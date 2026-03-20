Λουιζίδου: «Έχω κουραστεί να κάνω αυτοκριτική. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι»

«Δεν ξαναείσαι ποτέ προτεραιότητα όταν γίνεσαι γονιός»

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Η Ρένια Λουιζίδου στο Breakfast@star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρένια Λουιζίδου μιλά για την ταινία "Τελευταία Κλήση", που είναι διαφορετική πρόκληση για εκείνη, καθώς συνήθως συνδέεται με την κωμωδία.
  • Η ηθοποιός αναγνωρίζει την αξία της ομαδικής δουλειάς και την ανάγκη για αλληλεγγύη στον χώρο της τέχνης.
  • Εξετάζει την επιστροφή της στο "Σόι σου" και τις προσδοκίες του κοινού για την επόμενη σεζόν.
  • Δηλώνει ότι έχει κουραστεί από την αυτοκριτική και εκφράζει την αντίθεσή της στην αγένεια και το άδικο.
  • Μιλά για τη μητρότητα και την ανιδιοτέλεια που φέρνει στη ζωή της.

Η Ρένια Λουιζίδου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για την πρόσφατη συμμετοχή της στην ταινία «Τελευταία Κλήση», αλλά και για την πορεία της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!

Η ίδια παραδέχεται ότι η ταινία αποτέλεσε μια διαφορετική πρόκληση για εκείνη: «Δυστυχώς δεν θεωρούμαι και έτσι κινηματογραφική ηθοποιός. Είναι πολύ λίγες οι ταινίες που έχω κάνει και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που με σκέφτηκαν για κάτι τόσο διαφορετικό, γιατί είναι ένα αμιγώς δραματικό πράγμα και συνήθως ο περισσότερος κόσμος με συνδέει περισσότερο με την κωμωδία».

Σχετικά με την πλοκή της ταινίας, η Ρένια Λουιζίδου εξηγεί: «Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αποτύπωση του συγκεκριμένου περιστατικού. Είναι εμπνευσμένο από την υπόθεση του Σορίν Ματέι, και πάει πολύ αλλού το θέμα της ταινίας και εξελίσσεται διαφορετικά».

Παρά το γεγονός ότι την έχουν συνδέσει συχνά με την κωμωδία, η ηθοποιός τονίζει ότι δεν αισθάνεται περιορισμένη σε κάποιο είδος: «Δεν έχω ούτε κρυφή αγάπη, ούτε φανερή. Έχω την επιθυμία του ηθοποιού να κάνει διαφορετικά πράγματα. Βαριέμαι, και με ανανεώνει και μου δημιουργεί περισσότερο ενδιαφέρον να μην παίζω μόνο κωμωδίες ή να μην παίζω μόνο δράματα».

Έντονο το αποτύπωμα της σειράς Το σόι σου

Η επιστροφή της στο «Σόι σου» αποτέλεσε επίσης σημαντικό κομμάτι της καριέρας της: «Ήταν τόσο έντονο το αποτύπωμά του, που για τα δικά μου δεδομένα ήταν μία εύλογη ερώτηση που έπρεπε να κάνει ο καθένας στον εαυτό του: αξίζει τον κόπο να το πειράξουμε; Μήπως το μαγαρίσουμε και χαλάσουμε και αυτό που έχει προηγηθεί; Όμως, ήταν τόσο έντονη η επιθυμία από τον κόσμο. Aυτό το κάνει πιο δύσκολη πίστα ακόμα. Γιατί όταν περιμένουνε κάτι, ένας λόγος παραπάνω δεν πρέπει να διαψεύσεις τις προσδοκίες τους.. Υπάρχει πρόθεση για την επόμενη σεζόν , ναι. Και από εμάς και από το κανάλι. Τώρα υπάρχουν εκεί οι συζητήσεις που πρέπει να γίνουνε.»

«To Σόι σου»: Θα συνεχιστεί του χρόνου; Ο Γιάννης Δρακόπουλος απαντά

Η ίδια αναγνωρίζει τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της αλληλεγγύης: «Είναι μια δουλειά… όχι 100%, 400% ομαδική. Δεν αρχίζει και τελειώνει η έγνοια μου πώς θα είναι ο εαυτός μου μόνο στη δουλειά. Αλλά νομίζω δε γίνεται κι αλλιώς. Ούτε μπορώ να περνάω την καθημερινότητά μου μέσα σε μαυρίλες, και εντάσεις, και τοξικότητες».

Η Ρένια Λουιζίδου παραδέχεται πως υπήρξαν χρονιές που ανυπομονούσε να τελειώσει η σεζόν για να απομακρυνθεί από το εργασιακό περιβάλλον: «Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Στατιστικά είναι αδύνατον να μην έχεις βρεθεί σε περιβάλλον με το οποίο δεν ταίριαξες. Πόσο τυχερός να είσαι και να πέφτεις πάντα στο απολύτως κατάλληλο περιβάλλον». Όσον αφορά την αυτοκριτική, η ίδια τονίζει ότι έχει κουραστεί από αυτή: «Πολλές φορές, το ίδιο πράγμα που μπορεί να το υπερασπιστώ, μπορεί να το κατακρίνω. Έχω μια γαϊδουρινή υπομονή. Όταν τη χάσω, δεν πιάνομαι. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι». Η ηθοποιός δεν αντέχει το άδικο και αποκαλύπτει πως η αγένεια την ενοχλεί: «Δεν μπορώ το άδικο. Δεν το θέλω, δεν το μπορώ. Αλλά και με πολλά άλλα πράγματα. Την αγένεια… Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι που σκέφτονται μόνο με άξονα τον εαυτό τους».

Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»

Η Ρένια Λουιζίδου με τον γιο της

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή και τη μητρότητα, η Ρένια Λουιζίδου εξηγεί: «Όταν γίνεσαι γονιός, νομίζω ότι το πιο σημαντικό και το πιο ενδιαφέρον που μαθαίνεις είναι ότι μπορεί να μην ξαναείσαι ποτέ πια ξανά προτεραιότητα και αυτό να μη σε πειράζει καθόλου. Και να σου δίνει και τεράστια χαρά ενδεχομένως. Βρίσκεις τα όρια της ψυχής σου για ανιδιοτέλεια. Και ελπίζω ότι αυτό μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο».

