Η πριγκίπισσα Μέτε – Μάριτ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα

Ανακούφιση για τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

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Ρεπορτάζ για την καταδίκη του γιου της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ για βιασμό και για την κατάσταση της υγείας της - Βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ της Νορβηγίας υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση πνεύμονα, μετά από επιδείνωση της υγείας της λόγω σπάνιας πνευμονικής ίνωσης.
  • Η 52χρονη πριγκίπισσα θα παραμείνει νοσηλευόμενη για αρκετές εβδομάδες για παρακολούθηση της ανάρρωσής της.
  • Ο πρίγκιπας Χάακον θα περιορίσει τις δημόσιες υποχρεώσεις του για να στηρίξει τη σύζυγό του.
  • Η υγεία της Μέτε - Μάριτ είχε προκαλέσει ανησυχία στη Νορβηγία, ειδικά μετά την καταδίκη του γιου της για βιασμό.
  • Η μεταμόσχευση θεωρείται νέα ελπίδα για την πριγκίπισσα και τη βασιλική οικογένεια, παρά τις προηγούμενες δυσκολίες.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση πνεύμονα, στην οποία υποβλήθηκε η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε - Μάριτ, όπως ανακοίνωσε το νορβηγικό παλάτι, σκορπίζοντας ανακούφιση στη βασιλική οικογένεια, αλλά και στους πολίτες της χώρας που παρακολουθούσαν με αγωνία την κατάσταση της υγείας της.

Η 52χρονη σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, αντιμετωπίζει από το 2018 μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μιας σοβαρής ασθένειας που προκαλεί προοδευτική βλάβη στους πνεύμονες και δυσκολεύει σημαντικά την αναπνοή. 

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Τους τελευταίους μήνες η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί αισθητά, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση.

Η πριγκίπισσα Μέτε – Μάριτ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα

Σε ανακοίνωσή του, ο πνευμονολόγος Άρε Χολμ, που παρακολουθεί την πορεία της υγείας της πριγκίπισσας, δήλωσε ότι η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά και ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που όλα έχουν προχωρήσει καλά μέχρι στιγμής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Μέτε - Μάριτ θα παραμείνει νοσηλευόμενη για αρκετές εβδομάδες, όπως προβλέπεται σε όλες τις περιπτώσεις μεταμόσχευσης οργάνων, προκειμένου να παρακολουθείται στενά η πορεία της ανάρρωσής της.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων

Σύμφωνα με το παλάτι, ο πρίγκιπας Χάακον θα περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες και επίσημες υποχρεώσεις του, ώστε να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του κατά τη δύσκολη περίοδο της αποκατάστασης.

Νορβηγία: Η μάχη με τη σοβαρή ασθένεια

Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ είχε αποκαλύψει δημόσια το πρόβλημα υγείας της το 2018, όταν διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης. Από τότε η κατάσταση της υγείας της παρουσίαζε διακυμάνσεις, ωστόσο το τελευταίο διάστημα η επιδείνωση ήταν ραγδαία.

H πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα - AP Images

H πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα - AP Images

Οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει ότι η λειτουργία των πνευμόνων της είχε μειωθεί σε επικίνδυνο βαθμό. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου, όταν είχε ήδη ανάγκη από συσκευή παροχής οξυγόνου μέσω ρινικού σωλήνα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

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Λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστό ότι είχε ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα. Όπως εξήγησαν οι θεράποντες ιατροί της, οι ασθενείς που τοποθετούνται σε αυτή τη λίστα αντιμετωπίζουν συνήθως ιδιαίτερα περιορισμένο προσδόκιμο ζωής χωρίς μεταμόσχευση.

Το 2018 η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ είχε ανακοινώσει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης - AP Images

Το 2018 η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ είχε ανακοινώσει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης - AP Images

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η περίοδος που ακολουθεί τη μεταμόσχευση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Οι λήπτες μοσχεύματος χρειάζεται να λαμβάνουν εφ’ όρου ζωής ανοσοκατασταλτική αγωγή, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη του νέου οργάνου από τον οργανισμό.

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Παράλληλα, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η επιτυχία της επέμβασης δεν σημαίνει και το τέλος των κινδύνων, καθώς περίπου ένας στους οκτώ ασθενείς δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το πρώτο έτος μετά τη μεταμόσχευση, ενώ περίπου οι μισοί παραμένουν στη ζωή δέκα χρόνια αργότερα.

Νορβηγία: Δύσκολη περίοδος για τη βασιλική οικογένεια

Η περιπέτεια υγείας της πριγκίπισσας έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική συγκυρία για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια.

Ο πρίγκιπας Χάακον ακύρωσε όλες τις επίσημες υποχρεώσεις του για να είναι στο πλευρό της συζύγου του - AP Images

Ο πρίγκιπας Χάακον ακύρωσε όλες τις επίσημες υποχρεώσεις του για να είναι στο πλευρό της συζύγου του - AP Images

Μόλις δύο ημέρες πριν από τη μεταμόσχευση, ο γιος της Μέτε - Μάριτ από προηγούμενη σχέση, ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης μετά την ενοχή του για δύο υποθέσεις βιασμού.

Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ

Παρότι ο Χόιμπι δεν αποτελεί μέλος της βασιλικής οικογένειας και δεν έχει επίσημο βασιλικό τίτλο, η υπόθεση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη Νορβηγία. Οι συνήγοροί του είχαν ζητήσει επανειλημμένα την προσωρινή αποφυλάκισή του, πριν από την έκδοση της απόφασης, επικαλούμενοι τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της μητέρας του, χωρίς όμως επιτυχία.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Μέτε - Μάριτ βρέθηκε τους προηγούμενους μήνες στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για έναν ακόμη λόγο. Τον Ιανουάριο δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία που αποκάλυπταν παλαιότερες επαφές και φιλικές σχέσεις της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Το επόμενο διάστημα μετά τη μεταμόσχευση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - AP Images

Το επόμενο διάστημα μετά τη μεταμόσχευση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - AP Images

Η ίδια ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον βασιλιά Χάραλντ και τη βασίλισσα Σόνια, παραδεχόμενη ότι είχε επιδείξει κακή κρίση και δηλώνοντας πως θα επιθυμούσε να μην είχε γνωρίσει ποτέ τον Έπσταϊν.

Παρά τις αλλεπάλληλες δυσκολίες, η επιτυχής μεταμόσχευση πνεύμονα θεωρείται πλέον μια νέα ελπιδοφόρα αρχή για την πριγκίπισσα και τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, που ελπίζουν ότι η Μέτε - Μάριτ θα μπορέσει σταδιακά να επιστρέψει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

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