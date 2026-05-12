To Δωρεάν Volos GrailFest 2026 έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο

Η πανδαισία των επιτραπέζιων, 16 & 17 Μαΐου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου

Το Volos GrailFest 2026 είναι γεγονός! Μια μεγάλη γιορτή διοργανώνεται από το σύλλογο επιτραπέζιων Game-A-Lot Guild στις 16 & 17 Μαΐου στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου, με σκοπό να βάλει την πόλη στο χάρτη των μεγάλων φεστιβάλ επιτραπέζιων, φαντασίας, στρατηγικής και της κουλτούρας γύρω από αυτά. 

Για τις δύο αυτές μέρες στο χώρο θα στηθούν κάθε είδους εικονικές μάχες και διεκδικήσεις, καθώς στα τραπέζια μας θα μπορεί κανείς να βρει:

-Dungeons & Dragons και άλλα παιχνίδια ρόλων, για αρχάριους αλλά και γνώστες που είναι έτοιμοι να φέρουν σε πέρας ένα νέο quest.

-Τουρνουά με 5 διαφορετικά επιτραπέζια, Carcassonne, Azul, Splendor, Cascadia & Faraway για 5 διαφορετικούς τρόπους διασκέδασης και διεκδίκησης της νίκης.

-Τουρνουά Catan, όπου στρατηγική, διαπραγματεύσεις και σωστές κινήσεις θα κρίνουν το ποιός θα κυριαρχήσει στο νησί.

-Τουρνουά Ticket to Ride, στο οποίο χτίζοντας τις διαδρομές τρένων φτάνεις στον προορισμό της νίκης. 

-Kids Corner, με επιτραπέζια αλλά και παιχνίδια ρόλων για παιδιά

-Ελεύθερα τραπέζια με επιτραπέζια όπου θα μπορεί κανείς να μάθει ένα νέο επιτραπέζιο ή να έρθει για να παίξει με την παρέα του.

-Εργαστήρια για δημιουργία χαρακτήρα για το Dungeons & Dragons αλλά και για ζωγραφική μινιατούρας.

-Τουρνουά Warhammer 40k, όπου φανταστικοί στρατοί από καλοβαμμένες μινιατούρες θα αναμετρηθούν για να επικρατήσει ο ισχυρότερος.

-Τουρνουά A Song of Ice and Fire, το παιχνίδι στρατηγικής που μας πάει πίσω στον κόσμο του Game of Thrones.

-Έκθεση μινιατούρας και διοράματος με εκπληκτικές δημιουργίες.

Οι νικητές σε όλα τα τουρνουά θα λάβουν έπαθλα, ενώ δωράκια θα υπάρχουν για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτά!

Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι δωρεάν, ωστόσο υπάρχει κόστος συμμετοχής για τα τουρνουά. Οι φόρμες συμμετοχής με τις σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://linktr.ee/volosgrailfest

Επιπλέον, μια πληθώρα καλλιτεχνών θα βρίσκονται στο χώρο εκθέτοντας τα έργα τους, ενώ πολλά καταστήματα σχετικά με το επιτραπέζιο, τη φαντασία και την pop κουλτούρα θα βρεθούν εκεί για να πουλήσουν την πραμάτεια τους.

Ένα φεστιβάλ για όλους αυτούς, μικρούς και μεγάλους, που θέλουν να παίξουν, να διασκεδάσουν, να γνωρίσουν νέα hobby και ανθρώπους ή απλά να περιπλανηθούν ψωνίζοντας! 

Μια νέα εμπειρία διασκέδασης και κοινωνικοποίησης έρχεται στην πόλη του Βόλου.

Στοιχεία επικοινωνίας στα social media του φεστιβάλ Volos GrailFest και του συλλόγου Game-A-Lot αλλά και μέσω του game-a-lot-guild.gr

 

