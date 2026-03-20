Σημαντική διεθνής αναγνώριση για το «Όραμα Ελπίδας»

Σημαντική διεθνή αναγνώριση απέσπασε το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», καθώς βρέθηκε ανάμεσα στους φιναλίστ του βραβείου «Originality Award» στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης της Παγκόσμιας Ένωσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών 2026 (WMDA Global Meeting 2026), που πραγματοποιήθηκε 19 και 20 Μαρτίου στην Μαδρίτη. Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» συγκαταλέχθηκε ανάμεσα σε κορυφαίους οργανισμούς από όλο τον κόσμο, οι οποίοι εκπροσωπούν μεγάλα διεθνή αρχεία εθελοντών δοτών μυελού των οστών (registries).

Η υποψηφιότητα του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» αφορούσε την πιο πρωτότυπη ιδέα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, με συνυποψήφιους οργανισμούς το Gift of Life Marrow Registry (ΗΠΑ) και το Matchis Foundation (Ολλανδία).

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της υποψηφιότητας διαδραμάτισε η ταινία μικρού μήκους «Super story market», που δημιουργήθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη, και με μεγάλη ευαισθησία και ανθρωπιά αναδεικνύει τη διαδρομή ενός ασθενούς που αναζητά συμβατό δότη, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα ζωής. Παράλληλα, ιδιαίτερη απήχηση είχε και η προβολή της καμπάνιας του Συλλόγου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», η οποία ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Το βραβείο απονεμήθηκε τελικά στο Gift of Life Marrow Registry (ΗΠΑ), για την καινοτόμο πρότασή του σχετικά με τη διαδικασία δειγματοληψίας εθελοντών δοτών.

Παρά τη μη κατάκτηση του βραβείου, η παρουσία του «Οράματος Ελπίδας» στη διεθνή αυτή σκηνή αποτελεί ύψιστη τιμή και επιβεβαίωση του έργου του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν το μοναδικό Donor Center ανάμεσα στους υποψηφίους, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα και αναδεικνύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην χώρα μας.

Το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» συνεχίζει με αφοσίωση την αποστολή του, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αυξάνοντας τον αριθμό των εθελοντών δοτών και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

Τέλος, ο Σύλλογος εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το WMDA για την τιμητική αυτή διάκριση, τους συντελεστές της ταινίας «Super Story Market», τη σεναριογράφο Ελένη Κόντη και τον σκηνοθέτη Κριστιάν Νίρκα, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τη στήριξή του, καθώς και όλους τους εθελοντές, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμβάλλουν καθημερινά στο έργο του.

Τέλος, συγχαίρει θερμά το Gift of Life Morrow Registry για τη βράβευση του.