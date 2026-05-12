AI-MILIA: Διαβάστε Την Κριτική Της Παράστασης

«Κάτι τέτοιο οφείλει κάθε ηθοποιός στον εαυτό του», μου είπε φίλος βγαίνοντας από το studio του Θεάτρου Αργώ, αμέσως μετά το AI-MILIA, με τη σπουδαία ηθοποιό να αφηγείται τη ζωή της για περίπου μιάμιση ώρα.

Γιατί το οφείλει; Γιατί η Αιμιλία Υψηλάντη μας ταξιδεύει με αριστουργηματικό τρόπο σε όσα βίωσε, από τα παιδικά της χρόνια στην Αμαλιάδα, τους γονείς, τις αδερφές της και τα παιχνίδια στα χώματα, μέχρι την υποκριτική, το θέατρο, τον... Τάο-Τάο, την πολιτική, την απώλεια και φυσικά το μαντό-statement που φορούσε στην ταινία Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα! με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Μπαίνοντας στο πιο... μικρό και ζεστό Studio του θεάτρου που η ίδια έφτιαξε το 2002, η Αιμιλία Υψηλάντη βρίσκεται ήδη στην καρέκλα της περιμένοντας το κοινό. Με ένα μοναδικό φως ως «όπλο» της και τη μουσική υπόκρουση σε ελάχιστα σημεία, έχεις τη δυνατότητα να μάθεις πράγματα για εκείνη σε μία προσωπική εξομολόγηση, χωρίς καμία «κίτρινη» διάθεση.

Το κείμενο του Γιώργου Αγγελίδη, με τη συμβολή της Αιμιλίας Υψηλάντη φυσικά, «διασχίζει» τις δεκαετίες, με την ευγένεια μιας άλλης εποχής να ξεκλειδώνει το σεντούκι της μνήμης και να ανασύρει εικόνες μιας Ελλάδας που άλλαζε πρόσωπα, από την αθωότητα πριν τη δοκιμασία της δικτατορίας, στην παγωμένη σιωπή της επταετίας της Δικτατορίας, κι έπειτα στη λυτρωτική στιγμή που εκείνη η σκιά «ξεκουμπίστηκε» οριστικά, αφήνοντας πίσω της έναν κόσμο σε αναβρασμό και γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Η αφήγησή της είναι ένας ποταμός από πολύτιμα «όταν» που κυλούν και μας παρασύρουν. Μας μεταφέρει στις μέρες που η ίδια πρωτοπάτησε το σανίδι, στην εποχή που ανέλαβε τις ευθύνες του θιασάρχη, αλλά και στη συγκλονιστική στιγμή που έγινε η ίδια αγγελιαφόρος της ελληνικής πνευματικότητας, μεταφέροντας τις υπογραφές του Ελύτη και των άλλων μεγάλων του πολιτισμού μας στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι τόσες οι ιστορίες, τόσα τα κομμάτια της ζωής που ενώνονται, που σε σημείνα νιώθουμε την καρδιά μας να συσπάται από συγκίνηση.

Δεν πρόκειται όμως μόνο για μια εξιστόρηση γεγονότων, αλλά για μια μυσταγωγία της γλώσσας. Ο τρόπος που η αναπνοή της συνοδεύει τις φράσεις, η καθαρότητα με την οποία εκφέρει κάθε συλλαβή και το ήθος που εκπέμπει η παρουσία της, συνθέτουν ένα αληθινό σεμινάριο για κάθε ηθοποιό και κάθε άνθρωπο της τέχνης, θυμίζοντάς μας πως ο λόγος, όταν βγαίνει από την ψυχή, γίνεται η ίδια η ιστορία.

Φτάνοντας στο σήμερα, έρχεται η ιδιαίτερα σοκαριστική απώλεια της κόρης της ηθοποιού, της Μαρίνας Υψηλάντη, το 2022. Η σκέψη ότι μετά το τέλος θα γύρει στον κόρφο την αγαπημένη της μητέρας και θα συναντήσει την κόρη της, έρχεται στα τελευταία λεπτά προκαλώντας δάκρυα συγκίνησης στο κοινό.

Ωραίο το λογοπαίγνιο με το όνομα της πρωταγωνίστριας και το AI, όμως ουσιαστικά η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει στη ροή του κειμένου. Λίγες, ίσως και χωρίς λόγο, οι αναφορές στα σύγχρονα ήθη κι έθιμα (π.χ. για τον προσδιορισμό των φύλων) και την τεχνολογία, ουσιαστικά συγκρίνοντας το χθες με το σήμερα...

Πρόκειται για έναν αριστουργηματικά δοσμένο μονόλογο, που όχι μόνο κάθε ηθοποιός αξίζει να έχει στο «βιογραφικό» του, αλλά και κάθε θεατής να γνωρίσει.

Θέατρο Αργώ

Ελευσινίων 13-15, Αθήνα

Τηλ.: 210-5201684

Μια παραστασιακή αφήγηση από την Αιμιλία Υψηλάντη

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Γιώργος Αγγελίδης- Αιμιλία Υψηλάντη

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Βασίλης Αποστολάτος

Γραφιστική Επιμέλεια: Άρης Σομπότης-Playwalk

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Διεύθυνση Παραγωγής: Άρτεμις Υψηλάντη-Ναπολέων

Παραστάσεις: Σάββατο 21:00 και Κυριακή 20:00

Μέχρι τις 7 Ιουνίου 2026

Διάρκεια παράστασης: 80’

Online προπώληση: AI-MILIA | Εισιτήρια εδώ.

Τιμή εισιτηρίου: 17€