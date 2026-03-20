Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

Η είδηση έγινε γνωστή από την οικογένεια του ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε ένα από τα πρόσφατα βιντεάκια που είχε ποστάρει στο Instagram ο Τσακ Νόρις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τσακ Νόρις πέθανε σε ηλικία 86 ετών στις 20 Μαρτίου σε νοσοκομείο της Χαβάης.
  • Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσω Instagram, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα.
  • Ο Νόρις ήταν θρύλος των πολεμικών τεχνών και εμβληματική μορφή του κινηματογράφου δράσης.
  • Η οικογένεια εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη των θαυμαστών του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.
  • Η απώλεια του Νόρις σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής στον χώρο της δράσης και του θεάματος.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι έφυγε από τη ζωή στα 86 του χρόνια ο θρυλικός Τσακ Νόρις. Ο διάσημος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Χαβάης πριν από λίγες ώρες. 

Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

Η είδηση ανακοινώθηκε με μία ανάρτηση στο επίσημο προφίλ του στο Instagram. Η οικογένειά του επέλεξε να μη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Παράλληλα, μέσω της ανακοίνωσης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη στήριξη που δεχόταν όλα αυτά τα χρόνια ο ηθοποιός, αλλά και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης νοσηλείας του.

«Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας. Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και μια αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές. Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του στείλατε. Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας ζητούμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις», έγραφε η ανάρτηση.

Ο Τσακ Νόρις υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του κινηματογράφου δράσης, με καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες και με έντονη παρουσία τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση.

Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

Με τη χαρακτηριστική του εικόνα και τη μακρά πορεία του στις πολεμικές τέχνες, κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τον χώρο της δράσης και του θεάματος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΣΑΚ ΝΟΡΙΣ
 |
CHUCK NORRIS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top