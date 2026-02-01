Τιμή ρεκόρ για τον χρυσό: Ακριβαίνουν βέρες, βαπτιστικά και κοσμήματα

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην αγορά κοσμημάτων και αφήνοντας πολλούς καταναλωτές να περιορίζονται στο… να κοιτούν τις βιτρίνες. Η εκρηκτική άνοδος των πολύτιμων μετάλλων έχει εκτοξεύσει το κόστος σε βέρες, βαπτιστικά και κοσμήματα, με τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες να αναζητούν πλέον πιο οικονομικές λύσεις.

Η τιμή του χρυσού καταγράφει αλλεπάλληλα ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 5.000 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 85% σε σύγκριση με πέρσι. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στα κοσμηματοπωλεία, καθώς τα προϊόντα από χρυσό γίνονται ολοένα και πιο απρόσιτα για μεγάλο μέρος των καταναλωτών.

Βέρες γάμου, βαπτιστικά κοσμήματα αλλά και καθημερινά αξεσουάρ βλέπουν τις τιμές τους να ανεβαίνουν συνεχώς, γεγονός που δυσκολεύει όσους είχαν προγραμματίσει αγορές ή ανανέωση των κοσμημάτων τους. Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του κλάδου, ακόμα και βασικά κομμάτια θεωρούνται πλέον πολυτέλεια.

Ανοδική πορεία ρεκόρ και στην τιμή του ασημιού

Την ίδια στιγμή, το ασήμι ακολουθεί ανοδική πορεία-ρεκόρ, με άνοδο που φτάνει το 274% και τιμή που ξεπερνά τα 113 δολάρια.

Οι αυξήσεις αυτές αλλάζουν δραστικά τα δεδομένα στην αγορά, επηρεάζοντας όχι μόνο τα κοσμήματα, αλλά και είδη όπως τα βαπτιστικά, που παραδοσιακά αποτελούν σημαντική οικογενειακή δαπάνη.

Οι άνθρωποι της αγοράς κάνουν λόγο για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς οι τιμές μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς και οι καταναλωτές εμφανίζονται διστακτικοί, αναβάλλοντας ή ακυρώνοντας αγορές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανοδική κούρσα των πολύτιμων μετάλλων ενδέχεται να συνεχιστεί, καλώντας το κοινό να προγραμματίζει με προσοχή τις αγορές του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για βέρες και βαπτιστικά.

