Ιράν: Eλεύθερος ο διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί που θα εκτελούταν

Την αποφυλάκιση του Ερφάν Σολτανί, του διαδηλωτή που είχε μετατραπεί σε σύμβολο αντίστασης κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ταραχών, αποφάσισαν οι ιρανικές αρχές. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται στον απόηχο της έντονης διεθνούς πίεσης και των αυστηρών προειδοποιήσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπόθεση είχε προσλάβει διαστάσεις διπλωματικού θρίλερ, ειδικά μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε διαμηνύσει πως η βοήθεια προς τους διαδηλωτές είναι «καθ’ οδόν». Παράλληλα, με αφορμή τις πληροφορίες ότι συλληφθέντες —μεταξύ των οποίων και ο Σολτανί— κινδύνευαν να καταδικαστούν σε θάνατο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει με νόημα πως «οι σκοτωμοί έχουν σταματήσει».

