Η KOSMORIDE στο Athens Bike Festival 2026

Η KOSMORIDE, ο κορυφαίος προορισμός για ηλεκτρικά ποδήλατα και λύσεις σύγχρονης μικροκινητικότητας, συμμετέχει και φέτος στο Athens Bike Festival 2026, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου στο Πεδίον του Άρεως, στο κέντρο της Αθήνας.

Το Athens Bike Festival powered αποτελεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση αφιερωμένη στο ποδήλατο στην Ελλάδα, προσελκύοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 15.000 επισκέπτες και συγκεντρώνοντας φίλους του ποδηλάτου, αθλητές, οικογένειες αλλά και όσους ενδιαφέρονται για βιώσιμες μορφές μετακίνησης. Το φεστιβάλ αποτελεί μια μεγάλη γιορτή για το ποδήλατο, παρουσιάζοντας τις νέες τάσεις, τεχνολογίες και εμπειρίες γύρω από τη σύγχρονη αστική κινητικότητα.



Η KOSMORIDE θα βρίσκεται σε προνομιακή θέση στην είσοδο του φεστιβάλ (περίπτερα 3, 5 και 7 – δεξιά της εισόδου), όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μια επιλεγμένη γκάμα σύγχρονων ποδηλάτων και λύσεων μικροκινητικότητας.

Φέτος, πέρα από τα ηλεκτρικά ποδήλατα που αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητας της KOSMORIDE, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και παιδικά ποδήλατα, μια νέα προσθήκη στη γκάμα της εταιρείας, που ενισχύει τη φιλοσοφία της για βιώσιμη μετακίνηση και ποδηλατική κουλτούρα από μικρή ηλικία.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε test rides, δοκιμάζοντας τα ποδήλατα σε πραγματικές συνθήκες μέσα στο χώρο του πάρκου και ανακαλύπτοντας από κοντά τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής υποβοήθησης αλλά και της σύγχρονης ποδηλατικής τεχνολογίας.

Το φεστιβάλ θα λειτουργεί: Σάββατο 21 Μαρτίου: 10:00 – 22:00 Κυριακή 22 Μαρτίου: 10:00 – 22:00.Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη