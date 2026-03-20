Ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων στα τρένα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

Χωρίς σιδηροδρομικές μετακινήσεις θα μείνει η χώρα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, καθώς οι εργαζόμενοι προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, με αφορμή την έναρξη της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Η κινητοποίηση αναμένεται να «παγώσει» το σύνολο του δικτύου, προκαλώντας εκτεταμένες ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων.

Η απεργία θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τις 24:00 και καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον σιδηροδρομικό τομέα, σύμφωνα με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργία των τρένων αναμένεται να διακοπεί ή να περιοριστεί σημαντικά σε ολόκληρη τη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr