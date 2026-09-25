Με το κατά πόσο έχει αλλάξει τη ζωή τους με το γεγονός ότι αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν το γεγονός ότι η κόρη τους, Άρια, έχει αυτισμό, μίλησαν ο Δημήτρης Παπανικολάου και η Έλια Παπαηλιού.

Αρχικά, η Έλια Παπαηλιού μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day τόνισε ότι: «Προς το καλύτερο έχει αλλάξει η ζωή μας, σίγουρα. Η Άρια είναι πολύ χαρούμενη και όταν είναι χαρούμενη η Άρια είμαστε πάντα και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλα καλά».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Άρια Παπανικολάου, δηλώνοντας ότι είναι πολύ χαρούμενη για όλη αυτή την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο: «Είμαι πολύ χαρούμενη. Κανένας δεν με πληγώνει πια. Είμαι ελεύθερη, νιώθω ελεύθερη», είπε χαρούμενη η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου.

Ενώ με τη σειρά του, ο Δημήτρης Παπανικολάου δήλωσε ότι: «Αισθάνομαι καλά όταν αισθάνονται και καλύτερα και οι κυρίες. Υπάρχει και ένα ρητό που λέει happy wife, happy life. Κανένα ζευγάρι δεν είναι τέλειο σε τίποτα, αλλά με το πέρασμα των ετών προσπαθούμε όλοι να βελτιωνόμαστε. Όταν είναι καλά τα κορίτσια, είμαι και εγώ καλύτερα», ανέφερε ο πρώην διεθνής μπασκεμπολίστας .

Η Άρια Παπανικολάου διαγνώστηκε με αυτισμό σε ηλικία τριάμισι χρόνων, όμως από μικρή έμαθε να μην αφήνει τις δυσκολίες να καθορίζουν τα όνειρα και τις δυνατότητές της.

Σήμερα, έχει γράψει το βιβλίο «Με λένε Άρια», είναι πρέσβειρα του οργανισμού Together for Autism, που ίδρυσε ο πατέρας της και παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου, καθώς και πρέσβειρα του ΕΚΚΟΜΕΔ για τα άτομα με νευροδιαφορετικότητα.

Επιπρόσθετα, η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου και της Έλιας Παπαηλιού, σπουδάζει Animation, δίνει τη φωνή της σε ήρωες παιδικών ταινιών και συμμετέχει σε κινηματογραφικές παραγωγές.