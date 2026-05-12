Το «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ Του Λευτέρη Κουσούλη Από Εκδόσεις ΑΡΜΟΣ

Ένα «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ» με μεγάλο ενδιαφέρον - Το βιβλίο του Λευτέρη Κουσούλη

Μία άσκηση επάνω στη γλώσσα - Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ

Πρώτη Δημοσίευση: 12.05.26, 13:12
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ» του πολιτικού επιστήμονα Λευτέρη Κουσούλη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, όπως και όλα τα βιβλία του.

lefteris kousoulis

Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας

Πρόκειται για μια προσπάθεια να ορισθούν με τον πιο συνοπτικό τρόπο, με τον «ελάχιστο» τρόπο, οι βασικές έννοιες που συνδέονται με το πολιτικό και κοινωνικό γεγονός, με την ανθρώπινη πραγματικότητα, την ανθρώπινη συνύπαρξη. 

Οι έννοιες είναι εργαλεία που μιλάνε. Μας βοηθούν να επικοινωνήσουμε, να συνεννοηθούμε, να ονομάσουμε πράγματα και καταστάσεις. Αυτό προσπαθεί το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ. Από έννοιες, όπως κράτος , εξουσία, ιδεολογία, πολιτική ή ακόμη, αισθητική, άσχημο, ωραίο, στερεότυπα, μαγεία, μόδα ή στυλ, χιούμορ ή παιχνίδι, κρίση ή τέχνη, τοτέμ ή φθόνος. Έννοιες που αγκαλιάζουν τις πλευρές της συνύπαρξης. 

Το «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ» είναι και μια άσκηση πάνω στη γλώσσα, τι μπορεί να πετύχει ως εκφραστικό μέσο. Είναι άξιο αναφοράς ότι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου το έχουν ανακαλύψει και ασκούνται, σαν παιχνίδι, πάνω στους ορισμούς και τη συνοπτική έκφραση.

elaxisto lexiko

 

Το «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ» συνεχίζει τη διαδρομή του

Στην καθημερινή ζωή, στην καθημερινή μας επικοινωνία οι λέξεις διαρκώς μεταπλάθονται. Η σημασία τους αλλάζει. Το νόημά τους μετουσιώνεται από πρόσωπο σε πρόσωπο, από εποχή σε εποχή. Στην πολιτική σύγκρουση κατεξοχήν, οι σημασίες και τα νοήματα δεν είναι όπλο της πολιτικής μάχης. Είναι αντικείμενο της πολιτικής μάχης. Οι λέξεις φορτώνονται με σημασίες, ώστε να εξυπηρετήσουν σκοπούς ή εκκενώνονται από τις σημασίες τους όταν αυτές λειτουργούν ως ασπίδα απέναντι σε κάθε σχέδιο επιβολής και εξουσίας.

Η εξουσία βρίσκεται στην άκρη της γλώσσας και όχι στην άκρη της κάνης. Στις λίγες αυτές σελίδες αναδιατυπώνονται υπό το κριτήριο της απελευθέρωσης των νοημάτων λέξεις και έννοιες της καθημερινής πολιτικής σύγκρουσης, που άλλοτε εγκλωβίζουν τη σκέψη μέσα από την μηχανική του αυτονόητου ή άλλοτε την εντάσσουν σε ένα συγκεκριμένο δρόμο κατανόησης του κόσμου. Έτσι, η συνάντηση με τον πιο σκληρό πυρήνα του περιεχομένου, μπορεί να την καθιστά ακίνδυνη αν εκπέμπεται ως «απειλή» ή να την μετατρέπει σε όπλο απόκρουσης κάθε διαστροφής. Και συνεπώς αυτοπροστασία της σκέψης.

Από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, κυκλοφορούν ακόμη τα εξής βιβλία του Λευτέρη Κουσούλη.

-    Τα πρωινά της Πέμπτης,
-    Μανιφέστο κατά του επίκαιρου.
-    Μειοψηφικά ηφαίστεια.
-    Μια σημαδούρα για μαξιλάρι.


Μια περιπλάνηση στο πέλαγος, από τις ιδέες ως τη θάλασσα.

Λίγα λόγια για τον Λευτέρη Κουσούλη

Γεννήθηκε στην Ελίκα Λακωνίας το 1952. Τελείωσε το Λύκειο Μολάων. Μετά την Πάντειο συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία πάνω στο πολιτικό φαινόμενο. Για λίγα χρόνια δούλεψε ως ωρομίσθιος καθηγητής. Εργαζόμενος τις τελευταίες δεκαετίες περί την πολιτική και την επικοινωνία, συναντήθηκε με οδηγό μια αντίληψη εγγύς και απέναντι, με τα πολιτικά γεγονότα, την πολιτική πράξη και τους εκφραστές της. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στον λόγο, το περιεχόμενο και τις σημασίες, ως μέσα -έσχατα μέσα- της πολιτικής σύγκρουσης. 

 


 

