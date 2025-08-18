Νορβηγία: Κατηγορούμενος για τέσσερις βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας

Aντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως 10 έτη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Lise Aaserud)
Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, κατηγορείται για 32 παραβάσεις, μεταξύ αυτών τέσσερις βιασμούς και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 10 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας. 

Νορβηγία: Ύποπτος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Πέραν των τεσσάρων βιασμών, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι κατηγορείται επίσης για κακοποίηση συντρόφου, βιαιοπραγίες, επίθεση κατά της ελευθερίας, βιντεοσκόπηση και καταγραφή βίντεο χωρίς συναίνεση.

Μάριους Μποργκ Χόιμπι

O Μάριους Μποργκ Χόιμπι / Φωτογραφία αρχείου AP (Lise Aaserud)

«Η μέγιστη ποινή για τις αναφερόμενες παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι μια ποινή κάθειρξης έως 10 ετών», τόνισε ο γενικός εισαγγελέας.  

«Πρόκειται για πολύ σοβαρές πράξεις που ενδέχεται να αφήσουν μόνιμα τραύματα και να καταστρέψουν ζωές», υπογράμμισε ο εισαγγελέας. 

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας / Φωτογραφία αρχείου AP Photo (Haakon Mosvold Larsen)

Ο Μάριος Μποργκ Χόιμπι, τον οποίο απέκτησε η Μέτε Μέριτ κατά τη διάρκεια μιας σχέσης που είχε προηγηθεί από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, συνελήφθη την 4η Αυγούστου του 2024, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για επίθεση κατά της συντρόφου του. 

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε μια σειρά αποκαλύψεων και καταγγελιών από άλλα θύματα. 

«Το γεγονός ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν πρέπει σίγουρα να έχει ως αποτέλεσμα να τύχει ευνοϊκότερης ή αυστηρότερης μεταχείρισης σε σχέση με το αν παρόμοιες πράξεις είχαν διαπραχθεί από άλλους», υπογράμμισε ο Χένρικσμπο.  

Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται ο Μποργκ Χόιμπι διαπράχθηκαν το 2018, το 2023 και το 2024, ο τελευταίος μετά την έναρξη της έρευνας της αστυνομίας.
 

