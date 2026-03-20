Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»

Τι είπε για την Κατερίνα Καινούργιου και το μωρό που περιμένουν

20.03.26 , 14:17 Θάνατος αστυνομικού: «Δεν τον εκτέλεσαν, τον υποχρέωσαν σε βασανιστήρια»
20.03.26 , 14:05 Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξέσπασε σε δάκρυα με την αναφορά στον αδελφό του
20.03.26 , 14:00 Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές
20.03.26 , 13:18 Stars System: Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν σε έρωτα και χρήμα
20.03.26 , 13:15 Έρευνα: Πόσο συχνά αρρωσταίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
20.03.26 , 13:11 Επίθεση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού
20.03.26 , 12:57 Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει πολλά κιλά. Μπαίνω στον 9ο μήνα»
20.03.26 , 12:55 Μαρίνα Καλογήρου: Βόλτα με το νέο της σύντροφο στο κέντρο της Αθήνας
20.03.26 , 12:38 ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος και η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια
20.03.26 , 12:28 Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης
20.03.26 , 12:09 MasterChef Φωτεινούλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και η σχέση της με τον Άρη
20.03.26 , 12:06 Εύκολη συνταγή για τούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα
20.03.26 , 12:03 Μπήλιου: Εαρινή ισημερία σήμερα- Σε ποιο ζώδιο ανήκουν οι γεννημένοι 20/3
20.03.26 , 12:03 Ισπανία: Mειώνει τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% λόγω του πολέμου στο Ιράν
20.03.26 , 12:00 Απίθανη γκάφα: Γάλλος αξιωματικός «πρόδωσε» τη θέση του «Σαρλ ντε Γκωλ»
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Συνατσάκη - Στρατής:Οικογενειακή περιπέτεια υγείας με την κόρη τους, Ολίβια
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μίλησε για την πατρότητα σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζοντας την περίοδο αυτή ως μία από τις πιο όμορφες της ζωής του.
  • Αναφέρθηκε στην αγάπη του για την ελληνική γαστρονομία και τη φιλοξενία στον τομέα της εστίασης.
  • Η πατρότητα του προσφέρει νέα προοπτική και ευθύνη, επηρεάζοντας τις επιχειρηματικές του αποφάσεις.
  • Η σύντροφός του, Κατερίνα Καινούργιου, έχει αδυναμία στα burgers και εκτιμά τα project του.
  • Το ζευγάρι περιμένει την κόρη του στα μέσα Απριλίου.

Με αφορμή τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε μια σπάνια συνέντευξη, μίλησε στο grecvoyage.gr και για το νέο κεφάλαιο που ξεκινάει στη ζωή του, αυτό του ερχομού του πρώτου του παιδιού με την Κατερίνα Καινούργιου.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε αρχικά στον χώρο της εστίασης και την αγάπη του στην ελληνική γαστρονομία. «Το ταξίδι μου στον χώρο της εστίασης ξεκίνησε από την αγάπη μου για τη φιλοξενία και την ελληνική γαστρονομία […]. Δε με ενδιέφερε μόνο το φαγητό, αλλά συνολικά η αίσθηση που παίρνει ο επισκέπτης: το περιβάλλον, η εξυπηρέτηση, η ενέργεια του χώρου», είπε. 

Στη συνέχεια, μίλησε και για την προσωπική του ζωή. «Είναι πράγματι μια από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής μου. Το να ετοιμάζεσαι να γίνεις πατέρας είναι ένα συναίσθημα που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις πολλά πράγματα. Σε κάνει να σκέφτεσαι το μέλλον με περισσότερη ευθύνη, αλλά και με ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι μια νέα αρχή που γεμίζει τη ζωή με χαρά και προσμονή. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε κάνει να σκέφτεσαι πιο μακροπρόθεσμα, να θέλεις να χτίσεις κάτι που θα έχει διάρκεια και αξία στον χρόνο», παραδέχτηκε.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο

Εξομολογήθηκε επίσης ότι η πατρότητα τον κάνει να βλέπει τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική. «Δε θα έλεγα απαραίτητα ότι σε κάνει πιο τολμηρό ή πιο συντηρητικό, περισσότερο σε κάνει πιο συνειδητό στις αποφάσεις σου. Σε κάνει να σκέφτεσαι πιο στρατηγικά, να ζυγίζεις καλύτερα τις επιλογές σου και να δίνεις μεγαλύτερη σημασία στη σταθερότητα και τη διάρκεια», εξήγησε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο της παρουσιάστριας από τα μαγαζιά του και ποια είναι η αδυναμία της στο φαγητό. 

Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής στη Βουκουρεστίου, τον Δεκέμβριο του 2025 / NDP

«Η Κατερίνα έχει ιδιαίτερη αγάπη για κάποια από τα project μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το καθένα έχει κάτι που της αρέσει για διαφορετικούς λόγους — είτε την ατμόσφαιρα, είτε το concept, είτε φυσικά τις γεύσεις. Είναι άνθρωπος που αγαπά πολύ την εστίαση και της αρέσει να ζει την εμπειρία των χώρων μας όπως και ο κόσμος. Η αλήθεια είναι πως τώρα και λόγω εγκυμοσύνης τρώει λίγο παραπάνω κ έχει ξεκάθαρη αδυναμία στα burgers», αποκάλυψε.

Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»

Τέλος, παραδέχτηκε πως «Η γνώμη της για μένα έχει αξία, γιατί βλέπει τα πράγματα και από την πλευρά του επισκέπτη αλλά και από την πλευρά της επικοινωνίας και των media».

Το ζευγάρι αναμένει με ανυπομονησία τη γέννηση της κόρης του στα μέσα Απριλίου.
 

