Η Σία Κοσιώνη εκφώνησε την Παρασκευή (8/5) το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας μια συνεργασία 20 χρόνων με τον σταθμό του Φαλήρου.

Τη Δευτέρα (11/5), η Χριστίνα Βίδου, η οποία ανέλαβε την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την προκάτοχό της. Λίγες ώρες νωρίτερα, την είχε αποχαιρετήσει μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Respect μικρή μου».

Η φωτογραφία που ανέβασε η Χριστίνα Βίδου με τη Σία Κοσιώνη

«Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρυφερότητα μεταξύ μας; Είκοσι χρόνια η Σία εδώ, τριάντα ένα εγώ», δήλωσε η δημοσιογράφος, σχολιάζοντας τη φωτογραφία που δημοσίευσε με τη Σία Κοσιώνη.

Αναφερόμενη στην αποχώρηση της συναδέλφου της από τον σταθμό, σημείωσε: «Ήταν μια αποχώρηση με αξιοπρέπεια. Ήταν μια απόφαση και σεβόμαστε πολύ τις αποφάσεις. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τις αποφάσεις, γιατί έχω πάρει κι εγώ μια τέτοια απόφαση στη ζωή μου, οπότε καταλαβαίνω ακριβώς πώς νιώθει κάποιος. Νομίζω πως τώρα πάει διακοπές».

Τέλος εποχής για τη Σία Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ

Η ίδια χαρακτήρισε συγκινητική την παρουσία των δημοσιογράφων και τους ευχαρίστησε για την υπομονή τους. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως δεν αισθανόταν άγχος, καθώς έχει βρεθεί πολλές φορές σε αντίστοιχη θέση κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής της πορείας.

Σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται στο «τιμόνι» του δελτίου ειδήσεων, ξεκαθάρισε: «Η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όσοι κρατούν το τιμόνι, είτε είναι στο πηδάλιο είτε κάπου αλλού, είναι πιστοί στρατιώτες. Κι εγώ, λοιπόν, θα είμαι εδώ όσο χρειαστεί».

Τέλος, αποκάλυψε πως θα συνεχίσει κανονικά να παρουσιάζει τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου: «Με εξαίρεση αυτό το Σαββατοκύριακο, που ήταν μια προγραμματισμένη εξαίρεση, φυσικά και θα συνεχίσω. Τα δελτία του Σαββατοκύριακου είναι η δουλειά μου».

