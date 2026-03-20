Δεύτερη ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει ο θάνατος του άτυχου μοντέρ Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Φεβρουάριο, καθ' οδόν για το εφημερεύον νοσοκομείο του Πειραιά. Το πόρισμα της ΕΔΕ δε ρίχνει φως στην υπόθεση, με αποτέλεσμα βασικά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα. Για τον λόγο αυτό, το επόμενο διάστημα θα γίνει και δεύτερη ΕΔΕ.

«Ο ασθενής επέμενε να φύγει από το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας» αναφέρει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τον θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη.

Σχεδόν ένα μήνα μετά το θάνατό του, η οικογένειά του δεν έχει λάβει σαφείς απαντήσεις. Το πόρισμα, που βρίσκεται ήδη στα χέρια του διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αντί να φωτίζει την υπόθεση δημιουργεί περισσότερες «σκιές».

Γιατί δεν έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ παρόλο που στο νησί υπήρχαν δύο ασθενοφόρα;

Γιατί δεν υπέγραψε ο ίδιος ότι αναχωρεί με δική του ευθύνη;

Αυτά είναι τα δύο βασικά ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια της ΕΔΕ.

Για τoν λόγο αυτό, μέσα στις επόμενες ημέρες θα διεξαχθεί και δεύτερη συμπληρωματική εξέταση από άλλο γιατρό, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Κώστας Κοσμίδης: H συγκινητική ανάρτηση της αδερφής του για τα γενέθλιά του

Πριν από μερικές ημέρες, ο Κώστας Κοσμίδης είχε τα γενέθλιά του, θα γινόταν 52 ετών.

Η ανάρτηση της αδελφής του ραγίζει καρδιές: «Στο τραπέζι θα υπάρχει μία άδεια καρέκλα, η δική σου, και δεν γεμίζει. Η απουσία σου τεράστια».

Ο Κώστας Κοσμίδης είχε πάει μαζί με τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με πόνους στο στήθος.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είχε δείξει ενδείξεις εμφράγματος σε εξέλιξη. Όμως, ο γιατρός, αντί να τον κρατήσει στο Κέντρο Υγείας, του έδωσε ένα παραπεμπτικό στο οποίο έγραφε: σύσταση για περαιτέρω έλεγχο στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Ο Κώστας Κοσμίδης, καθ' οδόν για το νοσοκομείο του Πειραιά, αισθάνθηκε αδιαθεσία, στάθμευσε το αυτοκίνητο και κατέρρευσε μπροστά στον πατέρα του.|

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star