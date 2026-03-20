Η KOSMORIDE στο Athens Bike Festival 2026

Τα νέα μοντέλα και τα test rides

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.03.26 , 19:14 Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει και το ελληνικό χρέος!
20.03.26 , 19:07 Cash or Trash: Ο Πρόδρομος θέλει τριψήφιο ποσό για το κιάλι του
20.03.26 , 18:52 Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
20.03.26 , 18:42 Η KOSMORIDE στο Athens Bike Festival 2026
20.03.26 , 18:30 Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία εν δράσει σε βίντεο!
20.03.26 , 18:17 Τραμπ: Λάνσαρε χρυσά sneakers που κοστίζουν 180.000 δολάρια!
20.03.26 , 17:58 Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
20.03.26 , 17:31 Eξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ του Ιράν ο Τραμπ!
20.03.26 , 17:30 Ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων στα τρένα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου
20.03.26 , 17:16 Σημαντική διεθνής αναγνώριση για το «Όραμα Ελπίδας»
20.03.26 , 17:10 Γιόζεφ Βαν Ντε Μπεργκ: O Ολλανδός ηθοποιός που είχε γίνει ορθόδοξος μοναχός
20.03.26 , 17:08 Τα Κακά Παιδιά: Η παιδική ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star
20.03.26 , 16:27 Συνελήφθη οδηγός σχολικού που έκανε ναρκωτικά λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών
20.03.26 , 16:15 Γιατί οι online πλατφόρμες ανθίζουν τους χειμερινούς μήνες
20.03.26 , 16:10 Δεύτερη ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Ελένη Βουλγαράκη: Το elegant σαλόνι του νέου της σπιτιού στην Πορτογαλία
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Φίλιππος Μιχόπουλος για Κωνσταντίνα Ευριπίδου: «Η rockstar μου»
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η KOSMORIDE στο Athens Bike Festival 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η KOSMORIDE, ο κορυφαίος προορισμός για ηλεκτρικά ποδήλατα και λύσεις σύγχρονης μικροκινητικότητας, συμμετέχει και φέτος στο Athens Bike Festival 2026, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου στο Πεδίον του Άρεως, στο κέντρο της Αθήνας.
Το Athens Bike Festival powered αποτελεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση αφιερωμένη στο ποδήλατο στην Ελλάδα, προσελκύοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 15.000 επισκέπτες και συγκεντρώνοντας φίλους του ποδηλάτου, αθλητές, οικογένειες αλλά και όσους ενδιαφέρονται για βιώσιμες μορφές μετακίνησης. Το φεστιβάλ αποτελεί μια μεγάλη γιορτή για το ποδήλατο, παρουσιάζοντας τις νέες τάσεις, τεχνολογίες και εμπειρίες γύρω από τη σύγχρονη αστική κινητικότητα.

Η KOSMORIDE στο Athens Bike Festival 2026
Η KOSMORIDE θα βρίσκεται σε προνομιακή θέση στην είσοδο του φεστιβάλ (περίπτερα 3, 5 και 7 – δεξιά της εισόδου), όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μια επιλεγμένη γκάμα σύγχρονων ποδηλάτων και λύσεων μικροκινητικότητας.
Φέτος, πέρα από τα ηλεκτρικά ποδήλατα που αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητας της KOSMORIDE, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και παιδικά ποδήλατα, μια νέα προσθήκη στη γκάμα της εταιρείας, που ενισχύει τη φιλοσοφία της για βιώσιμη μετακίνηση και ποδηλατική κουλτούρα από μικρή ηλικία.

Η KOSMORIDE στο Athens Bike Festival 2026

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε test rides, δοκιμάζοντας τα ποδήλατα σε πραγματικές συνθήκες μέσα στο χώρο του πάρκου και ανακαλύπτοντας από κοντά τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής υποβοήθησης αλλά και της σύγχρονης ποδηλατικής τεχνολογίας.
Το φεστιβάλ θα λειτουργεί: Σάββατο 21 Μαρτίου: 10:00 – 22:00 Κυριακή 22 Μαρτίου: 10:00 – 22:00.Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KOSMORIDE
 |
ATHENS BIKE FESTIVAL 2026
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top