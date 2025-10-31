Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»

Ρένια Λουιζίδου: Όσα είπε η ηθοποιός στο Happy Day για τον 25χρονο γιο της, Βίκτωρα Κωνσταντάκη

Για τον γιο της μίλησε η Ρένια Λουιζίδου. Ο Βίκτωρας Κωνσταντάκης, καρπός του έρωτα της ηθοποιού με τον σύζυγο της Θάνο, είναι πλέον 25 ετών, σπουδάζει και μένει μόνος του.

Η Ρένια Λουιζίδου με τον σύζυγό της, Θάνο Κωνσταντάκη & τον γιο τους, Βίκτωρα, το 2015/ NDP

«Προσπαθώ να μην τον πνίγω με την αγάπη μου και να μην είμαι τόσο “Χαρούλα” (σ.σ τον ρόλο της στη σειρά Το Σόι σου) στην πραγματική μου ζωή», είπε η ηθοποιός στο Happy Day.

Θάνος Κωνσταντάκης και Ρένια Λουιζίδου, με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση σε θεατρική πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2024/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Όπως είπε η Ρένια Λουιζίδου, ο γιος της σπουδάζει ΜΜΕ και Επικοινωνίας στο ΕΚΠΑ και θέλει να ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία.

«Αυτά τα παδιά είναι σε άλλη φάση κι εννοώ σε δύσκολη συγκυρία κοινωνικοπολιτική. Είναι δύσκολα τα οικονομικά που βρίσκουν μπροστά τους, αλλάζει πολύ το τοπίο στο κομμάτι με τις δουλειές, το ΑΙ, η τεχνολογία. Και δεν ξέρω αν το κατέχω και αρκετά αυτό το καινούργιο που έρχεται για να μπορέσω να τον βοηθήσω. Περισσότερο, μαθαίνει αυτός εμένα παρά εγώ αυτόν», είπε σε συνέντευξή της στο Happy Day.

Ρένια Λουιζίδου με τον γιο της Βίκτωρα, το 2013/ NDP

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως ο γιος της μένει σε άλλο σπίτι από αυτό των γονιών του αλλά βρίσκονται στο ίδιο οίκημα. «Έχει τη ζωή του πολύ καιρό τώρα. Δεν έχω κλειδιά από το σπίτι του γιου μου, ούτε για ώρα ανάγκης, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω έναν τρόπο να μπω για ώρα ανάγκης… τύπου “μαμά, ξέχασα να ταΐσω τη γάτα. Κατέβα εσύ”. Δε θα μπω ποτέ έτσι», παραδέχτηκε.

Τέλος, σημείωσε πως είναι χαρούμενη και περήφανη για τον -ενήλικα πια- γιο της. «Είναι μια προσωπικότητα με την οποία θα ήθελα να συναναστραφώ και θα ήθελα να έχω παρτίδες αν μου ήταν ένας άγνωστος. Εκτιμώ τον τρόπο σκέψης του, τη στάση του, τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και τις γυναίκες, τη συμπεριφορά του», εξομολογήθηκε.

Θάνος Κωνσταντάκης- Ρένια Λουιζίδου στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, τον Ιούνιο του 2023/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο γιος της Ρένιας Λουιζίδου δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να γίνει ηθοποιός, ίσως «από την πολλή "κακουχία" στην παιδική του ηλικία. Τον κουβάλαγα σε όλα αυτά περιοδείες κτλ». Αν άλλαζε κάτι στον τρόπο που τον μεγάλωσε, θα ήταν μην τον φορτώσει με κάποια «πρέπει» που είχε στο μυαλό της. «Να τον είχα αφήσει λίγο πιο χαλαρό ας πούμε. Τα παραφορτώνουμε και νομίζω στο τέλος τα αγχώνουμε, παρά τα εξοπλίζουμε με πράγματα για τη ζωή», κατέληξε.

Η Ρένια Λουιζίδου θα πρωταγωνιστεί φέτος στο remake της τηλεοπτικής σειράς «Το Σόι σου» στον Alpha.