Φάρμα Sneak Preview: «Προφανώς ο ένας θέλει να φάει τον άλλον!»

Ο Ανδρέας βρίσκεται στο... επίκεντρο της προσοχής των συμπαικτών του, όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα της Φάρμας που προβλήθηκε στο Breakfast@Star.

«Ο Ανδρέας καταλαβαίνει ότι τα ψωμιά του είναι μετρημένα εδώ μέσα και του έχει κοπεί η όρεξη νομίζω», ακούμε τον Ζήκο να σχολιάζει, με τον Ανδρέα να λέει: «Έχω νευριάσει πολύ μαζί του, ούτε να του μιλάω δε θέλω. Βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι... δεν έχω κάτι να πω μαζί τους πια».

Με τον Γιώργο αρχηγό, οι παίκτες παίζουν με τα σπίρτα, με τη Ζωή να επιλέγει το καμένο και να είναι εκείνη που θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ανδρέα στον Αχυρώνα. «Είναι το εισιτήριό μου για να πάω αχυρώνα με τον Ανδρέα. Για εμένα είναι ένας από τους πιο διπρόσωπους χαρακτήρες εδώ μέσα», ακούμε την παίκτρια να λέει στο cue της.

Την ίδια στιγμή ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει στην τελική εξάδα, ότι αυτός που θα καταφέρει να ολοκληρώσει πρώτος την ατομική ασυλία, περνάει κατευθείαν στην τελική τετράδα και υποδεικνύει και τους δύο μονομάχους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας