Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», όταν αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αεροσκάφος της Lufthansa που εκτελούσε πτήση με προορισμό το Μόναχο επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», μετά από ένδειξη για τεχνικό πρόβλημα.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί στις 18:19 και περίπου στις 18:35 το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι απαιτείται η άμεση επιστροφή στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Η προσγείωση έγινε χωρίς προβλήματα, ωστόσο το πλήρωμα καμπίνας προχώρησε γρήγορα στη διαδικασία εκκένωσης.

«Μήνυμα εκκένωσης», ακούστηκε από το πιλοτήριο. «Αφήστε τα όλα. Βγείτε έξω», ζήτησε το πλήρωμα από τους τους επιβάτες. Κάποιοι προσπάθησαν να πάρουν προσωπικά αντικείμενα, αλλά οι αεροσυνοδοί τους προέτρεψαν να μη χάσουν χρόνο.

Άνοιξαν τις πόρτες του αεροσκάφους, ενεργοποίησαν τις φουσκωτές τσουλήθρες διαφυγής και κάλεσαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν γρήγορα.

Για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση στην καμπίνα. Στην πίστα απογείωσης είχαν αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις ασφαλείας του αεροδρομίου. Πυροσβέστες και προσωπικό ασφαλείας καθοδηγούσαν τους ταξιδιώτες προς ασφαλές σημείο.

