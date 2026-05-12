Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στην Αγίας Σοφίας

Σώθηκε τελευταία στιγμή μια πελάτισσα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στην Αγίας Σοφίας.
  • Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 09:30, με τον οδηγό του φορτηγού να χάνει τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Το περίπτερο καταστράφηκε ολοσχερώς και τα εμπορεύματα χύθηκαν στο πεζοδρόμιο.
  • Μια κοπέλα που ψώνιζε τη στιγμή του ατυχήματος πρόλαβε να σωθεί.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το τροχαίο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο και το γκρέμισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, γύρω στις 09:30 το πρωί. Υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος κι έπεσε στο περίπτερο, προκαλώντας του σοβαρές ζημιές. 

Το περίπτερο ξηλώθηκε από το έδαφος, ενώ τα εμπορεύματα χύθηκαν στο πεζοδρόμιο. 

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως τη στιγμή του τροχαίου, στο περίπτερο ψώνιζε μία κοπέλα που πρόλαβε να τρέξει και να σωθεί τελευταία στιγμή. 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως από το τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός.
 

