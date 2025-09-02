Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μάντσεστερ της Βρετανίας προς την Αττάλεια της Τουρκίας αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην Ελλάδα, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ δύο επιβατών.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (1/9), όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης ένας 35χρονος Βρετανός επιτέθηκε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε έναν 41χρονο Τούρκο συνεπιβάτη του, προκαλώντας αναστάτωση στην καμπίνα.
Ο πιλότος αποφάσισε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στις 23:00, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας του αερολιμένα συνέλαβαν τον 35χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.