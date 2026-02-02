Η επιστήμη εξηγεί τον έρωτα στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Tι συμβαίνει στο μυαλό μας όταν ερωτευόμαστε;

02.02.26 , 11:08 Η επιστήμη εξηγεί τον έρωτα στο Ίδρυμα Ευγενίδου
Η Επιστήμη της Αγάπης Στο ίδρυμα Ευγενίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν ερωτευόμαστε; Πώς οι ορμόνες, οι αισθήσεις και η χημεία του σώματος δημιουργούν τα συναισθήματα που μας συνδέουν;

Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει στις 7/2, 8/2, 14/2 και 15/2, μέσα στο χώρο της Έκθεσης Επιστήμης και Τεχνολογίας, ένα ξεχωριστό, διαδραστικό επιστημονικό event αφιερωμένο στη νευροβιολογία και τη χημεία της αγάπης, όπου η επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε εμπειρία που βιώνεται με όλες τις αισθήσεις. Η αγάπη προσεγγίζεται όχι θεωρητικά, αλλά βιωματικά — μέσα από συμμετοχή, πειραματισμό και ανακάλυψη.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα αισθητηριακά ερεθίσματα, πώς λειτουργούν οι ορμόνες του έρωτα και πώς η βιολογία και η χημεία του ανθρώπινου σώματος μεταφράζονται σε έλξη, συναίσθημα και συναισθηματική σύνδεση. Σύντομες ομιλίες, πειράματα που ενεργοποιούν τις αισθήσεις, δημιουργικές δραστηριότητες και χρήση μικροσκοπίων συνθέτουν μια εμπειρία γνώσης που γίνεται παιχνίδι και προσωπικό βίωμα.

Στο πλαίσιο του Brain Tour, μέσα από μίνι ομιλίες, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν ποια σημεία του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν ερωτευόμαστε και ποιες ορμόνες συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της συναισθηματικής εμπειρίας. Παράλληλα, στις δραστηριότητες Χημεία & Αισθήσεις, εξερευνούν πώς τα χρώματα και οι μυρωδιές επηρεάζουν τον εγκέφαλο και τα συναισθήματα, μέσα από απλά πειράματα και παρατηρήσεις.

Η εμπειρία συνεχίζεται με το Μείγμα Αγάπης, όπου οι επισκέπτες δημιουργούν το δικό τους «μείγμα», συνδυάζοντας χρώματα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ορμόνες και ανακαλύπτουν τι είδους αγάπη τους εκφράζει. Στο εργαστήριο Προσωπικό Άρωμα, πειραματίζονται με αρωματικές νότες, ανακαλύπτουν τη δύναμη της όσφρησης στη συναισθηματική εμπειρία και δημιουργούν το δικό τους άρωμα για να πάρουν μαζί τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Μικροσκοπικά δείγματα αγάπης, όπου οι συμμετέχοντες παρατηρούν πραγματικούς ιστούς στο μικροσκόπιο και ανακαλύπτουν πώς αυτοί συνδέονται με τα συναισθήματα που βιώνουμε, καθώς και τα Μοριακά μοντέλα, μέσα από τα οποία κατασκευάζουν τις ορμόνες που εμπλέκονται στον έρωτα και την αγάπη, χρησιμοποιώντας μοντέλα ατόμων.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Μόνιμης Έκθεσης Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου — της μεγαλύτερης διαδραστικής Έκθεσης Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Ελλάδα — και φέρνει την επιστήμη πιο κοντά στην ανθρώπινη εμπειρία, με τρόπο κατανοητό, βιωματικό και απολαυστικό για όλες τις ηλικίες.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
