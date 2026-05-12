«Αφήστε τα όλα, έξω!»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Ελ. Βενιζέλος

Πανικός μετά από ένδειξη για βλάβη σε πτήση Αθήνα - Μόναχο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 13:58 «Πότε θα κάνεις παιδιά;»... ένα ερώτημα που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο
12.05.26 , 13:54 Λιάγκας: «Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση»
12.05.26 , 13:15 Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από 6ο όροφο - Νεκρή η μία κοπέλα
12.05.26 , 13:10 Ένα «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ» με μεγάλο ενδιαφέρον - Το βιβλίο του Λευτέρη Κουσούλη
12.05.26 , 13:04 Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
12.05.26 , 13:01 Εμμανουήλ Καραλής - Αναστασία Μαγαλιού: Βόλτα και shopping για το ζευγάρι
12.05.26 , 13:01 Στην Αθήνα ο Dr House Χιου Λόρι - Τα γυρίσματα στη Ρωμαϊκή Αγορά
12.05.26 , 13:00 Άση Μπήλιου: Τι δείχνει ο αστρολογικός χάρτης του Akyla για τη Eurovision
12.05.26 , 12:57 Δένδιας: Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα - «Eξαιρετικά σοβαρό το θέμα»
12.05.26 , 12:31 Φτιάξτε παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου
12.05.26 , 12:17 Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ
12.05.26 , 12:03 Eurovision 2026: Άνοδος στα στοιχήματα για τον Akyla!
12.05.26 , 12:00 Πάρτι στην Καπνικαρέα! Εκεί που ο Akylas έπαιζε μουσική, πριν τη Eurovision
12.05.26 , 12:00 My fitness paradise: Ο βασικός εξοπλισμός για προπόνηση στο σπίτι
12.05.26 , 11:53 «Αφήστε τα όλα, έξω!»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Ελ. Βενιζέλος
Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από 6ο όροφο - Νεκρή η μία κοπέλα
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Άση Μπήλιου: Τι δείχνει ο αστρολογικός χάρτης του Akyla για τη Eurovision
Survivor: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο παίκτης που χτυπήθηκε από ταχύπλοο
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Eurovision 2026: Άνοδος στα στοιχήματα για τον Akyla!
MasterChef 2026 - Καθολική ψηφοφορία: Ποιον στόχευσε η μπλε μπριγάδα;
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αεροσκάφος της Lufthansa υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω τεχνικού προβλήματος.
  • Η πτήση είχε απογειωθεί για Μόναχο και επέστρεψε στην Αθήνα περίπου 16 λεπτά μετά την απογείωση.
  • Το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες για την ανάγκη άμεσης επιστροφής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.
  • Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε γρήγορα, με το πλήρωμα να ζητάει από τους επιβάτες να αφήσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
  • Πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις ασφαλείας ήταν παρόντα στην πίστα κατά την προσγείωση.

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», όταν αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση, λόγω τεχνικού προβλήματος. 

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου

Σύμφωνα με πληροφορίες, αεροσκάφος της Lufthansa που εκτελούσε πτήση με προορισμό το Μόναχο επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», μετά από ένδειξη για τεχνικό πρόβλημα. 

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί στις 18:19 και περίπου στις 18:35 το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι απαιτείται η άμεση επιστροφή στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας. 

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Η προσγείωση έγινε χωρίς προβλήματα, ωστόσο το πλήρωμα καμπίνας προχώρησε γρήγορα στη διαδικασία εκκένωσης. 

«Μήνυμα εκκένωσης», ακούστηκε από το πιλοτήριο. «Αφήστε τα όλα. Βγείτε έξω», ζήτησε το πλήρωμα από τους τους επιβάτες. Κάποιοι προσπάθησαν να πάρουν προσωπικά αντικείμενα, αλλά οι αεροσυνοδοί τους προέτρεψαν να μη χάσουν χρόνο. 

Άνοιξαν τις πόρτες του αεροσκάφους, ενεργοποίησαν τις φουσκωτές τσουλήθρες διαφυγής και κάλεσαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν γρήγορα.

Θρίλερ σε πτήση από Κέρκυρα - Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Άκτιο!

Για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση στην καμπίνα. Στην πίστα απογείωσης είχαν αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις ασφαλείας του αεροδρομίου. Πυροσβέστες και προσωπικό ασφαλείας καθοδηγούσαν τους ταξιδιώτες προς ασφαλές σημείο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
 |
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ
 |
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top