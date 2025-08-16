Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα

To αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Μπρίντιζι της Ιταλίας

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΕΡΤ / ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία ΕΡΤ
Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, καθώς ξέσπασε φωτιά στον δεξιό κινητήρα ενός αεροσκάφους τύπου Β757-300 της αεροπορικής εταιρίας Condor που είχε απογειωθεί από το νησί με προορισμό το Ντίσελντορφ.

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα - Σώοι οι επιβάτες

Εκείνη την ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας και πολίτες και επισκέπτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με τον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης. Μετά κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας όπου και προσγειώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ,  τόσο ο θόρυβος όσο και η λάμψη ήταν αρκετά έντονοι. Μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής σημείωσαν ότι ο κινητήρας που είχε πιάσει φωτιά στον αέρα «φαινόταν πεντακάθαρα».

Δείτε βίντεο του corfunews.gr:

 

