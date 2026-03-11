«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!

Η υπόθεση της ταινίας και οι πρωταγωνιστές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 00:59 MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;
12.03.26 , 00:55 MasterChef: Με μαύρες ποδιές σχεδόν όλη η κόκκινη μπριγάδα!
11.03.26 , 23:45 MasterChef: Οι «μπλε» έστειλαν σύσσωμη την κόκκινη μπριγάδα στον «τάκο»
11.03.26 , 22:50 MasterChef: Πάνος εναντίον Σαμ - Ποιος κέρδισε τη μαγειρική μονομαχία;
11.03.26 , 22:45 Τροχαίο Πολίχνη: Βίντεο με τη στιγμή που ο οδηγός πέφτει πάνω σε δύο πεζούς
11.03.26 , 22:29 Δημοσκόπηση Pulse: 25,5% η ΝΔ, 11% το ΠΑΣΟΚ
11.03.26 , 22:07 Στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη
11.03.26 , 22:01 Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια
11.03.26 , 21:55 MasterChef: Ποιο ζευγάρι τηγανίσε πρώτο 25 αυγά;
11.03.26 , 21:41 Υπό εξέταση η απαγόρευση της μπούρκα στην Ελλάδα
11.03.26 , 21:24 «Φορτσάρουν» οι Ένοπλες Δυνάμεις για drones ελληνικής κατασκευής
11.03.26 , 21:15 MasterChef: Οι μπριγάδες μονομαχούν μεταξύ τους λίγο πριν συγκατοικήσουν
11.03.26 , 20:55 Η Χεζμπολάχ «Σφυροκοπά» Νύχτα Μέρα Το Ισραήλ
11.03.26 , 20:44 Ιράν: Λαοθάλασσα στην κηδεία εγκύου που σκοτώθηκε με το μικρό της παιδί
11.03.26 , 20:41 Ερντογάν: Όποιος θέλει να απλώσει χέρι στην Τουρκία ας δει την Κύπρο
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Πανουσόπουλος: Η κρίση στον γάμο με τη Λιβανού - Είχε φύγει από το σπίτι
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Πώς είναι σήμερα τα male top models που μεσουρανούσαν στην Ελλάδα των 90's
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
«Τελευταία κλήση»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2026. Η Nova, είναι συμπαραγωγός στην ταινία «Τελευταία Κλήση», η οποία έκανε Avant Premiere τη Δευτέρα 9 Μαρτίου σε κεντρικό κινηματογράφο της Αττικής παρουσία πλήθους επώνυμων καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό χώρο, σε μια βραδιά γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό. Το αστυνομικό θρίλερ που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό και να απασχολήσει με την δίχως ανάσα σκηνοθετική ματιά του και τις γεμάτες ένταση ερμηνείες των ηθοποιών, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 19 Μαρτίου από την Tanweer και στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

Η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova και ο Διονύσης Σαμιώτης, CEO της Tanweer Productions

Η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova και ο Διονύσης Σαμιώτης, CEO της Tanweer Productions

Στην επίσημη πρεμιέρα το «παρών» από πλευράς Nova έδωσε η κα Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director η οποία δήλωσε για τη νέα μεγάλη συμπαραγωγή: «Η Nova βρίσκεται εδώ ως συμπαραγωγός της ταινίας "Τελευταία Κλήση". Πρόκειται για την πρώτη σκηνοθετική απόπειρα σε ταινία μεγάλου μήκους του Sherif Francis, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με την Κατερίνα Μπέη και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Αναμένουμε την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες σε λίγες μέρες και αμέσως μετά θα κάνει την τηλεοπτική της πρεμιέρα στα κανάλια Novacinema».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Sherif Francis στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του και το σενάριο ο ίδιος από κοινού με την Κατερίνα Μπέη. Το καστ αποτελείται από τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου, Νίκο Ψαρρά, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, Πολύδωρο Βογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμη Τσόπελα.

H ταινία, μας μεταφέρει στην Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Με την ταινία «Τελευταία Κλήση», η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΛΟΣ
 |
ΡΕΝΙΑ ΛΟΥΪΖΙΔΟΥ
 |
NOVA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top