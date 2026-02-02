Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν μείωση 20%

Λίγες εβδομάδες απομένουν μέχρι να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, τα οποία θα λάβουν σχεδόν 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της φορολογικής διοίκησης, τα ποσά του φόρου θα εμφανιστούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026, ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου. Ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με τον συνολικό λογαριασμό να ανέρχεται περίπου στα 2,3 δισ. ευρώ.

Για σημαντική μερίδα φορολογουμένων, ωστόσο, ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος, ενώ για ορισμένες κοινωνικές ομάδες θα είναι ακόμη και μηδενικός, εφόσον έχουν υποβληθεί έγκαιρα οι απαιτούμενες δηλώσεις.

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 20%

Ιδιοκτήτες που έχουν προχωρήσει σε ασφάλιση της κατοικίας τους έναντι φυσικών καταστροφών, όπως σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα, δικαιούνται έκπτωση 20% στον φόρο, υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλιση καλύπτει και τον κίνδυνο πλημμύρας.

Σε περιπτώσεις που η ασφάλιση δεν αφορά ολόκληρο το έτος, η μείωση εφαρμόζεται αναλογικά, ενώ δεν προβλέπεται καμία έκπτωση αν η διάρκεια είναι μικρότερη των τριών μηνών. Η ελάφρυνση αυτή αφορά μόνο το ασφαλισμένο κτίσμα και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

Ποιοι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ μπορούν να εξασφαλίσουν νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υπό την προϋπόθεση υποβολής της σχετικής αίτησης Δ500.

ρόκειται για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και για φορολογουμένους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα, μείωση 50% στον φόρο προβλέπεται για ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, ενώ τόσο η επιφάνεια όσο και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας πρέπει να βρίσκονται εντός των καθορισμένων ορίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι νέες ρυθμίσεις που τίθενται σε εφαρμογή από το 2026, καθώς προβλέπεται ειδική έκπτωση για ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους, εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τις Νήσους. Για τους συγκεκριμένους φορολογουμένους, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% το 2026 και μηδενίζεται πλήρως από το 2027, εφόσον η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, χωρίς να καλύπτει εξοχικά ή άλλα ακίνητα.

Η συνολική ελάφρυνση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι εκπτώσεις αυτές συνδυάζονται με τη μείωση λόγω ασφάλισης κατοικίας, οδηγώντας σε συνολικό όφελος που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά το 50%. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες αναμένεται να επωφεληθούν από τις αλλαγές, ενώ η πλειονότητα των φορολογουμένων θα διαπιστώσει ότι ο φετινός λογαριασμός παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Στον αντίποδα, αυξημένο εκκαθαριστικό θα λάβουν όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν ακίνητα μέσω αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων. Τα ακίνητα αυτά θα υπολογιστούν για πρώτη φορά στον ΕΝΦΙΑ του 2026, οδηγώντας σε υψηλότερο φόρο ή σε υποχρέωση πληρωμής για πρώτη φορά.