΠΑ: «Πάγωσαν» τα ιγκουάνα από το κρύο στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
02.02.26 , 11:33 Ξέσπασε η Ελένη Βουλγαράκη κατά του Δημήτρη Παπανώτα
02.02.26 , 11:16 Διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έρχονται μεγάλες τομές»
02.02.26 , 11:08 Η επιστήμη εξηγεί τον έρωτα στο Ίδρυμα Ευγενίδου
02.02.26 , 11:02 Στέφανος Σίσκος: Πρεμιέρα για τον αντικαταστάτη της Άννας Λιβαθινού
02.02.26 , 10:02 Oι αλλαγές στον Ολυμπιακό και η πανάκριβη μεταγραφή
02.02.26 , 09:47 Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
02.02.26 , 09:38 Ατύχημα για την Ελένη Χατζίδου μέσα στο Σαββατοκύριακο
02.02.26 , 09:34 Νεκρός Έλληνας ψαράς σε ναυάγιο στον Ατλαντικό ωκεανό
02.02.26 , 09:20 Σε ισχύ και σήμερα το έκτακτο δελτίο καιρού - Στο επίκεντρο πέντε περιοχές
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Έρχεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης
Κι άλλη πανάκριβη μεταγραφή η ΑΕΚ μετά τον Σαχαμπό
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έρχονται μεγάλες τομές»
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: φωτογραφία από eurokinissi.gr, φωτογράφος: Klodian Lato
Δείτε τον Eλ Κααμπί χαμογελαστό στον πάγκο του παιχνιδιού Ζάμπια - Μαρόκο/ Βίντεο από ΕΡΤ2

Ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ δεν κυριάρχησε, όμως ήταν εμφανώς καλύτερος και παρά τις τεράστιες απουσίες του (Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέντσο Πιρόλα) και την κούραση από τη μάχη με τον Άγιαξ το βράδυ της Τετάρτης για το Champions League. Πήγε στη Νέα Φιλαδέλφεια και κόντρα σε μία ξεκούραστη και φορμαρισμένη ομάδα που… διψάει να τον ρίξει από την κορυφή και να του πάρει το πρωτάθλημα, όχι μόνο δεν φοβήθηκε από την έδρα, αλλά έκανε το παιχνίδι του, είχε τις φάσεις για να σκοράρει και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, αντέδρασε, πίεσε και ισοφάρισε με πέναλτι σε μία… περιπετειώδη φάση, όπου οι παίκτες του έχουν χάσει τρία… άχαστα από τη μικρή περιοχή!

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.sportdog.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 |
EΛ ΚΑΑΜΠΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top