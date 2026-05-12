Νέα Υόρκη: Δραματική διάσωση γυναίκας - Ήθελε να πηδήξει από ουρανοξύστη

Βίντεο αποτυπώνει τις στιγμές της επιχείρησης διάσωσης

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Συγκλονιστικό βίντεο βλέπει το «φως» της δημοσιότητας από την επιχείρηση διάσωσης γυναίκας που ετοιμαζόταν να αυτοκτονήσει πηδώντας από ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης.

Όλη η σκηνή καταγράφηκε από την κάμερα σώματος αστυνομικού. Καταγράφονται λεπτό προς λεπτό οι δραματικές στιγμές: η νεαρή γυναίκα κάθεται στην άκρη της ταράτσας εμφανώς αναστατωμένη και κλαίει, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να την προσεγγίσουν με ηρεμία.

Το συμβάν σημειώθηκε στο κέντρο του Μπρούκλιν, στον 58ο όροφο ουρανοξύστη.

«Σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Ό,τι κι αν αντιμετωπίζεις, υπάρχει λύση», ακούγεται να της λένε οι αστυνομικοί.

Η γυναίκα βρισκόταν στο περβάζι της ταράτσας, δείχνοντας αποφασισμένη να βάλει τέλος στη ζωή της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Πείτε στη μαμά και τον μπαμπά μου ότι τους αγαπώ»

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να την καθησυχάσουν και να την προσεγγίσουν προσεκτικά, διατηρώντας ήρεμο τόνο.

«Σας παρακαλώ, μην το κάνετε. Τι έχει συμβεί; Πώς λέγεστε; Μιλήστε μας. Εγώ είμαι ο Νίκολας», ακούγεται να της λέει ένας από τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Η γυναίκα, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη, του απαντά: «Πείτε στη μαμά και τον μπαμπά μου ότι τους αγαπώ».

«Νοιαζόμαστε για σένα - Ό,τι κι αν αντιμετωπίζεις, μπορούμε να το διορθώσουμε»

Ο αστυνομικός συνέχισε να της μιλά με ηρεμία, λέγοντάς της πως ενδιαφέρονται για εκείνη και δε θέλουν να τη δουν να κινδυνεύει, ενώ τη ρώτησε αν μπορούσε να την πλησιάσει.

Μόλις εκείνη συμφώνησε, ο αστυνομικός την έπιασε από το χέρι και προσπάθησε να την καθησυχάσει:

«Νοιαζόμαστε για σένα. Δεν θέλουμε να πάθεις κακό. Ό,τι κι αν αντιμετωπίζεις, μπορούμε να το διορθώσουμε».

Κρατώντας σφιχτά το χέρι του αστυνομικού, η γυναίκα του λέει: «Πήγαινέ με στο νοσοκομείο».

«Ναι, θα σε πάμε. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί», της απαντά εκείνος καθησυχαστικά, τη στιγμή που διασώστες με ειδικό εξοπλισμό φτάνουν στην ταράτσα για να βοηθήσουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να απομακρύνουν τη γυναίκα από την άκρη του ουρανοξύστη και να την περάσουν με ασφάλεια πίσω από το γυάλινο προστατευτικό, σώζοντάς της τη ζωή.

Το συγκλονιστικό βίντεο της διάσωσης έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό και τα συγχαρητήριά τους προς τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό τους.

