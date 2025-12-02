Φάρμα Sneak Preview: «Προφανώς ο ένας θέλει να φάει τον άλλον!»

Τι θα γίνει στο επεισόδιο της Τρίτης - Αποκλειστικό απόσπασμα

STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ανδρέας βρίσκεται στο... επίκεντρο της προσοχής των συμπαικτών του, όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα της Φάρμας που προβλήθηκε στο Breakfast@Star.

Φάρμα Sneak Preview: «Προφανώς ο ένας θέλει να φάει τον άλλον!»

«Ο Ανδρέας καταλαβαίνει ότι τα ψωμιά του είναι μετρημένα εδώ μέσα και του έχει κοπεί η όρεξη νομίζω», ακούμε τον Ζήκο να σχολιάζει, με τον Ανδρέα να λέει: «Έχω νευριάσει πολύ μαζί του, ούτε να του μιλάω δε θέλω. Βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι... δεν έχω κάτι να πω μαζί τους πια». 

Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!

Φάρμα Sneak Preview: «Προφανώς ο ένας θέλει να φάει τον άλλον!»

Με τον Γιώργο αρχηγό, οι παίκτες παίζουν με τα σπίρτα, με τη Ζωή να επιλέγει το καμένο και να είναι εκείνη που θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ανδρέα στον Αχυρώνα. «Είναι το εισιτήριό μου για να πάω αχυρώνα με τον Ανδρέα. Για εμένα είναι ένας από τους πιο διπρόσωπους χαρακτήρες εδώ μέσα», ακούμε την παίκτρια να λέει στο cue της. 

Ο Βάγγος αποχαιρέτησε τη Φάρμα!

Φάρμα Sneak Preview: «Προφανώς ο ένας θέλει να φάει τον άλλον!»

Την ίδια στιγμή ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει στην τελική εξάδα, ότι αυτός που θα καταφέρει να ολοκληρώσει πρώτος την ατομική ασυλία, περνάει κατευθείαν στην τελική τετράδα και υποδεικνύει και τους δύο μονομάχους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 |
BREAKFAST@STAR
