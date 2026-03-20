Τα Κακά Παιδιά: Η παιδική ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star

Μη χάσετε την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων Τα Κακά Παιδιά (The Bad Guys), το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00 σε Α' Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλη παρέα πέντε φίλων τόσο κακόφημη όσο αυτή των «Κακών Παιδιών»: ο τολμηρός πορτοφολάς Mr. Wolf, ο έμπειρος διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων Mr. Snake, ο χαλαρός άρχοντας της μεταμφίεσης Mr. Shark, ο ευέξαπτος νταής Mr. Piranha και η ετοιμόλογη χάκερ Ms. Tarantula. Όταν ύστερα από αμέτρητες ληστείες η συμμορία, τελικά, συλλαμβάνεται, ο Mr. Wolf κάνει μια συμφωνία - την οποία δεν έχει πρόσθεση να τηρήσει- προκειμένου να γλυτώσουν τη φυλακή και τα Κακά Παιδιά θα γίνουν καλά!

Υπό την κηδεμονία του μέντορά τους, του καθηγητή Marmalade, τα Κακά Παιδιά προσπαθούν να ξεγελάσουν τον κόσμο προσποιούμενα πως έχουν μεταμορφωθεί. Στην πορεία, όμως, ο Mr. Wolf αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι πράττοντας το καλό, του προσφέρεται αυτό που πάντα αποζητούσε: η αποδοχή των άλλων. Έτσι, λοιπόν, όταν ένας νέος κακός απειλεί την πόλη, μπορεί ο Mr. Wolf να πείσει την υπόλοιπη συμμορία να γίνουν, όντως, καλά παιδιά ;

Η ταινία είναι βασισμένη στη best seller σειρά παιδικών βιβλίων The Bad Guys του Aaron Blabey, που ξεκίνησε το 2015 και μέχρι τα τέλη του 2021, είχαν πουληθεί 16 εκατομμύρια αντίτυπα ανά τον πλανήτη.

Σκηνοθεσία: Πιέρ Περιφέλ

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη

