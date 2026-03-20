Τραμπ: Λάνσαρε χρυσά sneakers που κοστίζουν 180.000 δολάρια!

Σάλος έχει ξεσπάσει με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαφημίζει χρυσά παπούτσια της συλλογής του που κοστίζουν 180.000 δολάρια, εν μέσω κρίσης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social με τα «σπάνια sneakers Τραμπ» σε εκδήλωση το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας έγινε viral.

Η εικόνα δείχνει ένα ζευγάρι μεταλλικά χρυσά μποτάκια πάνω σε διάφανο κουτί. Στο φόντο διακρίνονται σειρές από παπούτσια και πλήθος επισκεπτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για μεγάλη διοργάνωση–συνέδριο για sneakers. Η λεζάντα της εικόνας ανέφερε: «Σπάνια Sneakers Τραμπ καταχωρημένα στα 180.000 δολάρια στο Sneaker Con στο Ριάντ».

Donald Trump truly is laser focused on the issues Americans care about.



Which is lining his own pockets with $180,000 gold plated shoes.



When your gasoline prices are approaching $5 a gallon or more. https://t.co/4uPShXcCDV — Fozon Capital (@FozonCapital) March 19, 2026

Ο σχεδιασμός των παπουτσιών ξεχωρίζει. Διαθέτουν γυαλιστερό χρυσό φινίρισμα, λευκές μεσαίες σόλες και κόκκινες εξωτερικές σόλες. Ένα λογότυπο «T» είναι ορατό στο πλάι, ενώ στο πίσω μέρος φαίνεται να υπάρχει σχέδιο εμπνευσμένο από την αμερικανική σημαία, ενισχύοντας το branding Τραμπ.

Η ασυνήθιστα υψηλή τιμή έγινε γρήγορα το βασικό θέμα συζήτησης, με το κοινό... να διχάζεται.

Γιατί είναι τόσο ακριβά τα sneakers Τραμπ

Η μάρκα παπουτσιών που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2024 λέγεται Never Surrender High-Top και το χρυσό σχέδιο βγήκε στην αγορά με αρχική τιμή 399 δολάρια.

Το συγκεκριμένο χρυσό μοντέλο εμφανίζεται με τιμή 180.000 δολάρια, όχι λόγω κόστους κατασκευής, αλλά εξαιτίας σπανιότητας και προβολής. Φέρεται να είναι υπογεγραμμένο και να πωλείται από τρίτο πωλητή σε διοργάνωση στο Ριάντ.

Αν και η αρχική τιμή λιανικής τους κατά την κυκλοφορία (Φεβρουάριος 2024) ήταν 399 δολάρια, η τιμή «εκτοξεύτηκε» στη δευτερογενή αγορά λόγω της συλλεκτικής τους αξίας και της περιορισμένης διαθεσιμότητας.