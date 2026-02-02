Grammy 2026: Σάρωσαν τα βραβεία οι Lady Gaga, Bad Bunny και Kendrick Lamar

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles η 68η απονομή των Grammy Awards, με το Crypto.com Arena να φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς. Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από το CBS, ενώ ήταν διαθέσιμη και μέσω streaming στην πλατφόρμα Paramount+.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν μουσικές κυκλοφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις 31 Αυγούστου 2024 έως και τις 30 Αυγούστου 2025. Τον ρόλο του παρουσιαστή ανέλαβε για έκτη συνεχόμενη -και τελευταία- χρονιά ο Trevor Noah, ο οποίος αποχαιρέτησε τη σκηνή των Grammy με χιούμορ και άνεση.
Μεγάλος νικητής σε μία από τις πιο δυνατές κατηγορίες της βραδιάς ήταν ο Kendrick Lamar, καθώς το «Luther», με τη συμμετοχή της SZA, απέσπασε το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς. Στην κορυφαία κατηγορία του Άλμπουμ της Χρονιάς, ο Bad Bunny έκανε τη διαφορά με το Debí Tirar Más Fotos, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διεθνή του δυναμική. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης διακρίθηκε επίσης στις κατηγορίες Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana και Καλύτερη Global Music Ερμηνεία.
Ισχυρή παρουσία είχε και η Lady Gaga, η οποία ξεχώρισε στις pop και dance κατηγορίες, προσθέτοντας νέες επιτυχίες στο ήδη εντυπωσιακό της αποτύπωμα στον θεσμό των Grammy.
Αναλυτικά οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες:
Record of the Year
“DtMF” – Bad Bunny
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“Anxiety” – Doechii
“Wildflower” – Billie Eilish
“Abracadabra” – Lady Gaga
“Luther” – Kendrick Lamar With SZA – WINNER
“The Subway” – Chappell Roan
“APT.” – Rosé, Bruno Mars
Album of the Year
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny – WINNER
Swag – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Mayhem – Lady Gaga
GNX – Kendrick Lamar
Mutt – Leon Thomas
Chromakopia – Tyler, the Creator
Song of the Year
“Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga)
“Anxiety” – Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)
“APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, songwriters (Rosé, Bruno Mars)
“DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)
“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – EJAE & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
“Luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar With SZA)
“Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)
“Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish) – WINNER
Best New Artist
Olivia Dean – WINNER
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Best Pop Solo Performance
“Daisies” — Justin Bieber
“Manchild” — Sabrina Carpenter
“Disease” — Lady Gaga
“The Subway” — Chappell Roan
“Messy” — Lola Young – WINNER
Best Pop Duo/Group Performance
“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande – WINNER
“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
“Gabriela” – Katseye
“APT.” – Rosé, Bruno Mars
“30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar
Best Pop Vocal Album
Swag – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
Mayhem – Lady Gaga – WINNER
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Best Dance/Electronic Recording
“No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
“Victory Lap” — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
“Space Invader” — Kaytranada
“Voltage” — Skrillex
“End of Summer” — Tame Impala – WINNER
Best Dance Pop Recording
“Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
“Abracadabra” — Lady Gaga – WINNER
“Midnight Sun” – Zara Larsson
“Just Keep Watching (From “F1 The Movie”)” – Tate McRae
“Illegal” – PinkPantheress
Best Dance/Electronic Album
Eusexua — FKA Twigs – WINNER
Ten Days — Fred Again..
