Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση πνεύμονα, στην οποία υποβλήθηκε η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε - Μάριτ, όπως ανακοίνωσε το νορβηγικό παλάτι, σκορπίζοντας ανακούφιση στη βασιλική οικογένεια, αλλά και στους πολίτες της χώρας που παρακολουθούσαν με αγωνία την κατάσταση της υγείας της.
Η 52χρονη σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, αντιμετωπίζει από το 2018 μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μιας σοβαρής ασθένειας που προκαλεί προοδευτική βλάβη στους πνεύμονες και δυσκολεύει σημαντικά την αναπνοή.
Δύσκολες ώρες για τη Μέτε-Μάριτ: Ο Χάακον ακυρώνει υποχρεώσεις
Τους τελευταίους μήνες η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί αισθητά, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση.
Σε ανακοίνωσή του, ο πνευμονολόγος Άρε Χολμ, που παρακολουθεί την πορεία της υγείας της πριγκίπισσας, δήλωσε ότι η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά και ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που όλα έχουν προχωρήσει καλά μέχρι στιγμής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Μέτε - Μάριτ θα παραμείνει νοσηλευόμενη για αρκετές εβδομάδες, όπως προβλέπεται σε όλες τις περιπτώσεις μεταμόσχευσης οργάνων, προκειμένου να παρακολουθείται στενά η πορεία της ανάρρωσής της.
Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων
Σύμφωνα με το παλάτι, ο πρίγκιπας Χάακον θα περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες και επίσημες υποχρεώσεις του, ώστε να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του κατά τη δύσκολη περίοδο της αποκατάστασης.
Νορβηγία: Η μάχη με τη σοβαρή ασθένεια
Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ είχε αποκαλύψει δημόσια το πρόβλημα υγείας της το 2018, όταν διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης. Από τότε η κατάσταση της υγείας της παρουσίαζε διακυμάνσεις, ωστόσο το τελευταίο διάστημα η επιδείνωση ήταν ραγδαία.
Οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει ότι η λειτουργία των πνευμόνων της είχε μειωθεί σε επικίνδυνο βαθμό. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου, όταν είχε ήδη ανάγκη από συσκευή παροχής οξυγόνου μέσω ρινικού σωλήνα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Σοκ στη Νορβηγία: Συνελήφθη για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε- Μάριτ
Λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστό ότι είχε ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα. Όπως εξήγησαν οι θεράποντες ιατροί της, οι ασθενείς που τοποθετούνται σε αυτή τη λίστα αντιμετωπίζουν συνήθως ιδιαίτερα περιορισμένο προσδόκιμο ζωής χωρίς μεταμόσχευση.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η περίοδος που ακολουθεί τη μεταμόσχευση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Οι λήπτες μοσχεύματος χρειάζεται να λαμβάνουν εφ’ όρου ζωής ανοσοκατασταλτική αγωγή, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη του νέου οργάνου από τον οργανισμό.
Σκάνδαλο στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ είχε σχέσεις με τον Επστάιν
Παράλληλα, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η επιτυχία της επέμβασης δεν σημαίνει και το τέλος των κινδύνων, καθώς περίπου ένας στους οκτώ ασθενείς δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το πρώτο έτος μετά τη μεταμόσχευση, ενώ περίπου οι μισοί παραμένουν στη ζωή δέκα χρόνια αργότερα.
Νορβηγία: Δύσκολη περίοδος για τη βασιλική οικογένεια
Η περιπέτεια υγείας της πριγκίπισσας έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική συγκυρία για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια.
Μόλις δύο ημέρες πριν από τη μεταμόσχευση, ο γιος της Μέτε - Μάριτ από προηγούμενη σχέση, ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης μετά την ενοχή του για δύο υποθέσεις βιασμού.
Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ
Παρότι ο Χόιμπι δεν αποτελεί μέλος της βασιλικής οικογένειας και δεν έχει επίσημο βασιλικό τίτλο, η υπόθεση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη Νορβηγία. Οι συνήγοροί του είχαν ζητήσει επανειλημμένα την προσωρινή αποφυλάκισή του, πριν από την έκδοση της απόφασης, επικαλούμενοι τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της μητέρας του, χωρίς όμως επιτυχία.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Μέτε - Μάριτ βρέθηκε τους προηγούμενους μήνες στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για έναν ακόμη λόγο. Τον Ιανουάριο δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία που αποκάλυπταν παλαιότερες επαφές και φιλικές σχέσεις της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.
Η ίδια ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον βασιλιά Χάραλντ και τη βασίλισσα Σόνια, παραδεχόμενη ότι είχε επιδείξει κακή κρίση και δηλώνοντας πως θα επιθυμούσε να μην είχε γνωρίσει ποτέ τον Έπσταϊν.
Παρά τις αλλεπάλληλες δυσκολίες, η επιτυχής μεταμόσχευση πνεύμονα θεωρείται πλέον μια νέα ελπιδοφόρα αρχή για την πριγκίπισσα και τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, που ελπίζουν ότι η Μέτε - Μάριτ θα μπορέσει σταδιακά να επιστρέψει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.