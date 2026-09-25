Ο Γιώργος Ευγενίδης γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για την πορεία του στη δημοσιογραφία, τα παιδικά του χρόνια, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω ηλικίας, αλλά και τους ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική του διαδρομή.

Με αφορμή μια διαφορετική συνέντευξη, ο δημοσιογράφος επέστρεψε στη Γερμανική Σχολή, ένα μέρος που έχει συνδέσει με τα μαθητικά του χρόνια και το οποίο, όπως είπε, εξακολουθεί να επισκέπτεται με ιδιαίτερη χαρά.

«Η Γερμανική Σχολή είναι ένα πολύ αγαπημένο μου σημείο. Είναι το σχολείο που ταυτίζω εγώ με την πορεία μου πριν το πανεπιστήμιο. Και έχω πάντα πολύ ωραίες αναμνήσεις από εδώ, γι' αυτό και πάντα επιστρέφω με πάρα πολλή χαρά», ανέφερε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

«Ήμουν καλός μαθητής, αλλά ταυτόχρονα πολύ κοινωνικός»

Μιλώντας για τον εαυτό του ως παιδί, ο Γιώργος Ευγενίδης παραδέχτηκε πως η εικόνα που έχει σήμερα προς τα έξω, αυτή ενός ανθρώπου αρκετά σοβαρού και μετρημένου, δεν αφήνει εύκολα τους άλλους να τον φανταστούν σε μικρότερη ηλικία.

«Νομίζω ότι πολύς κόσμος δεν μπορεί να πιστέψει ότι ήμουν παιδί, γιατί από μικρός δουλεύω. Και από μικρός είχα και μια... έχω μια σοβαρότητα, δείχνω μια σοβαρότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Στα μαθητικά του χρόνια ήταν επιμελής και καλός μαθητής, ενώ είχε αναλάβει και το απουσιολόγιο. Αυτό, ωστόσο, δεν τον εμπόδιζε να είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και να συμμετέχει στις παρέες και τις σκανταλιές της ηλικίας του.

Μάλιστα, με χιούμορ αποκάλυψε πως όταν εκείνος και οι φίλοι του έκαναν κοπάνα, έπαιρναν μαζί τους και το απουσιολόγιο.

Η ζωή μετά τις κάμερες και η σύντροφός του Ελίνα

Παρά το απαιτητικό τηλεοπτικό του πρόγραμμα, ο Γιώργος Ευγενίδης προσπαθεί να κρατά χώρο και για την προσωπική του ζωή.

Η ημέρα του ξεκινά πολύ νωρίς και, όπως αποκάλυψε, ειδικά φέτος επιστρέφει στο σπίτι του αρκετά αργά, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον κρατούν μέχρι το βράδυ.

«Δεν έχει χρόνο. Δεν έχει πολύ χρόνο», είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τη ζωή του μακριά από τις κάμερες.

Η σύντροφός του, Ελίνα, έχει επίσης απαιτητικό πρόγραμμα, γεγονός που φαίνεται πως τους βοηθά να κατανοούν ο ένας την καθημερινότητα του άλλου.

«Πρώτα απ' όλα, η κοπέλα μου επίσης δουλεύει πολλές ώρες, γιατί κι αυτή γυρίζει μετά τις 7, 7 η ώρα, 7 και μισή η ώρα στο σπίτι. Οπότε σε αυτό είμαστε συνεννοημένοι», ανέφερε.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους, έχουν δημιουργήσει τις δικές τους μικρές καθημερινές συνήθειες.

«Έχουμε ως τελετουργία ότι τρώμε μαζί το βράδυ. Και μετά θα κάτσουμε, θα δούμε ταινία, θα δούμε σειρά», αποκάλυψε, προσθέτοντας με χιούμορ πως η σύντροφός του τού έχει περιορίσει και τα πολλά αθλητικά.

«Πρώτα σε τραβάει η εξωτερική εμφάνιση»

Ο Γιώργος Ευγενίδης μίλησε και για τη γνωριμία του με την Ελίνα και για το τι ήταν εκείνο που τον έκανε να δει διαφορετικά την προσωπική του ζωή.

«Πρώτα σε τραβάει η εξωτερική εμφάνιση. Μετά γνωρίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σέξι προσωπικότητα, ρε παιδί μου, είναι ιντριγκαδόρικη προσωπικότητα», είπε.

Μάλιστα, θυμήθηκε την πρώτη τους έξοδο, η οποία κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Την πρώτη φορά που βγήκαμε, βγήκαμε για φαγητό και τελειώσαμε, ξέρω γω, στις 3 η ώρα το βράδυ», ανέφερε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν είναι από τους ανθρώπους που εκδηλώνονται εύκολα συναισθηματικά, παρότι μέσα του είναι αρκετά συναισθηματικός.

«Ένα μειονέκτημα που έχω ως άνθρωπος είναι ότι εκδηλώνομαι συναισθηματικά πιο δύσκολα, ενώ είμαι συναισθηματικός άνθρωπος. Θέλω λίγο περισσότερο χρόνο να βγω από τη δική μου ζώνη ασφάλειας», εξομολογήθηκε.

Όπως είπε, όμως, όταν καταφέρει να ξεπεράσει αυτή την αρχική δυσκολία, τότε τα πράγματα αλλάζουν.