Fancy That — PinkPantheress
Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Best Remixed Recording
“Abracadabra (Gesaffelstein Remix)” — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) – WINNER
“Don’t Forget About Us” — Kaytranada, remixer (Mariah Carey & Kaytranada)
“A Dreams A Dream – Ron Trent Remix” — Ron Trent, remixer (Soul II Soul)
“Galvanize” — Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)
“Golden – David Guetta REM/X” — David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey
Nuna, Rei Ami)
Best Rock Performance
“U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
“The Emptiness Machine” — Linkin Park
“Never Enough” — Turnstile
“Mirtazapine” — Hayley Williams
“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – WINNER
Best Metal Performance
“Night Terror” — Dream Theater
“Lachryma” — Ghost
“Emergence” — Sleep Token
“Soft Spine” —Spiritbox
“Birds” — Turnstile – WINNER
Best Rock Song
“As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails) – WINNER
“Caramel” – Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)
“Glum” – Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)
“Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters (Turnstile)
“Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (Yungblud)
Best Rock Album
Private Music — Deftones
I Quit — Haim
From Zero — Linkin Park
Never Enough — Turnstile – WINNER
Idols — Yungblud
Best Alternative Music Performance
“Everything Is Peaceful Love” — Bon Iver
“Alone” — The Cure – WINNER
“Seein’ Stars” —Turnstile
“Mangetout” — Wet Leg
“Parachute” — Hayley Williams
Best Alternative Music Album
Sable, Fable – Bon Iver
Songs of a Lost World – The Cure – WINNER
Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
Moisturizer – Wet Leg
Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Best R&B Performance
“Yukon” – Justin Bieber
“It Depends” – Chris Brown Featuring Bryson Tiller
“Folded” – Kehlani – WINNER
“Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas
“Heart of a Woman” – Summer Walker
Best Traditional R&B Performance
“Here We Are” — Durand Bernarr
“Uptown” — Lalah Hathaway
“Love You Too” — Ledisi
“Crybaby” — SZA
“Vibes Don’t Lie” — Leon Thomas – WINNER
Best R&B Song
“Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson, songwriters (Kehlani) – WINNER
“Heart of a Woman” — David Bishop & Summer Walker, songwriters (Summer Walker)
“It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr., songwriters (Chris Brown Featuring
Bryson Tiller)
“Overqualified” — James John Abrahart Jr & Durand Bernarr, songwriters (Durand Bernarr)
“Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas, songwriters (Leon Thomas)
Best Progressive R&B Album
Bloom — Durand Bernarr – WINNER
Adjust Brightness — Bilal
Love on Digital — Destin Conrad
Access All Areas — Flo
Come as You Are — Terrace Martin & Kenyon Dixon
Best R&B Album
Beloved— Giveon
Why Not More? — Coco Jones
The Crown — Ledisi
Escape Room — Teyana Taylor
Mutt — Leon Thomas – WINNER
Best Rap Performance
“Outside” — Cardi B
“Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams – WINNER
“Anxiety” — Doechii
“TV Off” — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
“Darling, I” — Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown
Best Melodic Rap Performance
“Proud of Me” — Fridayy Featuring Meek Mill
“Wholeheartedly” — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
“Luther” — Kendrick Lamar With SZA – WINNER
“WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
“Somebody Loves Me” — Partynextdoor & Drake
Best Rap Song
“Anxiety” — Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)
“The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell
Williams & Stevie Wonder, songwriters (Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire)
“Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma & Rex Zamor, songwriters (Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne)
“TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras, songwriters (GloRilla)
“TV Off” —Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay) – WINNER
Best Rap Album
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Glorious – GloRilla
God Does Like Ugly – JID
GNX – Kendrick Lamar – WINNER
Chromakopia – Tyler, the Creator
Best Spoken Word Poetry Album
A Hurricane in Heels: healed people don’t act like that (partially recorded live @City Winery & other places) — Queen Sheba
Black Shaman — Marc Marcel
Pages — Omari Hardwick & Anthony Hamilton
Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople — Saul Williams, Carlos Niño & Friends
Words for Days Vol. 1 — Mad Skillz – WINNER
Best Jazz Performance
“Noble Rise” — Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
“Windows – Live” — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – WINNER
“Peace of Mind / Dreams Come True” — Samara Joy
“Four” — Michael Mayo
“All Stars Lead to You – Live” — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,
Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Best Traditional Pop Vocal Album
Wintersongs — Laila Biali
The Gift of Love — Jennifer Hudson
Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
Harlequin — Lady Gaga
A Matter of Time — Laufey – WINNER
The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand
Best Contemporary Instrumental Album
Brightside — ARKAI – WINNER
Ones & Twos — Gerald Clayton
BEATrio — Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
Just Us — Bob James & Dave Koz
Shayan —Charu Suri
Best Musical Theater Album
Buena Vista Social Club – WINNER
Death Becomes Her
Gypsy
Just In Time
Maybe Happy Ending
Best Música Urbana Album
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny – WINNER
Mixteip — J Balvin
FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
NAIKI — Nicki Nicole
EUB DELUXE — Trueno
SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Best Global Music Performance
EoO — Bad Bunny – WINNER
Cantando en el Camino — Ciro Hurtado
JERUSALEMA — Angélique Kidjo
Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas
Shrini’s Dream (Live) — Shakti
Daybreak — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Best Score Soundtrack For Visual Media (Includes Film and Television)
How to Train Your Dragon – John Powell, composer
Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer
Sinners – Ludwig Göransson, composer – WINNER
Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers
The Wild Robot – Kris Bowers, composer
Best Music Video
“Young Lion” — Sade
Sophie Muller, video director; Sade & Aaron Taylor Dean, video producers
“Manchild” — Sabrina Carpenter
Vania Heymann & Gal Muggia, video directors; Aiden Magarian, Nathan Scherrer & Natan Schottenfels, video producers
“So Be It” — Clipse
Producer Hannan Hussain, video director; Daniel Order, video
“Anxiety” — Doechii – WINNER
James Mackel, video director; Pablo Feldman, Jolene Mendes & Sophia Sabella, video producers
“Love” — OK Go
Aaron Duffy, Miguel Espada & Damian Kulash Jr., video directors; Petra Ahmann, video producer
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.