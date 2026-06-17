Δύσκολες ώρες για τη Μέτε-Μάριτ: Ο Χάακον ακυρώνει υποχρεώσεις

Θέλει να σταθεί στο πλευρό της μέχρι να υποβληθεί σε μεταμόσχευση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ της Νορβηγίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και αναμένει μεταμόσχευση πνεύμονα.
  • Ο πρίγκιπας Χάακον περιορίζει τις δημόσιες υποχρεώσεις του για να στηρίξει τη σύζυγό του.
  • Η Μέτε - Μάριτ πάσχει από σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης και έχει ακυρώσει πολλές δημόσιες εμφανίσεις.
  • Ο γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για βιασμούς και άλλες κατηγορίες.
  • Η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας έχει προκαλέσει συγκίνηση και ανησυχία στη Νορβηγία.

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της φαίνεται πως περνά η διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ, καθώς η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί σημαντικά, αναγκάζοντας τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάακον, να περιορίσει τις δημόσιες υποχρεώσεις του για να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού της Νορβηγίας, ο 52χρονος διάδοχος του θρόνου θα προσαρμόσει το πρόγραμμά του το επόμενο διάστημα, ώστε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη σύζυγό του, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και αναμένει μεταμόσχευση πνεύμονα.

 

 

Η είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση στη Νορβηγία, καθώς το πριγκιπικό ζευγάρι θεωρείται ένα από τα πιο αγαπητά της χώρας.

Η μάχη της Μέτε - Μάριτ με τη σπάνια ασθένεια

Η πριγκίπισσα είχε αποκαλύψει το 2018 ότι πάσχει από μία σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια σοβαρή και προοδευτική νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δυσκολεύει σταδιακά την αναπνοή.

Σκάνδαλο στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ είχε σχέσεις με τον Επστάιν

Τα τελευταία χρόνια είχε αναγκαστεί πολλές φορές να μειώσει ή να ακυρώσει δημόσιες εμφανίσεις, ενώ κατά διαστήματα είχε πάρει μεγάλες άδειες από τα βασιλικά της καθήκοντα λόγω της επιδείνωσης της υγείας της.

 

 

Πρόσφατα, οι γιατροί έκριναν ότι η μεταμόσχευση πνεύμονα αποτελεί πλέον τη μοναδική θεραπευτική επιλογή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συγκεκριμένη επέμβαση προτείνεται συνήθως όταν η νόσος έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε το προσδόκιμο επιβίωσης χωρίς μεταμόσχευση να είναι ιδιαίτερα περιορισμένο.

Νορβηγία: Εθισμένος στα ναρκωτικά ο γιος της μέλλουσας βασίλισσας

Μέχρι να βρεθεί συμβατός δότης και να πραγματοποιηθεί η επέμβαση, η πριγκίπισσα δε θα συμμετέχει σε επίσημες εκδηλώσεις και θα παραμείνει επικεντρωμένη στη θεραπεία και την αποκατάστασή της.

Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας Χάακον ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του, ώστε να είναι στο πλευρό της συζύγου του Μέτε Μάριτ - AP Images

Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας Χάακον ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του, ώστε να είναι στο πλευρό της συζύγου του Μέτε Μάριτ - AP Images

Ένα love story που ξεπέρασε τα στερεότυπα

Η ιστορία αγάπης της Μέτε - Μάριτ και του πρίγκιπα Χάακον είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και σύντομα έγιναν ζευγάρι. Ωστόσο, η σχέση τους προκάλεσε αντιδράσεις στη συντηρητική νορβηγική κοινωνία, καθώς η Μέτε - Μάριτ δεν προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια και ήταν ήδη μητέρα ενός παιδιού, του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, από προηγούμενη σχέση.

Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ πάσχει από μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης και πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση - AP Images

Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ πάσχει από μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης και πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση - AP Images

Η ίδια είχε μάλιστα παραδεχθεί δημόσια ότι στα νεανικά της χρόνια είχε κάνει λάθη, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση πριν από τον γάμο.

«Προσπάθησε να με πνίξει»: Νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα της Νορβηγίας

Παρά τις αντιδράσεις, ο Χάακον στάθηκε σταθερά στο πλευρό της. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2001 και λίγους μήνες αργότερα παντρεύτηκε στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο σε μια λαμπρή τελετή που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στα χρόνια που ακολούθησαν απέκτησαν δύο παιδιά, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, που θεωρείται η μελλοντική βασίλισσα της Νορβηγίας, και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους.

Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ έχει μπει σε λίστα αναμονής για το κατάλληλο μόσχευμα - AP Images

Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ έχει μπει σε λίστα αναμονής για το κατάλληλο μόσχευμα - AP Images

Νέα κρίση για τη βασιλική οικογένεια

Σαν να μην έφτανε η ανησυχία για την υγεία της Μέτε - Μάριτ, η βασιλική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη και με ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα.

Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, δικαστήριο του Όσλο καταδίκασε τον 29χρονο γιο της πριγκίπισσας από προηγούμενη σχέση, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης.

Στο μεταξύ η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ έχει ακυρώσει όλες τις βασιλικές της υποχρεώσεις - AP Images

Στο μεταξύ η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ έχει ακυρώσει όλες τις βασιλικές της υποχρεώσεις - AP Images

Ο Χόιμπι κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς, ενώ καταδικάστηκε και για δεκάδες ακόμη αδικήματα, μεταξύ των οποίων επανειλημμένη ενδοοικογενειακή βία σε βάρος πρώην συντρόφου του, απειλές και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις σοβαρότερες κατηγορίες και, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάριους δεν αποτελεί επίσημο μέλος του νορβηγικού βασιλικού οίκου και δεν διαθέτει κάποιον θεσμικό ρόλο, ωστόσο η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στη χώρα και έχει φέρει τη βασιλική οικογένεια στο επίκεντρο της δημοσιότητας.
 

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