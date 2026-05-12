Καλοκαιρινός θα είναι σήμερα, Τρίτη, ο καιρός, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα, ενώ οι άνεμοι θα είναι ελαφρώς ενισχυμένοι και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Ο καιρός θα είναι αίθριος και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια θα επικρατήσει ομίχλη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα ορεινά της Ηπείρου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.