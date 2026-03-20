Τσακ Νόρις: Έτσι αναδείχτηκε σε «Βασιλιά των memes» κι έγινε viral

Ένα «εσωτερικό» αστείο που μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο

Δείτε ορισμένα από τα αμίμητα memes του Τσακ Νόρις μέσα από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
  • Ο Τσακ Νόρις πέθανε στις 20 Μαρτίου σε ηλικία 86 ετών, προκαλώντας φήμες και αναστάτωση στο διαδίκτυο.
  • Η δημοτικότητα του Τσακ Νόρις ως meme ξεκίνησε από το φόρουμ Something Awful στα μέσα της δεκαετίας του 2000.
  • Αστεία για τον Τσακ Νόρις έγιναν viral, με χαρακτηριστικές ατάκες που τον παρουσίαζαν ως υπερφυσική φιγούρα.
  • Οι πλατφόρμες Myspace και 4chan συνέβαλαν στην εξάπλωση των memes του Τσακ Νόρις.
  • Ο Τσακ Νόρις αρχικά αποδέχτηκε τα memes, αλλά εξέφρασε επιφυλάξεις για πιο ακραία αστεία.

Ένα διαδικτυακό αστείο λέει ότι ο Χάρος φοβάται να χτυπήσει την πόρτα του Τσακ Νόρις. Ωστόσο, σήμερα 20 Μαρτίου η είδηση του θανάτου του σε ηλικία 86 ετών που μοιάζει με fake news... δεν είναι!

Τσακ Νόρις: Έτσι αναδείχτηκε σε «Βασιλιά των memes» κι έγινε viral

Ο Νόρις μπορεί να ήταν γνωστός για τις ταινίες και τις πολεμικές τέχνες σε όσους είναι γεννημένοι τις δεκετίες του '70, του '80 και του '90, ωστόσο οι νεότερες γενιές τον γνώρισαν μέσω των... memes.

Λίγοι γνωρίζουν το πώς άρχισε να γίνεται μύθος και στα αναπτυσσόμενα τότε social media  με ατάκες οι οποίες ξεκίνησαν σαν πλάκα, στη διάρκεια ενός φόρουμ στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Πώς ξεκίνησε ο μύθος των memes με τον Τσακ Νόρις

Ήταν στο φόρουμ Something Awful, όπου χρήστες δημιουργούσαν αστεία για τους υπερβολικά «σκληρούς» διάσημους.

Αν και στην αρχή τα αστεία στόχευαν τον ηθοποιό Βιν Ντίζελ, κάποιος ανέφερε ότι ο Τσακ Νόρις είναι ακόμη πιο μεγάλη φυσιογνωμία σε αυτή την κατηγορία των... σκληρών του κινηματογράφου.

Τσακ Νόρις: Έτσι αναδείχτηκε σε «Βασιλιά των memes» κι έγινε viral

Κάπως έτσι, από μία πρόταση, ένα αστείο μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο meme. Τα αστεία άρχισαν να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο και, ακόμη και γι' αυτούς που δε γνώριζαν ποιος είναι, ο Τσακ Νόρις έγινε γρήγορα μύθος.

Σε αυτό βοήθησαν κι οι πλατφόρμες τύπου Myspace και 4chan, που τα αναπαρήγαγαν. 

Τα πιο χαρακτηριστικά memes με τον Τσακ Νόρις

Από τα πρώτα που είχαν δημοσιευθεί και έγιναν viral παγκοσμίως ήταν τα εξής:

Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει push-ups. Σπρώχνει τη Γη προς τα κάτω.
Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διαιρέσει με το μηδέν.
Ο Τσακ Νόρις δεν κοιμάται. Περιμένει.
Όταν ο Τσακ Νόρις μπαίνει σε δωμάτιο δεν ανάβει το φως - το σκοτάδι φεύγει.
Ο Τσακ Νόρις μέτρησε μέχρι το άπειρο. Δύο φορές.
Ο Τσακ Νόρις δε φοράει ρολόι. Αποφασίζει τι ώρα είναι.
Ο Τσακ Νόρις μπορεί να χτυπήσει κάποιον τόσο δυνατά, που να το νιώσει... χθες.
Ο Τσακ Νόρις δεν διαβάζει βιβλία. Τα κοιτάει μέχρι να του πουν αυτά που θέλει.
Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι «πέτρα-ψαλίδι-χαρτί» με… πέτρα.
Ο Τσακ Νόρις δεν έχει σκιές. Υπάρχουν, απλώς, μικρά κομμάτια από το σύμπαν που δεν τολμούν να τον πλησιάσουν.

Τσακ Νόρις: Έτσι αναδείχτηκε σε «Βασιλιά των memes» κι έγινε viral

Πώς αντέδρασε ο Τσακ Νόρις

Ο ίδιος ο Norris στην αρχή το πήρε χαλαρά και μάλιστα τα αποδέχτηκε, αν και αργότερα εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για πιο ακραία αστεία.

Παρ' όλα αυτά, κατά καιρούς χρησιμοποίησε ανάλογες ατάκες κι ο ίδιος. Όπως στην τελευταία του ανάρτηση για τα γενέθλιά του.

