Ζάκυνθος: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος - Ασφαλείς οι 168 επιβάτες

Δείτε το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σε τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού στη Ζάκυνθο.

Φωτιά σε τουριστικό σκάφος με 168 επιβάτες στη Ζάκυνθο/ μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Οι 168 επιβάτες, ανάμεσά τους οικογένειες με παιδιά, τουρίστες και επτά μέλη του πληρώματος, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με τον απόλυτο εφιάλτη όταν είδαν τους καπνούς να τυλίγουν το σκάφος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, o καπετάνιος και το πλήρωμα πάλεψαν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, ενώ παράλληλα εκπέμφθηκε σήμα κινδύνου.

Φωτιά σε τουριστικό σκάφος με 168 επιβάτες στη Ζάκυνθο/ μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Στο σημείο έσπευσε άμεσα πλωτό του Λιμενικού - ακόμα και ιδιωτικά σκάφη μπήκαν στη μάχη, για να απομακρύνουν τους επιβάτες. Tελικά, όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο, κατασβέστηκε από το ίδιο το πλήρωμα, αλλά το σκάφος παραμένει στη θάλασσα.

Η Πυροσβεστική προσπαθεί τώρα να το ρυμουλκήσει στη στεριά – μια διαδικασία δύσκολη, που μπορεί να κρατήσει ώρες.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της φωτιάς.

