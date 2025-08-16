Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα - Σώοι οι επιβάτες

Ο οδηγός μπήκε ξανά στο φλεγόμενο όχημα για να αποτρέψει εξάπλωση φωτιάς!

Τελευταία Νέα
16.08.25 , 21:14 Route 360: Ανακαλύπτοντας μια φυλή ιθαγενών μέσα στην ζούγκλα!
16.08.25 , 21:02 Rout 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και την παρέα του
16.08.25 , 20:20 Route 360: Το Πλήρωμα γνωρίζει την πόλη του Παναμά
16.08.25 , 20:10 Ρόδος: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το κάθισμα που έσπασε στο «ταψί»
16.08.25 , 19:40 Το Route 360 περνάει μέσα από τη διώρυγα του Παναμά!
16.08.25 , 19:19 BMW Group: Οι εντυπωσιακές πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων
16.08.25 , 19:14 Kρήτη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και τη μαχαίρωσε στο στήθος
16.08.25 , 18:08 Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα - Σώοι οι επιβάτες
16.08.25 , 17:38 Γνωστή τραγουδίστρια πέρασε τον Δεκαπενταύγουστο στο νοσοκομείο!
16.08.25 , 17:26 Αλεξανδρούπολη: Δίχρονη επέπλεε αναίσθητη στο νερό - Διάσωση στο παρά πέντε
16.08.25 , 17:06 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η οικογενειακή βόλτα με τον γιο της στην παραλία
16.08.25 , 16:48 Σκάει μεταγραφή σε ΑΕΚ; Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα του Νίκολιτς
16.08.25 , 16:30 Η κίνηση - έκπληξη της Μελάνια Τραμπ: Γράμμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν
16.08.25 , 16:11 Φωτιά στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
16.08.25 , 15:52 Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα δήλωνε για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες ΕΡΤ / corfutvnews.gr
Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα / EΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στην Κέρκυρα, όταν το μεσημέρι του Σαββάτου τουριστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή Τρουμπέτα.  

Αλεξανδρούπολη: Δίχρονη επέπλεε αναίσθητη στο νερό - Διάσωση στο παρά πέντε

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, όλοι οι επιβαίνοντες –περίπου 50 άτομα– κατάφεραν να αποβιβαστούν έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία τους.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κέρκυρα, όταν τουριστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή Τρουμπέτα.

Το όχημα μετέφερε τουρίστες για μπάνιο σε παραλία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκδηλώθηκε φωτιά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός αντιλήφθηκε τη φωτιά στο πίσω μέρος του λεωφορείου και άνοιξε τις πόρτες για να βγουν οι επιβάτες.

Μάλιστα στη συνέχεια, με κίνδυνο της ζωής του, και αφού είχαν αποβιβαστεί όλοι, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο φλεγόμενο λεωφορείο και να το μετακινήσει μακριά από την πυκνή βλάστηση, προκειμένου να αποτρέψει επέκταση της φωτιάς στην περιοχή!

Στο σημείο κατέφθασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΡΚΥΡΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top