Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα - Σώοι οι επιβάτες

Συναγερμός σήμανε στην Κέρκυρα, όταν το μεσημέρι του Σαββάτου τουριστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή Τρουμπέτα.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, όλοι οι επιβαίνοντες –περίπου 50 άτομα– κατάφεραν να αποβιβαστούν έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία τους.
Το όχημα μετέφερε τουρίστες για μπάνιο σε παραλία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκδηλώθηκε φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός αντιλήφθηκε τη φωτιά στο πίσω μέρος του λεωφορείου και άνοιξε τις πόρτες για να βγουν οι επιβάτες.
Μάλιστα στη συνέχεια, με κίνδυνο της ζωής του, και αφού είχαν αποβιβαστεί όλοι, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο φλεγόμενο λεωφορείο και να το μετακινήσει μακριά από την πυκνή βλάστηση, προκειμένου να αποτρέψει επέκταση της φωτιάς στην περιοχή!
Στο σημείο κατέφθασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
