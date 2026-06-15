Ρεπορτάζ για τα μπλεξίματα του γιου της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ με τον νόμο. Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών καταδικάστηκε ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για δύο υποθέσεις βιασμού και σειρά άλλων αδικημάτων.

Η απόφαση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο, με τον 29χρονο να παρακολουθεί τη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης και όχι με φυσική παρουσία στην αίθουσα.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης επτά ετών και επτά μηνών, ενώ η υπεράσπισή του είχε υποστηρίξει ότι μια ποινή 18 μηνών θα ήταν επαρκής. Οι συνήγοροί του διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση.

Καταδικάστηκε για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ - AP Images

Ένοχος για δύο βιασμούς

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Χόιμπι διέπραξε δύο βιασμούς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η πρώτη υπόθεση αφορά γυναίκα που βρισκόταν στην κατοικία της βασιλικής οικογένειας στο Σκάουγκουμ το 2018, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με περιστατικό στο Όσλο το 2024.

Αντίθετα, αθωώθηκε για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού που αφορούσαν γυναίκες τις οποίες είχε γνωρίσει σε ξενοδοχείο του Όσλο το 2024 και κατά τη διάρκεια διακοπών στα νησιά Λοφότεν το 2023.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, όλες οι υποθέσεις αφορούσαν γυναίκες που βρίσκονταν σε κατάσταση ύπνου ή αδυναμίας αντίδρασης τη στιγμή των περιστατικών.

Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ θα εκτίσει ποινή τεσσάρων ετών στη φυλακή - AP Images

Καταδίκη και για κακοποίηση πρώην συντρόφου

Ο 29χρονος κρίθηκε επίσης ένοχος για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της πρώην συντρόφου του, της Νορβηγίδας influencer Νόρα Χάουκλαντ, καθώς και για άλλα αδικήματα που σχετίζονται με βίαιη και επικίνδυνη συμπεριφορά απέναντι σε ακόμη μία γυναίκα.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Νορβηγία, καθώς συνολικά έξι γυναίκες συνδέθηκαν με το κατηγορητήριο.

Σε μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι γυναίκα βιάστηκε μετά από πάρτι στο Όσλο τον Μάρτιο του 2024, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έπαιξε βιντεοληπτικό υλικό που είχε καταγραφεί από τον ίδιο τον κατηγορούμενο.

Νορβηγίας: Αποζημιώσεις 57.000 ευρώ στα θύματα του γιου της πριγκίπισσας

Το δικαστήριο υποχρέωσε τον Χόιμπι να καταβάλει συνολικά 640.000 νορβηγικές κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 57.000 ευρώ, ως αποζημίωση σε τέσσερις γυναίκες που συνδέονται με την υπόθεση.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ πάσχει από κυστική ίνωση και πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα - AP Images

Η Νόρα Χάουκλαντ είναι η μοναδική από τα θύματα της υπόθεσης της οποίας το όνομα επιτράπηκε να δημοσιοποιηθεί από το δικαστήριο.

Νορβηγία: Η μάχη της μητέρας του με σοβαρή ασθένεια

Η υπόθεση εκτυλίσσεται ενώ η μητέρα του, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η σύζυγος του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου πάσχει από πνευμονική ίνωση και πρόσφατα εντάχθηκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Οι δικηγόροι του Χόιμπι είχαν επανειλημμένα ζητήσει την αποφυλάκισή του, επικαλούμενοι την επιδείνωση της υγείας της μητέρας του και την ανάγκη να βρίσκεται κοντά της. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η υπεράσπιση υπέβαλε εκ νέου σχετικό αίτημα.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δεν φέρει βασιλικό τίτλο, παρότι μεγάλωσε στο περιβάλλον της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Ήταν μόλις τεσσάρων ετών όταν η μητέρα του παντρεύτηκε τον διάδοχο του θρόνου της Νορβηγίας.