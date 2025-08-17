Κέρκυρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους

Πανικός στον αέρα για 250 επιβάτες

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λαχτάρησαν το Σάββατο οι 250 επιβάτες πτήσης της Condor από Κέρκυρα προς Düsseldorf, όταν ο ένας κινητήρας του αεροπλάνου πήρε φωτιά, λίγα λεπτά μετά την απογείωση.

Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα

Το Boeing 757 της Condor άρχισε να βγάζει φλόγες από τον δεξί κινητήρα και ν΄ακούγονται αλλεπάλληλες εκρήξεις, λίγο μετά την απογείωση του αεροπλάνου και ενώ πετούσε σε υψόμετρο 1.500 πόδια πάνω από την Κέρκυρα.

Κέρκυρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους

Το βίντεο που τράβηξε ένας από τους 250 επιβάτες της πτήσης προκαλεί σοκ.

Κέρκυρα: Βίντεο από τη φωτιά σε κινητήρα αεροπλάνου

«Ο κινητήρας ούτε πήρε φωτιά, ούτε εξερράγη, ευτυχώς βέβαια. Είχαμε στολάρισμα του κινητήρα, με αποτέλεσμα να βγάλει φωτιές στην έξοδο του», σχολίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο ο Γενικός Γραμματέας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνικών Αεροσκαφών, Κλεάνθης Τρατράς.

Ο συναγερμός για έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας

Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σήμανε συναγερμός για έκτακτη προσγείωση. Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ.

Όπως τόνισε ο κ. Τρατράς, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας είχαν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και υπογράμμισε ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπήρξε χτύπημα από πουλιά, αλλά αστοχία του κινητήρα.

Ωστόσο, ο κυβερνήτης του Boeing 757 της Condor αντί να επιστρέψει στην Κέρκυρα επέλεξε τελικά να προσγειωθεί με έναν κινητήρα στο αεροδρόμιο του Mπρίντιζι στην Ιταλία.

«Ίσως να χρειαζόταν να μειώσει το βάρος του για να προσγειωθεί ασφαλώς και αποφάσισε να κάψει τα καύσιμα του εν πλω προς το Mπρίντιζι. Το αεροδρόμιο εκεί είναι πιο μεγάλο, έχει μεγαλύτερο μήκος διαδρόμου και εκτίμησε ότι του έδινε μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας η επιλογή του Mπρίντιζι. Αυτά όλα όμως θα απαντηθούν για ποιο λόγο το σκάφος με σοβαρό στολάρισμα του κινητήρα γιατί νομίζω επαναλήφθηκε 3-4 φορές από ότι είδα στο βίντεο έφυγε από την περιοχή της Κέρκυρας και προωθήθηκε μέχρι το Mπρίντιζι», σχολίασε στο Star ο Κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Το αεροσκάφος 757 της Condor, της δεύτερης μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρίας της Γερμανίας, ενημέρωσε για το περιστατικό την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας της και αυτή με τη σειρά της θα ενημερώσει τις ελληνικές αρχές. 

