Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.06.26 , 12:59 Γιάννης Ζουγανέλης: «Η εκπομπή θα έχει σάτιρα, μουσική και ταξίδια»
15.06.26 , 12:53 Λάκης Γαβαλάς: «Σήμερα έχω έρθει να κάνω μια μικρή διαμαρτυρία»
15.06.26 , 12:37 Φτιάξτε Μοσχαρίσια Κεφτεδάκια, με τη συνταγή που δείχνει ο Γιώργος Ρήγας
15.06.26 , 12:37 Άση Μπήλιου: «Μην πέσετε με τα μούτρα σε κάτι καινούριο»
15.06.26 , 12:37 Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
15.06.26 , 12:32 Ποιοι είναι οι 4 νέοι Γενικοί Γραμματείς & ποια υπουργεία αναλαμβάνουν
15.06.26 , 12:29 Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά
15.06.26 , 12:21 «Να αρχίσεις να σοβαρεύεσαι λίγο» – Ο Κουτσόπουλος τρολάρει τον Γιώργο
15.06.26 , 12:15 Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Θέματα και απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας
15.06.26 , 12:11 Παπαδόπουλος: «Απογαλακτίστηκα 11 ετών - Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές»
15.06.26 , 12:10 Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
15.06.26 , 12:07 Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ
15.06.26 , 12:00 Ρετινόλη: Ο μύθος γύρω από το θαυματουργό συστατικό
15.06.26 , 11:56 Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη»
15.06.26 , 11:56 Πανελλαδικές 2026: Τα ειδικά μαθήματα & τα εξεταστικά κέντρα
Επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου»
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
Κατερίνα Λάσπα: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα»
Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Ρομαντική απόδραση στο Σούνιο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ρεπορτάζ για τα μπλεξίματα του γιου της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ με τον νόμο. Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκισης για δύο βιασμούς και άλλες κατηγορίες.
  • Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Χόιμπι για βιασμούς το 2018 και το 2024, ενώ αθώωσε για άλλες δύο κατηγορίες.
  • Επιβλήθηκε αποζημίωση 640.000 νορβηγικών κορωνών (57.000 ευρώ) σε τέσσερις γυναίκες.
  • Η μητέρα του Χόιμπι, πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και βρίσκεται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.
  • Η υπεράσπιση του Χόιμπι διατηρεί το δικαίωμα έφεσης και ζητά αποφυλάκιση λόγω της υγείας της μητέρας του.

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών καταδικάστηκε ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για δύο υποθέσεις βιασμού και σειρά άλλων αδικημάτων.

Η απόφαση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο, με τον 29χρονο να παρακολουθεί τη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης και όχι με φυσική παρουσία στην αίθουσα.

Σοκ στη Νορβηγία: Συνελήφθη για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε- Μάριτ

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης επτά ετών και επτά μηνών, ενώ η υπεράσπισή του είχε υποστηρίξει ότι μια ποινή 18 μηνών θα ήταν επαρκής. Οι συνήγοροί του διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση.

Καταδικάστηκε για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέττε Μάριτ - AP Images

Καταδικάστηκε για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ - AP Images

Ένοχος για δύο βιασμούς

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Χόιμπι διέπραξε δύο βιασμούς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η πρώτη υπόθεση αφορά γυναίκα που βρισκόταν στην κατοικία της βασιλικής οικογένειας στο Σκάουγκουμ το 2018, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με περιστατικό στο Όσλο το 2024.

Αντίθετα, αθωώθηκε για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού που αφορούσαν γυναίκες τις οποίες είχε γνωρίσει σε ξενοδοχείο του Όσλο το 2024 και κατά τη διάρκεια διακοπών στα νησιά Λοφότεν το 2023.

Νορβηγία: Εθισμένος στα ναρκωτικά ο γιος της μέλλουσας βασίλισσας

Σύμφωνα με το δικαστήριο, όλες οι υποθέσεις αφορούσαν γυναίκες που βρίσκονταν σε κατάσταση ύπνου ή αδυναμίας αντίδρασης τη στιγμή των περιστατικών.

Ο γιος της πριγκίπισσας Μέττε Μάριτ θα εκτίσει ποινή τεσσάρων ετών στη φυλακή - AP Images

Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ θα εκτίσει ποινή τεσσάρων ετών στη φυλακή - AP Images

Καταδίκη και για κακοποίηση πρώην συντρόφου

Ο 29χρονος κρίθηκε επίσης ένοχος για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της πρώην συντρόφου του, της Νορβηγίδας influencer Νόρα Χάουκλαντ, καθώς και για άλλα αδικήματα που σχετίζονται με βίαιη και επικίνδυνη συμπεριφορά απέναντι σε ακόμη μία γυναίκα.

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας συνελήφθη ξανά, λίγο πριν τη δίκη του

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Νορβηγία, καθώς συνολικά έξι γυναίκες συνδέθηκαν με το κατηγορητήριο.

Σε μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι γυναίκα βιάστηκε μετά από πάρτι στο Όσλο τον Μάρτιο του 2024, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έπαιξε βιντεοληπτικό υλικό που είχε καταγραφεί από τον ίδιο τον κατηγορούμενο.

Νορβηγία: Ύποπτος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Νορβηγίας: Αποζημιώσεις 57.000 ευρώ στα θύματα του γιου της πριγκίπισσας

Το δικαστήριο υποχρέωσε τον Χόιμπι να καταβάλει συνολικά 640.000 νορβηγικές κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 57.000 ευρώ, ως αποζημίωση σε τέσσερις γυναίκες που συνδέονται με την υπόθεση.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέττε Μάριτ πάσχει από κυστική ίνωση και πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα - AP Images

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ πάσχει από κυστική ίνωση και πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα - AP Images

Νορβηγία: Κατηγορούμενος για τέσσερις βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας

Η Νόρα Χάουκλαντ είναι η μοναδική από τα θύματα της υπόθεσης της οποίας το όνομα επιτράπηκε να δημοσιοποιηθεί από το δικαστήριο.

Νορβηγία: Η μάχη της μητέρας του με σοβαρή ασθένεια

Η υπόθεση εκτυλίσσεται ενώ η μητέρα του, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η σύζυγος του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου πάσχει από πνευμονική ίνωση και πρόσφατα εντάχθηκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων

Οι δικηγόροι του Χόιμπι είχαν επανειλημμένα ζητήσει την αποφυλάκισή του, επικαλούμενοι την επιδείνωση της υγείας της μητέρας του και την ανάγκη να βρίσκεται κοντά της. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η υπεράσπιση υπέβαλε εκ νέου σχετικό αίτημα.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δεν φέρει βασιλικό τίτλο, παρότι μεγάλωσε στο περιβάλλον της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Ήταν μόλις τεσσάρων ετών όταν η μητέρα του παντρεύτηκε τον διάδοχο του θρόνου της Νορβηγίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ,
 |
ΜΕΤΤΕ ΜΑΡΙΤ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top