«Άπαξ και βγει το τζίνι από το μπουκάλι, τελείωσε μετά», είπε με χιούμορ

Από τη διπλωματία στη δημοσιογραφία

Η δημοσιογραφία δεν ήταν το πρώτο επαγγελματικό όνειρο του Γιώργου Ευγενίδη. Όπως αποκάλυψε, όταν βρισκόταν ακόμη στη Γερμανική Σχολή πίστευε ότι ήθελε να γίνει διπλωμάτης.

Η πορεία του, όμως, άλλαξε όταν ήρθε η πρώτη επαγγελματική ευκαιρία.

«Βρήκα την πρώτη μου δουλειά, τότε είχε φτιάξει ο Πέτρος Κωστόπουλος ένα site, και με πήραν δόκιμο το καλοκαίρι μετά τις εξετάσεις του σχολείου, για έναν μήνα. Στην πραγματικότητα, το ένα έφερε το άλλο», αποκάλυψε.

Από εκείνο το πρώτο βήμα, η δημοσιογραφία έγινε σταδιακά κομμάτι της ζωής του και ο ίδιος, σήμερα στα 31 του χρόνια, έχει ήδη διαγράψει μια σημαντική επαγγελματική πορεία.

«Δε γίνεται τίποτα στη ζωή χωρίς σκληρή δουλειά»

Ο Γιώργος Ευγενίδης αναφέρθηκε και στους παράγοντες που θεωρεί ότι τον βοήθησαν να ξεχωρίσει από τόσο νεαρή ηλικία. Για εκείνον, η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα μόνο συγκυριών ή ευκαιριών.

«Είναι και ένας συνδυασμός συγκυρίας, ευκαιριών, κάποιου...», ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς προσπάθεια.

«Δεν υπάρχει χωρίς σκληρή δουλειά. Δεν γίνεται τίποτα στη ζωή χωρίς σκληρή δουλειά. Αν νομίζεις ότι κάτι θα σου χαριστεί, κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος», τόνισε.

Ο ηλικιακός ρατσισμός και όσοι τον αμφισβήτησαν

Η νεαρή ηλικία του υπήρξε, όπως παραδέχτηκε, και αφορμή για σχόλια και αμφισβήτηση. Ο ίδιος έχει ακούσει ανθρώπους να θεωρούν πως ένας νέος δημοσιογράφος μπορεί να είναι «φυτευτός» ή να έχει τοποθετηθεί κάπου χάρη σε γνωριμίες.

«Όταν κάποιος είναι νεότερος, υπάρχει μια αίσθηση ότι είναι φυτευτός, ότι είναι βαλτός. Ξέρω ότι το είπαν κάποιοι, ξέρω ποιοι το είπαν, δεν έχει και καμία σημασία», αποκάλυψε.

Όπως είπε, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στη συνέχεια αναθεώρησαν τη στάση τους και του το εξέφρασαν προσωπικά.

«Σημασία έχει ότι πολλοί εξ αυτών ήρθαν στην πορεία και μου είπαν ότι αναθεώρησαν, ότι δεν χρωστάω σε κανέναν, πέρα από τους ανθρώπους και κυρίως τους διευθυντές, οι οποίοι μου δώσαν ευκαιρίες», ανέφερε.

Η ιδιαίτερη σχέση του με τη Μάρα Ζαχαρέα

Ξεχωριστή θέση στην επαγγελματική διαδρομή του Γιώργου Ευγενίδη έχει η Μάρα Ζαχαρέα, την οποία έχει αναφέρει πολλές φορές ως έναν άνθρωπο που του έδωσε σημαντικές ευκαιρίες.

Ο ίδιος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνη και για όσα έχει διδαχθεί μέσα από τη συνεργασία τους.

«Νομίζω ότι στην πραγματικότητα την πρόταση της Μάρας τότε τη δέχτηκα στη μιάμιση ώρα μέσα μου, τη δέχτηκα σε τρεις μέρες στο έξω μου», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον Γιώργο Ευγενίδη, η Μάρα Ζαχαρέα δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που τον βοήθησε επαγγελματικά. Είναι, όπως είπε, «σχολείο».

Ανάμεσα στα στοιχεία που θαυμάζει περισσότερο σε εκείνη είναι η ικανότητά της να κάνει κατανοητές σύνθετες πληροφορίες.

«Έχει έναν μηχανισμό απλοποίησης σύνθετων εννοιών, πραγμάτων, που εγώ τον θαυμάζω και προσπαθώ με έναν τρόπο να τον αντιγράψω», εξήγησε.

Η τηλεοπτική του «ένοχη απόλαυση»

Στο τέλος της συζήτησης, ο Γιώργος Ευγενίδης αποκάλυψε και μία πιο ανάλαφρη πλευρά του, μιλώντας για την τηλεοπτική του «ένοχη απόλαυση».

Η απάντησή του είχε άρωμα παλαιότερης ελληνικής τηλεόρασης, καθώς όπως αποκάλυψε παρακολουθούσε για χρόνια την Αννίτα Πάνια.

«Ναι, έβλεπα χρόνια την Αννίτα Πάνια. Χρόνια, το Σαββατοκύριακο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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