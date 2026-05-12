AI-MILIA: Διαβάστε Την Κριτική Της Παράστασης

AI-MILIA: Είδαμε την παράσταση με την Αιμιλία Υψηλάντη στο θέατρο Αργώ

Η σπουδαία ηθοποιός αφηγείται τη ζωή της σε έναν μονόλογο που συγκινεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 10:32 Βάκχαι Φεστ 2026: Από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη η παράδοση γίνεται γιορτή
12.05.26 , 10:26 Η Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι του δελτίου - Όσα είπε για τη Σία Κοσιώνη
12.05.26 , 10:19 Survivor: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο παίκτης που χτυπήθηκε από ταχύπλοο
12.05.26 , 10:07 Σε ρυθμούς Eurovision η έναρξη του Breakfast@star
12.05.26 , 10:00 Eyewear Trends 2026: Οι τάσεις στα γυαλιά ηλίου που κυριαρχούν τώρα
12.05.26 , 10:00 Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
12.05.26 , 09:55 Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν το κάνω ποτέ. Με βοηθάει να σκεφτώ καλύτερα»
12.05.26 , 09:45 Καιρός: Στα ύψη ο υδράργυρος – Πού θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου
12.05.26 , 09:28 Άδωνις Γεωργιάδης: Αυτή είναι η ΑΙ φωτογραφία με τη γυναίκα
12.05.26 , 09:15 Κρήτη: Σκληρές εικόνες από το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη
12.05.26 , 09:12 Survivor: Παίκτης χτυπήθηκε από προπέλα ταχύπλοου - Σοκαρισμένος ο Λιανός
12.05.26 , 09:10 Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
12.05.26 , 09:08 Εγκεφαλικό επεισόδιο: Χαμηλότερος ο κίνδυνος για γυναίκες με τρία παιδιά
12.05.26 , 09:08 VW Golf R : Επιστροφή στο 24ωρο Nürburgring το 2027
12.05.26 , 09:05 AI-MILIA: Είδαμε την παράσταση με την Αιμιλία Υψηλάντη στο θέατρο Αργώ
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Survivor: Παίκτης χτυπήθηκε από προπέλα ταχύπλοου - Σοκαρισμένος ο Λιανός
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
Άση Μπήλιου: «Μία από τις καλύτερες εβδομάδες του Μαΐου»
MasterChef 2026 - Καθολική ψηφοφορία: Ποιον στόχευσε η μπλε μπριγάδα;
Survivor: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο παίκτης που χτυπήθηκε από ταχύπλοο
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Κρήτη: Σκληρές εικόνες από το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της Ερμής είναι ήδη άσος στην μπάλα!
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
AI-MILIA: Διαβάστε Την Κριτική Της Παράστασης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Κάτι τέτοιο οφείλει κάθε ηθοποιός στον εαυτό του», μου είπε φίλος βγαίνοντας από το studio του Θεάτρου Αργώ, αμέσως μετά το AI-MILIA, με τη σπουδαία ηθοποιό να αφηγείται τη ζωή της για περίπου μιάμιση ώρα.

AI-MILIA: Είδαμε την παράσταση με την Αιμιλία Υψηλάντη στο θέατρο Αργώ

Γιατί το οφείλει; Γιατί η Αιμιλία Υψηλάντη μας ταξιδεύει με αριστουργηματικό τρόπο σε όσα βίωσε, από τα παιδικά της χρόνια στην Αμαλιάδα, τους γονείς, τις αδερφές της και τα παιχνίδια στα χώματα, μέχρι την υποκριτική, το θέατρο, τον... Τάο-Τάο, την πολιτική, την απώλεια και φυσικά το μαντό-statement που φορούσε στην ταινία Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα! με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Μπαίνοντας στο πιο... μικρό και ζεστό Studio του θεάτρου που η ίδια έφτιαξε το 2002, η Αιμιλία Υψηλάντη βρίσκεται ήδη στην καρέκλα της περιμένοντας το κοινό. Με ένα μοναδικό φως ως «όπλο» της και τη μουσική υπόκρουση σε ελάχιστα σημεία, έχεις τη δυνατότητα να μάθεις πράγματα για εκείνη σε μία προσωπική εξομολόγηση, χωρίς καμία «κίτρινη» διάθεση.

