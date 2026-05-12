Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο και το γκρέμισε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, γύρω στις 09:30 το πρωί. Υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος κι έπεσε στο περίπτερο, προκαλώντας του σοβαρές ζημιές.
Το περίπτερο ξηλώθηκε από το έδαφος, ενώ τα εμπορεύματα χύθηκαν στο πεζοδρόμιο.
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως τη στιγμή του τροχαίου, στο περίπτερο ψώνιζε μία κοπέλα που πρόλαβε να τρέξει και να σωθεί τελευταία στιγμή.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως από το τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός.