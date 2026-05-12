Η Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι του δελτίου - Όσα είπε για τη Σία Κοσιώνη

«Ήταν μια αποχώρηση με αξιοπρέπεια», δήλωσε μεταξύ άλλων

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη ολοκλήρωσε 20 χρόνια συνεργασίας με τον ΣΚΑΪ, παρουσιάζοντας το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων στις 8/5.
  • Η Χριστίνα Βίδου ανέλαβε το δελτίο ειδήσεων από 11/5, εκφράζοντας σεβασμό για την προκάτοχό της.
  • Η Βίδου χαρακτήρισε την αποχώρηση της Κοσιώνη αξιοπρεπή και συγκινητική.
  • Δήλωσε ότι η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ και θα παραμείνει στο τιμόνι όσο χρειαστεί.
  • Θα συνεχίσει να παρουσιάζει τα δελτία ειδήσεων το Σαββατοκύριακο, εκτός από το προγραμματισμένο αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η Σία Κοσιώνη εκφώνησε την Παρασκευή (8/5) το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας μια συνεργασία 20 χρόνων με τον σταθμό του Φαλήρου.

Κοσιώνη: "Είναι μία δύσκολη στιγμή για μένα, τώρα ακούτε και την καρδιά μου

Τη Δευτέρα (11/5), η Χριστίνα Βίδου, η οποία ανέλαβε την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την προκάτοχό της. Λίγες ώρες νωρίτερα, την είχε αποχαιρετήσει μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Respect μικρή μου».

Η φωτογραφία που ανέβασε η Χριστίνα Βίδου με τη Σία Κοσιώνη

«Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρυφερότητα μεταξύ μας; Είκοσι χρόνια η Σία εδώ, τριάντα ένα εγώ», δήλωσε η δημοσιογράφος, σχολιάζοντας τη φωτογραφία που δημοσίευσε με τη Σία Κοσιώνη.

«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1

Αναφερόμενη στην αποχώρηση της συναδέλφου της από τον σταθμό, σημείωσε: «Ήταν μια αποχώρηση με αξιοπρέπεια. Ήταν μια απόφαση και σεβόμαστε πολύ τις αποφάσεις. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τις αποφάσεις, γιατί έχω πάρει κι εγώ μια τέτοια απόφαση στη ζωή μου, οπότε καταλαβαίνω ακριβώς πώς νιώθει κάποιος. Νομίζω πως τώρα πάει διακοπές».

Τέλος εποχής για τη Σία Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ

Η ίδια χαρακτήρισε συγκινητική την παρουσία των δημοσιογράφων και τους ευχαρίστησε για την υπομονή τους. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως δεν αισθανόταν άγχος, καθώς έχει βρεθεί πολλές φορές σε αντίστοιχη θέση κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής της πορείας.

Σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται στο «τιμόνι» του δελτίου ειδήσεων, ξεκαθάρισε: «Η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όσοι κρατούν το τιμόνι, είτε είναι στο πηδάλιο είτε κάπου αλλού, είναι πιστοί στρατιώτες. Κι εγώ, λοιπόν, θα είμαι εδώ όσο χρειαστεί».

Τέλος, αποκάλυψε πως θα συνεχίσει κανονικά να παρουσιάζει τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου: «Με εξαίρεση αυτό το Σαββατοκύριακο, που ήταν μια προγραμματισμένη εξαίρεση, φυσικά και θα συνεχίσω. Τα δελτία του Σαββατοκύριακου είναι η δουλειά μου».

