Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν μείωση 20%

Σε 12 δόσεις η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 12:22 Εξαφάνιση Λόρα: Missing Alert και στη Γερμανία
02.02.26 , 12:22 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε ένα υγιεινό πρωινό που θα θέλουμε να τρώμε συνέχεια
02.02.26 , 12:06 Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026
02.02.26 , 11:48 Ζεράρ Πικέ: Ο χωρισμός από τη Σακίρα, τα παιδιά και η νέα του σύντροφος
02.02.26 , 11:45 Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν μείωση 20%
02.02.26 , 11:40 ΗΠΑ: «Πάγωσαν» τα ιγκουάνα από το κρύο στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
02.02.26 , 11:33 Ξέσπασε η Ελένη Βουλγαράκη κατά του Δημήτρη Παπανώτα
02.02.26 , 11:16 Διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έρχονται μεγάλες τομές»
02.02.26 , 11:08 Η επιστήμη εξηγεί τον έρωτα στο Ίδρυμα Ευγενίδου
02.02.26 , 11:02 Στέφανος Σίσκος: Πρεμιέρα για τον αντικαταστάτη της Άννας Λιβαθινού
02.02.26 , 10:02 Oι αλλαγές στον Ολυμπιακό και η πανάκριβη μεταγραφή
02.02.26 , 09:47 Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
02.02.26 , 09:38 Ατύχημα για την Ελένη Χατζίδου μέσα στο Σαββατοκύριακο
02.02.26 , 09:34 Νεκρός Έλληνας ψαράς σε ναυάγιο στον Ατλαντικό ωκεανό
02.02.26 , 09:20 Σε ισχύ και σήμερα το έκτακτο δελτίο καιρού - Στο επίκεντρο πέντε περιοχές
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Έρχεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης
Κι άλλη πανάκριβη μεταγραφή η ΑΕΚ μετά τον Σαχαμπό
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έρχονται μεγάλες τομές»
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πρώτη Δημοσίευση: 02.02.26, 11:48
Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ. Απαλλαγές και εκπτώσεις. Προθεσμία αιτήσεων έως 16/2 στο myPROPERTY.

Λίγες εβδομάδες απομένουν μέχρι να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, τα οποία θα λάβουν σχεδόν 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της φορολογικής διοίκησης, τα ποσά του φόρου θα εμφανιστούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026, ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου. Ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με τον συνολικό λογαριασμό να ανέρχεται περίπου στα 2,3 δισ. ευρώ.

Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον

Για σημαντική μερίδα φορολογουμένων, ωστόσο, ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος, ενώ για ορισμένες κοινωνικές ομάδες θα είναι ακόμη και μηδενικός, εφόσον έχουν υποβληθεί έγκαιρα οι απαιτούμενες δηλώσεις.

Ποιοι θα πληρώσουν διπλό ΕΝΦΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 20%

Ιδιοκτήτες που έχουν προχωρήσει σε ασφάλιση της κατοικίας τους έναντι φυσικών καταστροφών, όπως σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα, δικαιούνται έκπτωση 20% στον φόρο, υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλιση καλύπτει και τον κίνδυνο πλημμύρας.

Σε περιπτώσεις που η ασφάλιση δεν αφορά ολόκληρο το έτος, η μείωση εφαρμόζεται αναλογικά, ενώ δεν προβλέπεται καμία έκπτωση αν η διάρκεια είναι μικρότερη των τριών μηνών. Η ελάφρυνση αυτή αφορά μόνο το ασφαλισμένο κτίσμα και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

Ποιοι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ μπορούν να εξασφαλίσουν νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υπό την προϋπόθεση υποβολής της σχετικής αίτησης Δ500.

ρόκειται για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και για φορολογουμένους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα, μείωση 50% στον φόρο προβλέπεται για ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, ενώ τόσο η επιφάνεια όσο και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας πρέπει να βρίσκονται εντός των καθορισμένων ορίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι νέες ρυθμίσεις που τίθενται σε εφαρμογή από το 2026, καθώς προβλέπεται ειδική έκπτωση για ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους, εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τις Νήσους. Για τους συγκεκριμένους φορολογουμένους, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% το 2026 και μηδενίζεται πλήρως από το 2027, εφόσον η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, χωρίς να καλύπτει εξοχικά ή άλλα ακίνητα.

Η συνολική ελάφρυνση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι εκπτώσεις αυτές συνδυάζονται με τη μείωση λόγω ασφάλισης κατοικίας, οδηγώντας σε συνολικό όφελος που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά το 50%. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες αναμένεται να επωφεληθούν από τις αλλαγές, ενώ η πλειονότητα των φορολογουμένων θα διαπιστώσει ότι ο φετινός λογαριασμός παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Στον αντίποδα, αυξημένο εκκαθαριστικό θα λάβουν όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν ακίνητα μέσω αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων. Τα ακίνητα αυτά θα υπολογιστούν για πρώτη φορά στον ΕΝΦΙΑ του 2026, οδηγώντας σε υψηλότερο φόρο ή σε υποχρέωση πληρωμής για πρώτη φορά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΦΙΑ 2026
 |
ΦΟΡΟΙ
 |
ΔΟΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top