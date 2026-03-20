Λουιζίδου: «Έχω κουραστεί να κάνω αυτοκριτική. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι»

Η Ρένια Λουιζίδου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για την πρόσφατη συμμετοχή της στην ταινία «Τελευταία Κλήση», αλλά και για την πορεία της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η ίδια παραδέχεται ότι η ταινία αποτέλεσε μια διαφορετική πρόκληση για εκείνη: «Δυστυχώς δεν θεωρούμαι και έτσι κινηματογραφική ηθοποιός. Είναι πολύ λίγες οι ταινίες που έχω κάνει και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που με σκέφτηκαν για κάτι τόσο διαφορετικό, γιατί είναι ένα αμιγώς δραματικό πράγμα και συνήθως ο περισσότερος κόσμος με συνδέει περισσότερο με την κωμωδία».

Σχετικά με την πλοκή της ταινίας, η Ρένια Λουιζίδου εξηγεί: «Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αποτύπωση του συγκεκριμένου περιστατικού. Είναι εμπνευσμένο από την υπόθεση του Σορίν Ματέι, και πάει πολύ αλλού το θέμα της ταινίας και εξελίσσεται διαφορετικά».

Παρά το γεγονός ότι την έχουν συνδέσει συχνά με την κωμωδία, η ηθοποιός τονίζει ότι δεν αισθάνεται περιορισμένη σε κάποιο είδος: «Δεν έχω ούτε κρυφή αγάπη, ούτε φανερή. Έχω την επιθυμία του ηθοποιού να κάνει διαφορετικά πράγματα. Βαριέμαι, και με ανανεώνει και μου δημιουργεί περισσότερο ενδιαφέρον να μην παίζω μόνο κωμωδίες ή να μην παίζω μόνο δράματα».

Η επιστροφή της στο «Σόι σου» αποτέλεσε επίσης σημαντικό κομμάτι της καριέρας της: «Ήταν τόσο έντονο το αποτύπωμά του, που για τα δικά μου δεδομένα ήταν μία εύλογη ερώτηση που έπρεπε να κάνει ο καθένας στον εαυτό του: αξίζει τον κόπο να το πειράξουμε; Μήπως το μαγαρίσουμε και χαλάσουμε και αυτό που έχει προηγηθεί; Όμως, ήταν τόσο έντονη η επιθυμία από τον κόσμο. Aυτό το κάνει πιο δύσκολη πίστα ακόμα. Γιατί όταν περιμένουνε κάτι, ένας λόγος παραπάνω δεν πρέπει να διαψεύσεις τις προσδοκίες τους.. Υπάρχει πρόθεση για την επόμενη σεζόν , ναι. Και από εμάς και από το κανάλι. Τώρα υπάρχουν εκεί οι συζητήσεις που πρέπει να γίνουνε.»

Η ίδια αναγνωρίζει τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της αλληλεγγύης: «Είναι μια δουλειά… όχι 100%, 400% ομαδική. Δεν αρχίζει και τελειώνει η έγνοια μου πώς θα είναι ο εαυτός μου μόνο στη δουλειά. Αλλά νομίζω δε γίνεται κι αλλιώς. Ούτε μπορώ να περνάω την καθημερινότητά μου μέσα σε μαυρίλες, και εντάσεις, και τοξικότητες».

Η Ρένια Λουιζίδου παραδέχεται πως υπήρξαν χρονιές που ανυπομονούσε να τελειώσει η σεζόν για να απομακρυνθεί από το εργασιακό περιβάλλον: «Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Στατιστικά είναι αδύνατον να μην έχεις βρεθεί σε περιβάλλον με το οποίο δεν ταίριαξες. Πόσο τυχερός να είσαι και να πέφτεις πάντα στο απολύτως κατάλληλο περιβάλλον». Όσον αφορά την αυτοκριτική, η ίδια τονίζει ότι έχει κουραστεί από αυτή: «Πολλές φορές, το ίδιο πράγμα που μπορεί να το υπερασπιστώ, μπορεί να το κατακρίνω. Έχω μια γαϊδουρινή υπομονή. Όταν τη χάσω, δεν πιάνομαι. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι». Η ηθοποιός δεν αντέχει το άδικο και αποκαλύπτει πως η αγένεια την ενοχλεί: «Δεν μπορώ το άδικο. Δεν το θέλω, δεν το μπορώ. Αλλά και με πολλά άλλα πράγματα. Την αγένεια… Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι που σκέφτονται μόνο με άξονα τον εαυτό τους».

Η Ρένια Λουιζίδου με τον γιο της

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή και τη μητρότητα, η Ρένια Λουιζίδου εξηγεί: «Όταν γίνεσαι γονιός, νομίζω ότι το πιο σημαντικό και το πιο ενδιαφέρον που μαθαίνεις είναι ότι μπορεί να μην ξαναείσαι ποτέ πια ξανά προτεραιότητα και αυτό να μη σε πειράζει καθόλου. Και να σου δίνει και τεράστια χαρά ενδεχομένως. Βρίσκεις τα όρια της ψυχής σου για ανιδιοτέλεια. Και ελπίζω ότι αυτό μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο».

