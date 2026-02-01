Τιμή ρεκόρ για τον χρυσό: Ακριβαίνουν βέρες, βαπτιστικά και κοσμήματα

Ανοδική πορεία και στην τιμή του ασημιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.02.26 , 23:41 Ιράν: Eλεύθερος ο διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί που θα εκτελούταν
01.02.26 , 23:12 Τιμή ρεκόρ για τον χρυσό: Ακριβαίνουν βέρες, βαπτιστικά και κοσμήματα
01.02.26 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 1/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
01.02.26 , 21:30 Έπσταϊν: Bίντεο Τον Δείχνει Να Κυνηγάει Δύο Κοπέλες
01.02.26 , 21:05 Επίδομα Παιδιού: Πότε γίνεται η πρώτη πληρωμή για το 2026
01.02.26 , 20:44 Δράμα - Κακοκαιρία: 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στο καταφύγιο του Φαλακρού
01.02.26 , 20:08 Eξαφάνιση Λόρας: Αυτό είναι το αεροπορικό εισιτήριό της - Ποια πτήση πήρε
01.02.26 , 20:02 Νέα Πέραμος: Άρπαξαν, σκότωσαν και πέταξαν σε ρέμα 27χρονο άνδρα
01.02.26 , 18:34 Νάουσα: Κάηκε ζωντανός στο υπνοδωμάτιό του
01.02.26 , 18:34 MINI Paul Smith Edition: Γιατί είναι μοναδική αυτή η έκδοση
01.02.26 , 17:34 ΑΕΚ: Το πλάνο του Νίκολιτς και ο «παράγοντας» Ελ Κααμπί
01.02.26 , 17:34 Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε σε ρέμα
01.02.26 , 17:13 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
01.02.26 , 16:52 Τουρκία: Θανατηφόρα τροχαία με 16 νεκρούς και 30 τραυματίες
01.02.26 , 16:23 Σου αρέσουν οι σούπες; Δες αυτές τις λαχταριστές συνταγές
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνης
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Κι άλλη πανάκριβη μεταγραφή η ΑΕΚ μετά τον Σαχαμπό
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην αγορά κοσμημάτων και αφήνοντας πολλούς καταναλωτές να περιορίζονται στο… να κοιτούν τις βιτρίνες. Η εκρηκτική άνοδος των πολύτιμων μετάλλων έχει εκτοξεύσει το κόστος σε βέρες, βαπτιστικά και κοσμήματα, με τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες να αναζητούν πλέον πιο οικονομικές λύσεις. 

Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται

Η τιμή του χρυσού καταγράφει αλλεπάλληλα ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 5.000 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 85% σε σύγκριση με πέρσι. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στα κοσμηματοπωλεία, καθώς τα προϊόντα από χρυσό γίνονται ολοένα και πιο απρόσιτα για μεγάλο μέρος των καταναλωτών. 

Χρυσός και ασήμι: Νέα ιστορικά υψηλά στις τιμές τους

Βέρες γάμου, βαπτιστικά κοσμήματα αλλά και καθημερινά αξεσουάρ βλέπουν τις τιμές τους να ανεβαίνουν συνεχώς, γεγονός που δυσκολεύει όσους είχαν προγραμματίσει αγορές ή ανανέωση των κοσμημάτων τους. Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του κλάδου, ακόμα και βασικά κομμάτια θεωρούνται πλέον πολυτέλεια. 

Ανοδική πορεία ρεκόρ και στην τιμή του ασημιού

Την ίδια στιγμή, το ασήμι ακολουθεί ανοδική πορεία-ρεκόρ, με άνοδο που φτάνει το 274% και τιμή που ξεπερνά τα 113 δολάρια.

Οι αυξήσεις αυτές αλλάζουν δραστικά τα δεδομένα στην αγορά, επηρεάζοντας όχι μόνο τα κοσμήματα, αλλά και είδη όπως τα βαπτιστικά, που παραδοσιακά αποτελούν σημαντική οικογενειακή δαπάνη. 

Οι άνθρωποι της αγοράς κάνουν λόγο για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς οι τιμές μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς και οι καταναλωτές εμφανίζονται διστακτικοί, αναβάλλοντας ή ακυρώνοντας αγορές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανοδική κούρσα των πολύτιμων μετάλλων ενδέχεται να συνεχιστεί, καλώντας το κοινό να προγραμματίζει με προσοχή τις αγορές του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για βέρες και βαπτιστικά. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΟΣ
 |
ΑΣΗΜΙ
 |
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top