AI-MILIA: Είδαμε την παράσταση με την Αιμιλία Υψηλάντη στο θέατρο Αργώ

Το κείμενο του Γιώργου Αγγελίδη, με τη συμβολή της Αιμιλίας Υψηλάντη φυσικά, «διασχίζει» τις δεκαετίες, με την ευγένεια μιας άλλης εποχής να ξεκλειδώνει το σεντούκι της μνήμης και να ανασύρει εικόνες μιας Ελλάδας που άλλαζε πρόσωπα, από την αθωότητα πριν τη δοκιμασία της δικτατορίας, στην παγωμένη σιωπή της επταετίας της Δικτατορίας, κι έπειτα στη λυτρωτική στιγμή που εκείνη η σκιά «ξεκουμπίστηκε» οριστικά, αφήνοντας πίσω της έναν κόσμο σε αναβρασμό και γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Η αφήγησή της είναι ένας ποταμός από πολύτιμα «όταν» που κυλούν και μας παρασύρουν. Μας μεταφέρει στις μέρες που η ίδια πρωτοπάτησε το σανίδι, στην εποχή που ανέλαβε τις ευθύνες του θιασάρχη, αλλά και στη συγκλονιστική στιγμή που έγινε η ίδια αγγελιαφόρος της ελληνικής πνευματικότητας, μεταφέροντας τις υπογραφές του Ελύτη και των άλλων μεγάλων του πολιτισμού μας στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι τόσες οι ιστορίες, τόσα τα κομμάτια της ζωής που ενώνονται, που σε σημείνα νιώθουμε την καρδιά μας να συσπάται από συγκίνηση. 

Αιμιλία Υψηλάντη: Ο θάνατος της κόρης της, ο έρωτάς της και η εγγονή της

Δεν πρόκειται όμως μόνο για μια εξιστόρηση γεγονότων, αλλά για μια μυσταγωγία της γλώσσας. Ο τρόπος που η αναπνοή της συνοδεύει τις φράσεις, η καθαρότητα με την οποία εκφέρει κάθε συλλαβή και το ήθος που εκπέμπει η παρουσία της, συνθέτουν ένα αληθινό σεμινάριο για κάθε ηθοποιό και κάθε άνθρωπο της τέχνης, θυμίζοντάς μας πως ο λόγος, όταν βγαίνει από την ψυχή, γίνεται η ίδια η ιστορία.

Φτάνοντας στο σήμερα, έρχεται η ιδιαίτερα σοκαριστική απώλεια της κόρης της ηθοποιού, της Μαρίνας Υψηλάντη, το 2022. Η σκέψη ότι μετά το τέλος θα γύρει στον κόρφο την αγαπημένη της μητέρας και θα συναντήσει την κόρη της, έρχεται στα τελευταία λεπτά προκαλώντας δάκρυα συγκίνησης στο κοινό.  

AI-MILIA: Είδαμε την παράσταση με την Αιμιλία Υψηλάντη στο θέατρο Αργώ

Ωραίο το λογοπαίγνιο με το όνομα της πρωταγωνίστριας και το AI, όμως ουσιαστικά η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει στη ροή του κειμένου. Λίγες, ίσως και χωρίς λόγο, οι αναφορές στα σύγχρονα ήθη κι έθιμα (π.χ. για τον προσδιορισμό των φύλων) και την τεχνολογία, ουσιαστικά συγκρίνοντας το χθες με το σήμερα... 

Πρόκειται για έναν αριστουργηματικά δοσμένο μονόλογο, που όχι μόνο κάθε ηθοποιός αξίζει να έχει στο «βιογραφικό» του, αλλά και κάθε θεατής να γνωρίσει.

Θέατρο Αργώ
Ελευσινίων 13-15, Αθήνα
Τηλ.: 210-5201684

Μια παραστασιακή αφήγηση από την Αιμιλία Υψηλάντη

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Γιώργος Αγγελίδης- Αιμιλία Υψηλάντη
Σκηνοθετική Επιμέλεια: Βασίλης Αποστολάτος
Γραφιστική Επιμέλεια: Άρης Σομπότης-Playwalk
Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Διεύθυνση Παραγωγής: Άρτεμις Υψηλάντη-Ναπολέων

Παραστάσεις: Σάββατο 21:00 και Κυριακή 20:00

Μέχρι τις 7 Ιουνίου 2026

Διάρκεια παράστασης: 80’

Online προπώληση: AI-MILIA | Εισιτήρια εδώ.

Τιμή εισιτηρίου: 17€

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AI-MILIA
 |
ΑΙΜΙΛΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΩ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top