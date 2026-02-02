Στέφανος Σίσκος: Πρεμιέρα για τον αντικαταστάτη της Άννας Λιβαθινού

Η θερμή υποδοχή από τον Παναγιώτη Στάθη στο στούντιο του Καλημέρα Ελλάδα

Με ανανεωμένη διάθεση και νέο πρόσωπο επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου το «Καλημέρα Ελλάδα».

Τις προηγούμενες ημέρες, η αιφνίδια αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού προκάλεσε έντονες συζητήσεις, με τα σενάρια για τον διάδοχο να έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Επικρατέστερη εκδοχή ήταν ότι ο Παναγιώτης Στάθης θα συνεχίσει την εκπομπή έχοντας στο πλευρό του έναν άντρα συνεργάτη. 

Τελικά, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου έγινε επίσημα γνωστό μέσω της εκπομπής Buongiorno ότι τη θέση της Άννας Λιβαθυνού θα αναλάβει ο Στέφανος Σίσκος, ο οποίος θα ενταχθεί ως νέος συνεργάτης του Παναγιώτη Στάθη από την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Παναγιώτης Στάθης υποδέχθηκε τον Στέφανο Σίσκο στο Καλημέρα Ελλάδα

Ο Παναγιώτης Στάθης υποδέχθηκε τον Στέφανο Σίσκο στο Καλημέρα Ελλάδα

Ο Παναγιώτης Στάθης υποδέχθηκε θερμά τον Στέφανο Σίσκο, με τον οποίο έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Στον «αέρα» της εκπομπής ανέφερε ότι πρόκειται για έναν καταξιωμένο πολιτικό συντάκτη με σοβαρή παρουσία και ουσιαστικό λόγο, επισημαίνοντας ότι η αξία του δεν περιορίζεται μόνο στην εικόνα, αλλά και στο βάθος του χαρακτήρα του.

«Στέφανος Σίσκος, εξαίρετος συνάδελφος. Πολιτικός συντάκτης. Ανερχόμενη δύναμη στον χώρο των media. Σοβαρή παρουσία, μην κρίνεται μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Υπάρχει βάθος στον χαρακτήρα του», δήλωσε. Για να σηματοδοτήσει τη νέα αρχή, του προσέφερε συμβολικά ένα στιλό, δίνοντάς του την «πάσα» για τη συμμετοχή του στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. 

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Σίσκος ευχαρίστησε για την υποδοχή και σχολίασε με χιούμορ: «Ελπίζω να βάλω το λιθαράκι μου. Έτσι και αλλιώς η εκπομπή τα λέει από μόνη της. Δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης και στήριξης από φίλους και συναδέρφους.

Το βασικό για το αποτύπωμα που έχει αυτή η εκπομπή στην κοινωνία ήταν ένα μήνυμα που μου έστειλε αδερφική μου φίλη, που μου λέει: ‘μακάρι να ήταν εδώ η γιαγιά που μας ξύπναγε κάθε πρωί με το Καλημέρα Ελλάδα και με τον Γιώργο Παπαδάκη, να σε έβλεπε σήμερα’. Οπότε ελπίζω με το στιλό που μου έδωσες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ να βάλω το δικό μου λιθαράκι».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

