Ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων στα τρένα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

Λόγω απεργίας με αφορμή την έναρξη της δίκης των Τεμπών

20.03.26 , 19:14 Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει και το ελληνικό χρέος!
20.03.26 , 19:07 Cash or Trash: Ο Πρόδρομος θέλει τριψήφιο ποσό για το κιάλι του
20.03.26 , 18:52 Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
20.03.26 , 18:42 Η KOSMORIDE στο Athens Bike Festival 2026
20.03.26 , 18:30 Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία εν δράσει σε βίντεο!
20.03.26 , 18:17 Τραμπ: Λάνσαρε χρυσά sneakers που κοστίζουν 180.000 δολάρια!
20.03.26 , 17:58 Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
20.03.26 , 17:31 Eξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ του Ιράν ο Τραμπ!
20.03.26 , 17:30 Ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων στα τρένα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου
20.03.26 , 17:16 Σημαντική διεθνής αναγνώριση για το «Όραμα Ελπίδας»
20.03.26 , 17:10 Γιόζεφ Βαν Ντε Μπεργκ: O Ολλανδός ηθοποιός που είχε γίνει ορθόδοξος μοναχός
20.03.26 , 17:08 Τα Κακά Παιδιά: Η παιδική ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star
20.03.26 , 16:27 Συνελήφθη οδηγός σχολικού που έκανε ναρκωτικά λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών
20.03.26 , 16:15 Γιατί οι online πλατφόρμες ανθίζουν τους χειμερινούς μήνες
20.03.26 , 16:10 Δεύτερη ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Ελένη Βουλγαράκη: Το elegant σαλόνι του νέου της σπιτιού στην Πορτογαλία
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Φίλιππος Μιχόπουλος για Κωνσταντίνα Ευριπίδου: «Η rockstar μου»
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Newpost.gr
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η χώρα θα μείνει χωρίς σιδηροδρομικές μετακινήσεις τη Δευτέρα 23 Μαρτίου λόγω 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.
  • Η απεργία σχετίζεται με την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών.
  • Η κινητοποίηση θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τις 24:00 και καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον σιδηροδρομικό τομέα.
  • Αναμένονται εκτεταμένες ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων σε όλη τη χώρα.
  • Η λειτουργία των τρένων θα διακοπεί ή θα περιοριστεί σημαντικά.

Χωρίς σιδηροδρομικές μετακινήσεις θα μείνει η χώρα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, καθώς οι εργαζόμενοι προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, με αφορμή την έναρξη της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Η κινητοποίηση αναμένεται να «παγώσει» το σύνολο του δικτύου, προκαλώντας εκτεταμένες ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων.

Η απεργία θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τις 24:00 και καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον σιδηροδρομικό τομέα, σύμφωνα με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργία των τρένων αναμένεται να διακοπεί ή να περιοριστεί σημαντικά σε ολόκληρη τη χώρα.

 

