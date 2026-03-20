Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»

Με αφορμή τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε μια σπάνια συνέντευξη, μίλησε στο grecvoyage.gr και για το νέο κεφάλαιο που ξεκινάει στη ζωή του, αυτό του ερχομού του πρώτου του παιδιού με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε αρχικά στον χώρο της εστίασης και την αγάπη του στην ελληνική γαστρονομία. «Το ταξίδι μου στον χώρο της εστίασης ξεκίνησε από την αγάπη μου για τη φιλοξενία και την ελληνική γαστρονομία […]. Δε με ενδιέφερε μόνο το φαγητό, αλλά συνολικά η αίσθηση που παίρνει ο επισκέπτης: το περιβάλλον, η εξυπηρέτηση, η ενέργεια του χώρου», είπε.

Στη συνέχεια, μίλησε και για την προσωπική του ζωή. «Είναι πράγματι μια από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής μου. Το να ετοιμάζεσαι να γίνεις πατέρας είναι ένα συναίσθημα που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις πολλά πράγματα. Σε κάνει να σκέφτεσαι το μέλλον με περισσότερη ευθύνη, αλλά και με ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι μια νέα αρχή που γεμίζει τη ζωή με χαρά και προσμονή. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε κάνει να σκέφτεσαι πιο μακροπρόθεσμα, να θέλεις να χτίσεις κάτι που θα έχει διάρκεια και αξία στον χρόνο», παραδέχτηκε.

Εξομολογήθηκε επίσης ότι η πατρότητα τον κάνει να βλέπει τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική. «Δε θα έλεγα απαραίτητα ότι σε κάνει πιο τολμηρό ή πιο συντηρητικό, περισσότερο σε κάνει πιο συνειδητό στις αποφάσεις σου. Σε κάνει να σκέφτεσαι πιο στρατηγικά, να ζυγίζεις καλύτερα τις επιλογές σου και να δίνεις μεγαλύτερη σημασία στη σταθερότητα και τη διάρκεια», εξήγησε.

Ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο της παρουσιάστριας από τα μαγαζιά του και ποια είναι η αδυναμία της στο φαγητό.

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής στη Βουκουρεστίου, τον Δεκέμβριο του 2025 / NDP

«Η Κατερίνα έχει ιδιαίτερη αγάπη για κάποια από τα project μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το καθένα έχει κάτι που της αρέσει για διαφορετικούς λόγους — είτε την ατμόσφαιρα, είτε το concept, είτε φυσικά τις γεύσεις. Είναι άνθρωπος που αγαπά πολύ την εστίαση και της αρέσει να ζει την εμπειρία των χώρων μας όπως και ο κόσμος. Η αλήθεια είναι πως τώρα και λόγω εγκυμοσύνης τρώει λίγο παραπάνω κ έχει ξεκάθαρη αδυναμία στα burgers», αποκάλυψε.

Τέλος, παραδέχτηκε πως «Η γνώμη της για μένα έχει αξία, γιατί βλέπει τα πράγματα και από την πλευρά του επισκέπτη αλλά και από την πλευρά της επικοινωνίας και των media».

Το ζευγάρι αναμένει με ανυπομονησία τη γέννηση της κόρης του στα μέσα Απριλίου.

