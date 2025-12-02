Το Wake Up Cinema προβάλει την ταινία «Nosso Lar 2» στο "ΑΘΗΝΑΙΟΝ"

Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας φωτεινών πνευμάτων-εργατών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 15:54 Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»
02.12.25 , 15:44 Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Έτσι μας ευχήθηκαν «καλό χειμώνα»
02.12.25 , 15:18 35 χρόνια interwetten - 35 δώρα για όλους: Η μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς
02.12.25 , 15:15 Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
02.12.25 , 14:54 Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
02.12.25 , 14:52 Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Μογκερίνι για απάτη
02.12.25 , 14:35 Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει
02.12.25 , 14:34 «Όταν η Μαρινέλλα έφυγε από το Ηρώδειο για το νοσοκομείο, μιλούσε κανονικά»
02.12.25 , 14:30 Κιβωτός: Αποκλειστικά Ο Μάρτυρας Που Άλλαξε Την Κατάθεσή Του
02.12.25 , 14:27 Περιστέρι: Συγκλονίζει Η Χήρα Ταξιτζή Που Χάθηκε Σε Τροχαίο
02.12.25 , 13:51 Matching φανέλες και αγκαλιές: Η φωτογραφία του Αργυρού με τον γιο του
02.12.25 , 13:42 Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο
02.12.25 , 13:37 Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!
02.12.25 , 13:19 Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
02.12.25 , 13:17 Skoda: Κατασκεύασε 100.000 Elroq σε έναν χρόνο
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!
Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Wake Up Cinema: Προβάλλει την ταινία «Nosso Lar 2»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αφυπνιστικός Κινηματογράφος, της Κίνησης Πνευματικού Ακτιβισμού «ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», επανέρχεται δυναμικά την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 πμ., με την πρώτη πανελλαδική προβολή της βραζιλιάνικης ταινίας «Nosso Lar 2: Os Mensageiros», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Wagner de Assis, στον Κινηματογράφο ΑΘΗΝΑΙΟΝ, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 124, Αθήνα (ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι).

Η ταινία κυκλοφόρησε το 2024, και το σενάριο βασίστηκε στο μυθιστόρημα “The Messengers” του μεγαλύτερου Βραζιλιάνου διάμεσου, μυστικιστή και φιλάνθρωπου Francisco Cândido Xavier (Chico Xavier), ενώ αποτελεί συνέχεια της ταινίας «Nosso Lar» (Astral City), την οποία έχει προβάλει στο παρελθόν, το Wake Up Cinema, εις διπλούν.

«Mέρες ολόκληρες στα δένδρα» στο θέατρο ΕΚΣΤΑΝ


Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας φωτεινών πνευμάτων-εργατών, γνωστών ως «Οι Αγγελιοφόροι» με επικεφαλής τον Ανισέτο (Έντσον Σελουάρι), οι οποίοι έρχονται στη Γη σε μια αποστολή διάσωσης ανθρώπων που είναι έτοιμοι να αποτύχουν στη ζωή τους.

Αφιερώνονται στη φροντίδα τριών προστατευόμενων, των οποίων οι ιστορίες είναι αλληλένδετες: του Οτάβιο (Φελίπε ντε Καρόλις), ενός νεαρού μέντιουμ που δεν εκπλήρωσε το σχέδιο στην αποστολή του, του Ισιδόρου (Μουχαμέντ Χαρφούς), αρχηγού ενός πνευματιστικού κέντρου, και του επιχειρηματία Φερνάντο (Ραφαέλ Σιγκ). Πρωταγωνιστής είναι ο ηθοποιός Renato Prieto στον ρόλο του κύριου ήρωα, André Luiz.


Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει η ανάλυση της ταινίας, από τον Γιάννη Αυγουστάτο, Ψυχίατρο-Ψυχοθεραπευτή, Πνευματικό Ακτιβιστή, Ιδρυτή της Κίνησης «ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» και Συγγραφέα, και θα γίνει συζήτηση με τους θεατές.


Μην τη χάσετε!


Προτείνεται προσέλευση μισή ώρα νωρίτερα για την εξασφάλιση θέσης.

Γενική είσοδος: 7,00€

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
WAKE UP CINEMA
 |
NOSSO LAR 2
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top