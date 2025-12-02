Το Wake Up Cinema προβάλει την ταινία «Nosso Lar 2» στο "ΑΘΗΝΑΙΟΝ"

Ο Αφυπνιστικός Κινηματογράφος, της Κίνησης Πνευματικού Ακτιβισμού «ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», επανέρχεται δυναμικά την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 πμ., με την πρώτη πανελλαδική προβολή της βραζιλιάνικης ταινίας «Nosso Lar 2: Os Mensageiros», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Wagner de Assis, στον Κινηματογράφο ΑΘΗΝΑΙΟΝ, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 124, Αθήνα (ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι).

Η ταινία κυκλοφόρησε το 2024, και το σενάριο βασίστηκε στο μυθιστόρημα “The Messengers” του μεγαλύτερου Βραζιλιάνου διάμεσου, μυστικιστή και φιλάνθρωπου Francisco Cândido Xavier (Chico Xavier), ενώ αποτελεί συνέχεια της ταινίας «Nosso Lar» (Astral City), την οποία έχει προβάλει στο παρελθόν, το Wake Up Cinema, εις διπλούν.



Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας φωτεινών πνευμάτων-εργατών, γνωστών ως «Οι Αγγελιοφόροι» με επικεφαλής τον Ανισέτο (Έντσον Σελουάρι), οι οποίοι έρχονται στη Γη σε μια αποστολή διάσωσης ανθρώπων που είναι έτοιμοι να αποτύχουν στη ζωή τους.

Αφιερώνονται στη φροντίδα τριών προστατευόμενων, των οποίων οι ιστορίες είναι αλληλένδετες: του Οτάβιο (Φελίπε ντε Καρόλις), ενός νεαρού μέντιουμ που δεν εκπλήρωσε το σχέδιο στην αποστολή του, του Ισιδόρου (Μουχαμέντ Χαρφούς), αρχηγού ενός πνευματιστικού κέντρου, και του επιχειρηματία Φερνάντο (Ραφαέλ Σιγκ). Πρωταγωνιστής είναι ο ηθοποιός Renato Prieto στον ρόλο του κύριου ήρωα, André Luiz.



Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει η ανάλυση της ταινίας, από τον Γιάννη Αυγουστάτο, Ψυχίατρο-Ψυχοθεραπευτή, Πνευματικό Ακτιβιστή, Ιδρυτή της Κίνησης «ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» και Συγγραφέα, και θα γίνει συζήτηση με τους θεατές.



Μην τη χάσετε!



Προτείνεται προσέλευση μισή ώρα νωρίτερα για την εξασφάλιση θέσης.

Γενική είσοδος: 7,00€